La nueva de El Hombre Araña, una comedia con Diane Keaton y un corto musical

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Spider-Man: Lejos de casa.

La historia parte de lo acontecido en Avengers: Endgame por lo que, si no vieron la última aventura de Los Vengadores, se desayunarán de entrada con algunas muertes presentadas a modo de un video In Memoriam por los compañeros de la secundaria de Peter Parker. Una de ellas tiene especial importancia porque es la del mentor del Hombre Araña, Tony Stark, el carismático multimillonario sin el cual deberá seguir adelante en este difícil camino que le resulta asumirse un superhéroe. Por eso es que toda la energía del joven está más puesta en el viaje escolar que hará a Europa –de ahí el Lejos de casa- y en su plan para conquistar a la chica de sus sueños, que en hacer frente, por ejemplo, al llamado de Nick Fury. Este último lo anda buscando porque criaturas alienígenas están atacando a la Tierra y les queda por derrotar a la que domina el fuego. Con eso está otro superhéroe, Misterio, proveniente de otro universo, pero no es suficiente. Entre sus aventuras personales y sus deberes para con la humanidad se debate Peter en este film que tiene mucho de comedia juvenil (romances, enredos), pero sin abandonar lo que demanda una historia de superhéroes: muchísima acción muy bien filmada, personajes de peso, lealtades y traiciones, y el humor que identifica al Universo Marvel. Sacando al protagonista de la animada Spider-Man: Un nuevo universo, Tom Holland es el mejor Hombre Araña de las tres sagas que se han filmado recientemente. Si bien no tiene los 16 años que marca la historia (tiene 23), todavía da la talla para que nos creamos que es ese adolescente inseguro, torpe y tímido a la hora del amor. Gracias a él y a algunos muy buenos secundarios, la película convence y entretiene de principio a fin. Y recuerden que el fin no es cuando empiezan los créditos, hay dos escenas más, una en el medio y otra al final. La primera es clave para la película que vendrá, la otra es puro humor. Vale la pena quedarse hasta ese final-final.

Título original: Spider-Man: Far from home | Director: Jon Watts | Elenco: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Marisa Tomei, Michael Keaton, Jon Favreau, Samuel L. Jackson | Género: Acción | Origen: Estados Unidos| Duración: 129’ | ****

Mejor que nunca.

Martha realiza una venta de garaje con los muebles y objetos de su casa. Enferma de cáncer, no quiere tratarse, solo ir “a morir” a un residencial sureño de los Estados Unidos en los que todos se saludan, visten casi como uniformados y pertenecen a distintos clubes de actividades. Incentivada por una vecina que no cumple con la regla del lugar, decide crear su club de porristas y cumplir un sueño de juventud que quedó trunco. Si bien estas historias suelen ser muy previsibles, no tienen por qué ser malas, pero acá los esfuerzos para no serlo mueren en una comedia simple, chata y con muy poco humor. Una pena porque el elenco tiene nombres que podrían haberse explotado más, empezando por Diane Keaton. Ni ella logra convencer.

Título original: Poms | Directora: Zara Hayes | Elenco: Diane Keaton, Jacki Weaver, Pam Grier, Celia Weston, Rhea Perlman, Charlie Tahan | Género: Comedia | Origen: Reino Unido | Duración: 91’ | **

Anima.

Son muchos los videoclips que funcionan como historias. Tal el caso de este corto que fue pensado para promocionar el último disco del líder de Radiohead, Thom Yorke, como solista. En quince minutos se presentan tres canciones -Not the News, Traffic y Dawn Chorus- que son el hilo conductor de una historia de amor protagonizada por el propio Yorke con su novia, la actriz italiana Dajana Roncione. La pareja se conoce en un tren, como parte de un grupo en un mundo que se reconoce alienado y automatizado: todos van a trabajar como si fueran robots. Lo que surge entre ambos es lo que rompe la monotonía o rutina, todo relatado sin palabras, simplemente con una danza moderna coreografiada por Damien Jalet. Estéticamente impecable y muy bien actuado por sus protagonistas, un cuento que se consume rápido y con mucho placer.



Título original: Anima | Director: Paul Thomas Anderson | Elenco: Thom Yorke, Dajana Roncione | Género: Musical/Cortometraje | Origen: Estados Unidos | Duración: 15’ | En Netflix | ****