Noelia Franco: Viaje de fe en familia

Noelia Franco llegó hace pocos días de un viaje en familia y en clave cristiana por Tierra Santa y Europa. La comunicadora y su esposo Omar Caballero son desde 2018 los únicos uruguayos y latinoamericanos en la historia casados por un papa en Roma cuando Francisco los unió en su casa y en presencia de los hijos.



En formato vacaciones, pero con un itinerario pensado en misión cristiana de agradecimiento y la visita a lugares estratégicos, los Caballero Franco viajaron con dos de sus cinco hijos y visitaron Jerusalén, Belén, Nazareth. Bautizaron a su hija Sara (8) en el Río Jordán. También los acompañó Manuela, de 11 años. El matrimonio del periodista Hugo Castiglioni y Angela Valín también eran parte del grupo.



Franco relató en redes sociales cada paso de la “increíble” experiencia y confesó que fue como estar viviendo adentro de la Biblia.



“Jerusalén y Tierra Santa son mágicos, únicos. Todos quienes creen en Dios, sean de la religión que sean, tienen que ir, por lo menos una vez en la vida”, estimó.



“Nosotros hicimos todo, no nos perdimos nada, pasamos por todos los lugares por donde anduvo Jesús, entramos a todas las iglesias, mezquitas y sinagogas que vimos, flotamos en el Mar Muerto, nos bañamos y re bautizamos en el Jordán y terminamos bailando arriba de un barco en el Mar de Galilea con gente de distintos países y religiones”, añadió.



A su regreso, llegaron cargados de rosarios, estrellas de David y agua bendita para regalar. “Sentimos que todos nuestros amigos judíos, cristianos y de otras religiones, tenían que tener algo de ese increíble lugar”, confiesa Noelia Franco a Sábado Show.



El bautismo de Sara tuvo algo de “milagroso”. “Sabíamos que íbamos al Jordán, pero lo que no sabíamos era que Sara, que aún no estaba bautizada se podía bautizar por primera vez. Solo había un detalle, rezar para que cuando lleguemos justo encontremos algún grupo con un cura católico en la vuelta. Y así fue que llegamos y no había uno, si no que había dos, y Sara fue bautizada por un cura en inglés y por otro en español, bendecida por evangelistas y ortodoxos griegos, acompañada por una guía judía y de la mano de sus padres”, relató Franco.



“Nosotros no podíamos creer lo que estaba pasando, fue todo muy natural y mágico para nosotros y Sara, justo 8 años después de que salió de aquel CTI de la Española luego de ganarle a un VRS positivo con solo 27 días de vida”, cuenta emocionada.



La misión cristiana también llevó a la familia a la Basílica ortodoxa y actual mezquita de Santa Sofía en Estambul, a la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús en París y a la Catedral de San Andrés en Burdeos.



Las místicas vacaciones terminaron en la capital de Cataluña - España, donde además de visitar a una de sus hijas que se encuentra estudiando en esa ciudad española, los Caballeros Franco participaron de los festejos de La Merced, patrona de Barcelona.



Según contó la Directora de Comunicación Sur, hay dos iglesias que no se pueden dejar de visitar en Barcelona, además de la Sagrada Familia. “Uno es el Sagrado Corazón de Jesús que está en territorio salesiano en el punto más alto del Cerro Tibidabo y la Basílica de Santa María del Mar, o más conocida por la novela de Ildefonso Falcones que también está en Netflix por la “Catedral del Mar”.



Al ser consultada sobre su relación tan directa con Dios y la manera de hacerla pública en sus redes sociales, la comunicadora fue contundente: “A esta altura de mi vida, casi con 50 años, 5 hijas, una familia y una empresa que construimos con Omar contra viento y marea, solo sé de trabajar y agradecer. Capaz que alguno le molesta que los cristianos andemos diciendo que creemos en Dios. A mí no me importa lo que piensen. No ando drogándome, ni robando, ni aparentando lo que no soy. Solo ando de rodillas agradeciendo a Dios. A la mayoría de los uruguayos les da vergüenza contar que creen en Dios. Es una pena. Si crees decilo, contalo, compartilo, ¿para qué tenés un Dios si lo vas a esconder?”.