Noche de Reyes

El Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles vuelve a ser escenario de la gala de los Globo de Oro. Será la entrega número 76, a celebrarse mañana, desde las 22 horas.



Los actores Sandra Oh (Killing Eve) y Andy Samberg (Brooklyn Nine-Nine) serán los maestros de ceremonia, mientras que varias caras conocidas del mundo del espectáculo oficiarán de presentadores para las distintas categorías.



En América Latina, la fiesta podrá seguirse en directo por las señales TNT y TNT Series, una con traducción simultánea y otra en idioma original. En ambos casos, la Alfombra Roja dará comienzo a las 21 horas, y la gala propiamente dicha, a las 22 horas. Para los que quieran informarse desde bien temprano, E! Entertainment Television iniciará la Cuenta Regresiva hacia la Alfombra Roja a las 18 horas, mientras que En vivo desde la Alfombra Roja comenzará a las 20 horas. A las 22 horas interrumpirá la transmisión y la retomará a la 1 de la mañana del lunes, con el E! Afetr Party.



Recordemos que los Globo de Oro son los premios que concede la Asociación de la Prensa Extranjera en Hollywood (Hollywood Foreign Press Association en inglés o HFPA por su sigla), integrada por apenas noventa miembros, algunos de medios destacados y otros de medios desconocidos. Por esto último es que a veces se cuestionan sus decisiones, pero al pasar raya al final de la temporada de premios se puede apreciar que no desentona con lo que ocurre con el resto de los galardones que se entregan.

Más allá de polémicas, los Globo de Oro concitan la atención de todos: industria, crítica, medios de comunicación y público.



Los premios.

Algo que distingue a estos galardones del resto es que, en la categoría cine, dividen a las películas en Drama y Comedia/Musical, ocurriendo lo mismo con los actores principales que participan de esas producciones. No pasa igual con los actores de reparto, directores, guionistas y demás rubros, donde compiten todos juntos sin distinción de género.



En televisión sucede algo similar, pero hay tres rubros: Drama, Comedia y Miniserie/Película de TV, división que también funciona para sus actores principales. En el resto de los apartados, compiten todos contra todos.

Un premio que se entrega todos los años es el Cecil B. DeMille, que reconoce la trayectoria y cuyo destinatario se conoce de antemano. Este año se lo llevará la actriz y cantante Carol Burnett, recordada entre otras cosas por conducir The Carol Burnett Show, que se transmitió por la cadena CBS entre 1967 y 1978, y por ganarse el título de la Reina de la Comedia.



Otra tradición es elegir a la hija de un actor o actriz o de una pareja de actores para oficiar como Miss Globo de Oro. Su función es ayudar durante la gala. La equidad de género ha hecho que el título cambie y que ahora se llame Embajador del Globo de Oro. En 2019, el honor recayó en Isan Elba, la hija del ganador del Globo de Oro, Idris Elba (Luther), y de la maquilladora y empresaria Kim Elba (ya divorciados).



Candidatos.

Como se ha dicho, El Vicepresidente, comedia que aborda la vida del exvicepresidente de los Estados Unidos, Dick Chenney, interpretado por Christian Bale, es la más nominada de este año, con seis candidaturas.



Entre los dramas, la curiosidad es que aparecen dos producciones que bien podrían integrar la categoría de Musical, que son la nueva versión de Nace una estrella, con Lady Gaga y Bradley Cooper, y Bohemian Rhapsody, sobre la vida de Freddie Mercury atada a la banda Queen.



Roma, film del mexicano Alfonso Cuarón disponible en Netflix, reúne tres candidaturas de peso: Película Extranjera, Dirección y Guión.



En televisión, como ya se viene dando desde hace muchos años, aparecen muchas caras que empezaron siendo grandes estrellas de cine. Caso Julia Roberts, con el drama Homecoming (se ve por Amazon Prime), o Michael Douglas y Alan Arkin, con la comedia El Método Kominsky (disponible en Netflix).



La presencia latina también se hace sentir en la pantalla chica con Antonio Banderas, candidato a Actor Principal por la miniserie Genius: Picasso, o Penélope Cruz como Actriz de Reparto por The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story. Esta última es la ficción que lidera las candidaturas en televisión, con cuatro presencias.



No faltan las curiosidades del tipo un mismo actor con más de una nominación. Este año ese honor se lo llevan Bradley Cooper, aspirante a la estatuilla como actor y director de Nace una estrella; Amy Adams, postulada como Actriz de Reparto por El Vicepresidente (cine) y como Actriz de Miniserie por Sharp Objects (HBO), y Regina King, nominada a Actriz de Reparto por If Beale Street could talk y como Actriz de Miniserie por Seven Seconds (Netflix).



Apenas algunas de las consideraciones que se pueden hacer sobre una ceremonia cuya lista de nominados les presentamos a continuación:



Cine.

Drama: Nace una estrella, Pantera Negra, Infiltrado en el KKKlan, If Beale Street could talk y Bohemian Rhapsody.



Actor de Drama: Bradley Cooper (Nace una estrella), Willem Dafoe (Van Gogh, a las puertas de la eternidad), Lucas Hedges (Boy erased), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) y John David Washington (Infiltrado en el KKKlan).



Actriz de Drama: Glenn Close (La buena esposa), Lady Gaga (Nace una estrella), Nicole Kidman (Destroyer), Melissa McCarthy (Can you ever forgive me?) y Rosamund Pike (A Private War).



Comedia/Musical: Green Book, El regreso de Mary Poppins, La favorita, Locamente millonarios y El Vicepresidente.



Actor de Comedia/Musical: Christian Bale (El Vicepresidente), Lin Manuel Miranda (El regreso de Mary Poppins), Viggo Mortensen (Green Book), Robert Redford (The old man and the gun) y John C. Reilly (Stan & Ollie).



Actriz de Comedia/Musical: Emily Blunt (El regreso de Mary Poppins), Olivia Colman (La favorita), Elsie Fisher (Eighth Grade), Charlize Theron (Tully) y Constance Wu (Locamente millonarios).



Director: Bradley Cooper (Nace una estrella), Alfonso Cuarón (Roma), Peter Farrelly (Green Book), Spike Lee (Infiltrado en el KKKlan) y Adam McKay (El Vicepresidente).



Actor de Reparto: Mahershala Ali (Green Book), Timothee Chalamet (Beautiful boy), Adam Driver (Infiltrado en el KKKlan), Richard E. Grant (Can you ever forgive me?) y Sam Rockwell (El Vicepresidente).



Actriz de Reparto: Amy Adams (El Vicepresidente), Claire Foy (First Man), Regina King (If Beale Street could talk), y Emma Stone y Rachel Weisz (La favorita).



Animación: Los Increíbles 2, Isla de Perros, Mirai, Ralph Rompe Internet y Spider-Man: Un nuevo Universo.



Película Extranjera: Capernaum (Líbano), Girl (Bélgica), Never look away (Alemania), Roma (México) y Shoplifters (Japón).



Guion: Roma, La favorita, If Beale Street could talk, El Vicepresidente y Green Book.



Banda Sonora: Un lugar tranquilo, Isla de Perros, Pantera Negra, First Man y El regreso de Mary Poppins.



Canción Original: All the Stars (Pantera Negra), Girl in the Movies (Dumplin), Requiem for a Private War (A Private War), Revelation (Boy erased) y Shallow (Nace una estrella).



Televisión.

Drama: The Americans, Guardaespaldas, Homecoming, Killing Eve y Pose.



Actor de Drama: Jason Bateman (Ozark), Stephan James (Homecoming), Richard Madden (Guardaespaldas), Billy Porter (Pose) y Matthew Rhys (The Americans).



Actriz de Drama: Caitrona Balfe (Outlander), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Sandra Oh (Killing Eve), Julia Roberts (Homecoming) y Keri Russell (The Americans).



Comedia: Barry, The Good Place, Kidding, El Método Kominsky y The Marvelous Mrs Maisel.



Actor de Comedia: Sacha Baron Cohen (Who is America), Jim Carrey (Kidding), Michael Douglas (El Método Kominsky), Donald Glover (Atlanta) y Bill Hader (Barry).



Actriz de Comedia: Kristen Bell (The Good Place), Candice Bergen (Murphy Brown), Alison Brie (GLOW), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Debra Messing (Will & Grace).



Miniserie/Película de TV: The Alienist, The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Escape at Dannemora, Sharp Objects y A Very English Scandal.



Actor de Miniserie/Película: Antonio Banderas (Genius: Picasso), Daniel Brühl (The Alienist), Darren Criss (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Benedict Cumberbatch (Patrick Melrose) y Hugh Grant (A Very English Scandal).



Actriz de Miniserie/Película: Amy Adams (Sharp Objects), Patricia Arquette (Escape at Dannemora), Connie Britton (Dirty John), Laura Dern (The Tale) y Regina King (Seven Seconds).



Actor de Reparto: Alan Arkin (El Método Kominsky), Kieran Culkin (Succession), Edgar Ramírez (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Ben Whishaw (A Very English Scandal) y Henry Winkler (Barry).



Actriz de Reparto: Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel), Patricia Clarkson (Sharp Objects), Penélope Cruz (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), Thandie Newton (Westworld) e Yvonne Strahovski (The Handmaid’s Tale).



Cecil B.DeMille: Carol Burnett.