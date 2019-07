La nueva de "El Rey León", el documental de Parchís y una comedia francesa con Binoche

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Rey León.

Hace 25 años se estrenaba la animación El Rey León y marcaba un mojón en la historia de Disney. La crítica, el público y los premios se colocaban de su lado y el relato llegaba incluso a convertirse en un exitoso musical de Broadway. En 2019, en esa tendencia de Disney a realizar nuevas versiones de sus éxitos, llega esta nueva película que no cambia en absolutamente nada la historia original. Hay escenas que incluso se reiteran plano a plano. Quizás uno de los mayores cambios sea que dura media hora más, más tiempo para que el espectador se sorprenda con esta nueva técnica de animación tan real que uno se siente en la selva junto a animales y vegetación de verdad. Ya no son los dibujitos tan perfectos, sino el uso de las computadoras lo que maravilla al ojo humano. Todo al servicio del derrotero del león Simba, desde que nace destinado a ser Rey y el mejor heredero del intachable Mufasa, pasando por su exilio cuando su malvado tío Scar lo convence de que fue el culpable de la muerte de su padre, hasta el regreso alentado por su antigua amiga Nala para reconquistar el trono. Por supuesto que no falta su época junto a Timón y Pumba, en la que aparece la recordada canción y expresión Hakuna Matata, una de las tantas de una banda de sonido que ahora tiene voces como la de Beyoncé. A propósito de las voces, vale la pena buscar la versión subtitulada para disfrutar del doblaje que hacen la propia Beyoncé (Nala), Donald Glover (de la serie Atlanta, es Simba adulto), Seth Rogen (Pumba), John Oliver (Zazu), James Earl Jones (Mufasa), Billy Eichner (Timón) o Chiwetel Ejiofor (Scar) de personajes que van del drama al humor. El Rey León es una muy buena película, pero el recuerdo de la original le quita la emoción y la sorpresa que hicieron de la primera ese gran fenómeno.

Título original: The Lion King | Director: Jon Favreau | Guión: Jeff Nathanson | Género: Animación/ Aventura/Drama | Origen: Estados Unidos | Duración: 118’ |***

Parchís, el documental.

Cinco niños de entre 8 y 12 años protagonizaron en 1979 en España un fenómeno social que traspasó fronteras. Se los convocó por casting para armar un grupo musical que no iría más allá de un disco y duró cinco años. Quienes vivieron la infancia en esa época recordarán muy bien a Parchís, y este documental de Netflix servirá para reavivar recuerdos y conocer un poco más todo lo que escondió este gran suceso. Porque hubo algún que otro escándalo y engaños, pero también un sueño perfecto que se les cumplía a Tino, Yolanda, Gemma, David, Oscar y Frank. Con la fórmula más clásica del documental (imágenes de archivo, testimonios) se realiza este interesante recorrido ideal para nostálgicos y también para aquellos que quieran acercarse a una historia muy repetida en el mundo del espectáculo.

Título original: Parchís, el documental | Director: Daniel Arasanz | Elenco: Tino Fernández, Yolanda Ventura, Gemma Termes Prat, Frank Díaz, David Muñoz | Género: Documental| Origen: España | Duración: 105’ | En Netflix | ***

Dobles vidas.

Dos parejas, un editor de libros y su esposa actriz de series de TV, y un escritor y su mujer asistente de un político en campaña electoral, se cruzan en distintos encuentros sociales y de trabajo en los que continuamente están hablando de la realidad en la que se mueven. Fundamentalmente esos jugosos diálogos tienen que ver con el avance del mundo digital y lo que eso significa para nuestra habitual forma de consumir cultura, sobre todo libros. Uno adivina que todo lo que se dice allí tiene mucho que ver con el pensamiento del director de film, Assayas seguramente defienda varios de los argumentos que sus personajes esgrimen y a los que el espectador debe de estar muy atento para no perder nada. Como fondo –o como frente, dependerá de cada uno- esos cuatro personajes se engañan (hablamos de infidelidad) y deben hacer frente a ese doble discurso que invade su vida personal, contrario a lo que demuestran en su vida intelectual.

Título original: Doubles vies | Director: Olivier Assayas | Elenco: Juliette Binoche, Guillaume Canet, Olivia Ross, Christa Theret, Antoine Reinartz, Pascal Greggory | Género: Drama/Comedia | Origen: Francia | Duración: 107’ | ****