Dos nominadas al Oscar y una de leyenda 

Las dos Reinas.

María, Reina de Escocia es el título original de este film, mucho más adecuado que el que le pusieron en español porque, si bien hay dos reinas en esta historia, todo está contado teniendo a María como protagonista. La otra monarca es Isabel I, la reina protestante, la que finalmente se quedó con el trono inglés y de la que se han hecho películas (recordamos la que en 1998 lanzó a la fama a Cate Blanchett, Elizabeth). María era católica y prima de Isabel. ¿Cuál era la Reina legítima? Había teorías a favor de una y de la otra, y cada Reina se consideraba dueña de la verdad. El encare de este film inclina notoriamente la balanza en favor de María, sin que por ello Isabel aparezca como una villana, sino como una regente con miedo a perder su trono y, por tanto, actuando en consecuencia. Saoirse Ronan es entonces quien lleva el mayor peso de una historia en la que las mujeres tienen la última palabra aunque sean asesoradas por hombres. Sirve para conocer una de las tantas historias de confabulaciones, complots y matrimonios arreglados características de las monarquías, historias en las que había muy poco lugar para el amor de verdad, sea de pareja o entre familiares. Margot Robbie, nariz postiza mediante, cumple correctamente con su rol de Isabel, papel para el que algunos pidieron un Oscar. Demanda exagerada para este film que, consideramos, solo podía aspirar a las nominaciones que finalmente obtuvo: Maquillaje y Peinados y Vestuario. Es una buena película, pero no alcanza para tener candidatos en las categorías más pesadas de los premios de la temporada.

Título original: Mary Queen of Scots | Directora: Josie Rourke | Elenco: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Joe Alwyn, Jack Lowden, David Tennant, Guy Pearce, Ian Hart | Género: Drama de época | Origen: Reino Unido | Duración: 124’ | ***

Somos una familia.

Si bien en esta familia hay ingresos por distintos trabajos y por una pensión familiar, a sus miembros no les alcanza para vivir. Y eso que viven amuchados en una misma casa. Entonces, además de trabajar se ven obligados a realizar pequeños robos en supermercados para poder subsistir. Son robos por necesidad y los realizan con la mayor naturalidad. La cosa parece funcionar de manera aceitada, hasta que adoptan a una pequeña niña maltratada por sus padres. La niña se suma a esos robos, pero también hace que los miembros duden por momentos si lo que hacen está bien. De todas maneras, ese no es el punto de este film ganador de la Palma de Oro en Cannes. Lo que se impone son los lazos familiares, que se mantienen intactos. La están pasando mal, pero todos se apoyan y hay amor familiar. Algo así como que unidos podemos superar la cruda realidad.

Título original: Manbiki kazoku | Director: Hirokazu Koreeda | Elenco: Kirin Kiki, Sôsuke Ikematsu, Lily Franky, Moemi Katayama, Sakura Ando, Mayu Matsuoka | Género: Drama | Origen: Japón | Duración: 121’ | ****

Nacido para ser Rey.

La leyenda del Rey Arturo llega a la época actual e involucra a un chico de 12 años de edad acostumbrado a ser blanco de bromas en el colegio. Hasta que un día encuentra, en una obra en construcción, una espada en una piedra. Claro está que se trata de Excalibur, pero tenerla en sus manos hará también que regrese la medio hermana de Arturo reclamando su supuesto trono. En medio de la sorpresa por lo que le está pasando, Alex emprenderá una aventura que le enseñará mucho sobre la vida a él y sus compañeros de viaje. Una historia entretenida, ideal para el público pre-adolescente, pero que también puede atraer a aquellos a los que les gusten los relatos de caballería pero teniendo en cuenta que está adaptado al siglo XXI. Podría durar un poquito menos, pero eso no afecta el resultado.

Título original: The kid who would be King | Director: Joe Cornish | Elenco: Louis Serkis, Dean Chaumoo, Tom Taylor, Rhianna Dorris, Angus Imrie, Rebecca Ferguson | Género: Fantástico/ Aventuras | Origen: Reino Unido | Duración: 120’ | ***