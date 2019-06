Noelia Campo: "El año electoral exacerba la división"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Se repone La bailarina de Maguncia, ¿qué implica este espectáculo para ti?



-Es una obra muy importante en mi vida porque es la primera vez que hago un unipersonal. Cuando me llamó Sandra Masera, que es la autora y directora, dije: “Sí, por supuesto”. Me gustaba mucho la idea de trabajar con ella: fuimos compañeras en Alambique y en otro momento me había llamado pero como estaba embarazada, no pudimos concretar un proyecto. Ahora se dio la oportunidad. Pero nunca pensé en la carga del unipersonal. No sabía que era tan duro. Además, se trata un personaje que existió, o sea, que hay una referencia concreta de cómo era esa persona.



-Se recrea la vida de Luce d’Eramo, una activista italiana que es testigo de las atrocidades del nazismo y también, luego, es crítica con el marxismo. ¿Por qué crees que es interesante recrear esa historia en el presente?



-Me parece muy importante la historia para esta época, que hay como una brecha cada día más radical entre izquierda y derecha. Luce d’Eramo tuvo una vida súperdura. Fue una nena de papá y mamá, hija de un alto funcionario del fascismo. Siendo adolescente, se fue a Alemania en plena Segunda Guerra Mundial para comprobar si los horrores que se decían de los nazis eran ciertos o no. Entró como voluntaria a la fábrica donde se producía el gas para los campos de concentración. Así descubrió la verdad sobre el nazismo y transformó su pensamiento. Pero luego se dio cuenta de que el comunismo no era tan maravilloso tampoco. Como escritora y ensayista, fue muy combativa. Siempre fue activa socialmente, peleaba por los derechos de muchos grupos. Ella es muy crítica con todo. No se casa con nadie. Me parece que está bueno tener esa visión desideologizada de la vida.



-¿La obra recrea toda su vida?



-La obra está basada en su novela Desviación, que es muy autobiográfica. Sobre todo, se centra en lo que vivió al final de la Guerra en la ciudad alemana de Maguncia. Ella se había rebelado, estuvo en un campo de concentración del que pudo salir. Y cuando ya estaba terminando la guerra, en la ciudad de Maguncia, se producen bombardeos de los aliados. Una mujer le pidió ayuda para sacar a su familia de una casa en ruinas y cuando ella entró, se le cayó una pared encima y terminó paralítica a los 19 años. Más allá de lo trágico, luego tiene un hijo, y tiene amores. Puede recomponer una vida intensa como escritora. Sus textos, además, están escritos desde la alegría y el orgullo de todo lo que pasó. Se ríe de todo lo que creía.



-Hablabas de la radicalización entre “izquierda y derecha”, ¿te referís al Uruguay de hoy?



-Sí. Y en un año electoral eso se exacerba un poco. La gente, sobre todo en las redes sociales, está muy en guardia detrás de las ideologías. Y se cruzan ataques y defensas. Unos y otros tienen miedo de que pase tal o cual cosa.



-¿Tenés redes?



-No, no estoy en las redes prácticamente. Tengo Instagram porque sigo a mi hijo. Como una forma de controlarlo un poco (risas). Tiene 11 años y si bien no tiene celular propio, a veces me lo pide porque también tiene una cuenta. Fuera de eso no estoy en redes porque ocupan tiempo. Con WhatsApp uno ya está súpercomunicado y súperinformado. Ya es suficiente.



-¿No te sentís tentada a participar de algún debate, por ejemplo, desde Twitter?



-No me llama la atención. Me parecía ridículo pelearme con alguien por una diferencia de opinión y mucho menos por Twitter. ¿Quién gana algo con eso? Quizás en algún momento se me da por pelearme con alguien, pero por el momento no encuentro ningún beneficio. Soy de carácter fuerte y puedo sostener discusiones, pero en todo caso me interesa hacerlo con gente cercana a mí y sobre situaciones de la vida más importantes.



-¿Crees que la campaña electoral tiene un tono agresivo?



-Sí. Y no vale la pena. Somos todos distintos, pensamos diferente y estaría bueno entendernos desde ese lugar. Hay que tratar de proponer y que la gente te quiera votar por tus propuestas y no por lo que decís del otro. Somos humanos y las críticas está bien que se hagan. Pero veo una campaña que está más destructiva que constructiva. Las redes exacerbaron un poco eso. Antes no había tanta arenga futbolera.



-¿Cuándo vuelve Después vemos (TV Ciudad)?



-Estamos con la preproducción de la cuarta temporada que arranca en julio, con Jorge Temponi, Ana Laura Romano y los Pocas nueces... el mismo equipo desde el comienzo. Mientras tanto, estoy en la conducción de los especiales de música. Estamos con el ciclo de Montevideo Rock, además de las transmisiones en vivo. Así que no zafo de la música.



-¿Cómo te has sentido en TV Ciudad ahora que pasaron varios años de tu llegada?



-Súperbien. Desde el primer día me hicieron sentir como en casa. Con los contenidos del canal siempre me sentí identificada. Me acuerdo de los micros de oficios o el programa de Elvio Gandolfo sobre libros o F22, que fue un ciclo sobre fotografía. Desde que nació, es un canal con un contenido diferente. Cuando llegué, me encontré a un equipo de gente muy apasionado por lo que hace. Además, con Después vemos es la primera vez que puedo poner ideas mías en un programa de TV. Hasta ese momento, me convocaban a proyectos ya armados por un productor.



-¿Qué ideas lograron cristalizar?



-Con “El Tempo” (Temponi) armamos un equipo que inventamos varios espacios. Por ejemplo, el “adivine la película”. Como somos los dos actores, representamos la escena de una película y la gente tiene que adivinar. Eso funcionó muy bien. En julio volveremos también con ese segmento. También volverán las entrevistas con los músicos, centradas por ejemplo en la historia de sus temas más emblemáticos. O “Entreletras”, que es un espacio en el que interpretamos un cuento. Pero más allá de eso, habrá secciones nuevas.



-Como canal público, ¿qué características tiene que tener el contenido de TV Ciudad?



-Pienso que es un servicio. Al no depender de una financiación económica de empresas, tiene que cumplir una función cultural. Hay que entretener, también, porque es importante que la gente lo vea. Pero en el fondo, el objetivo es brindar un contenido importante desde el punto de vista de la información, del conocimiento y de la identidad cultural. Creo que TV Ciudad está logrando muy bien esos objetivos. Además, está muy cuidado el contenido desde el punto de vista de la factura técnica, de la imagen, la producción. Se trabaja con mucha dedicación.



-¿Cómo evalúan los resultados de audiencia?



-Han mejorado. A nuestro programa le ha ido muy bien. Sin ser un fin en sí mismo la audiencia o el rating, está bueno llegar a muchos. TV Ciudad es ahora un canal abierto digital. Se ha logrado ampliar el público. Luego de los amistosos de Uruguay ante Francia y Brasil, para los que TV Ciudad obtuvo los derechos, varias empresas de cable lo pusieron como señal en su grilla. Así que llegamos a todo el país.



-¿Cómo es ser madre de un chico de 11 años en estos tiempos?



-Bien. Ser madre me hace muy feliz. Estoy sufriendo un poco ahora con “la separación”. Al estar Valentín un poco más grande, está más independiente. Se entretiene más solo, está más en su cuarto.



-¿Perfila hacia lo artístico?



-Sí, perfila. Además, es muy futbolero. No solo juega, sino que le encanta analizar los partidos y planteles. Los mundiales lo ponen muy fanático y el último, del año pasado, mucho más. Busca todos los datos. Es como una enciclopedia abierta del fútbol. Parece mi viejo que te dice todos los equipos de las diferentes selecciones en la historia. A veces me ve a mí o a mi pareja (Fernando Santullo), que también es periodista y músico que estamos armando algún material para una nota y él dice: “Voy a hacer la biografía de... Cavani”. Empieza a buscar los datos y escribe.



-¿Cuál es tu visión de estos tiempos para la mujer?



-Por suerte, estamos en un momento de logros. Los movimientos feministas existen desde que existe la mujer. Desde la época de las cavernas. Hoy me parece que hay mucha fuerza y unión en las mujeres. Tampoco está bueno actuar desde el enojo o querer comportarnos como se comportaron muchos hombres desde hace tiempo. Me gusta que si no hay paridad, como pasó con la Semana de la Cerveza, se luche por eso. Pero prefiero que sea con contundencia, pero con calma. Sin fundamentalismos.



-¿Has vividos situaciones incómodas por ser mujer en los medios o en el teatro?



-No. En la TV, mi primer programa lo conduje sola. Siempre fui tratada con respeto. Y en teatro, diría que hay más actrices que actores, así que no hay un ambiente discriminador.



-¿Te gustan los piropos en la calle?



-Me gustan los piropos. No el acoso. Si alguien me dice: “Qué lindos ojos que tenés”, yo lo agradezco. Ahora, si me gritan “qué buen cu..., te voy a dar”, me parece una aberración. Me doy vuelta y pongo a esa persona en su lugar.