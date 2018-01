Noche fantástica

Analía Filosi

La forma del agua, película de Guillermo Del Toro, es la más nominada tanto en los Globo de Oro (siete candidaturas), que se entregan mañana, como en los Premios de los Críticos de Cine (14), cuyos ganadores se conocerán el jueves. Ambos eventos serán transmitidos en directo para América Latina por TNT y TNT Series. En TV, la miniserie Big Little Lies domina en los Premios que entrega la Prensa Extranjera en Hollywood (seis nominaciones), mientras que para los críticos la que tiene más presencias es Feud: Bette and Joan (seis). Seth Meyers será el anfitrión de los Globo de Oro, ceremonia en la que Tom Hanks se llevará el Cecil B. DeMille.

El Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles será una vez más el lugar al que acudirán mañana las más importantes estrellas del cine y la televisión para conocer a los ganadores de los Globo de Oro. Los premios que concede la Prensa Extranjera en Hollywood contarán en esta oportunidad con Seth Meyers como maestro de ceremonias pero, como es habitual, los distintos premios serán presentados por reconocidos actores y actrices.

La forma del agua, que cuenta la historia de Elisa (Sally Hawkins), una joven muda que trabaja como conserje en un laboratorio en 1963, en plena Guerra Fría, donde se enamora de un hombre anfibio (Doug Jones) que se encuentra ahí recluido, es la película con más candidaturas (siete). La siguen con seis, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, sobre la decisión de The Washington Post de divulgar documentos clasificados sobre la Guerra de Vietnam, y Tres avisos por un crimen, Missouri, que cuenta la historia de una mujer (Frances McDormand), que inicia una guerra contra la policía porque parece no interesarle investigar el asesinato de su hija.

En televisión, la miniserie Big Little Lies, protagonizada y producida por Reese Whiterspoon y Nicole Kidman, está al frente de las nominaciones (tiene seis). La escolta con cuatro Feud: Bette and Joan, que cuenta la famosa rivalidad entre Bette Davis (Susan Sarandon) y Joan Crawford (Jessica Lange).

Tom Hanks, candidato por The Post, ya tiene un galardón asegurado. Será homenajeado con el Cecil B. DeMille, premio que reconoce la trayectoria y que el año pasado se llevó Meryl Streep, hoy su compañera en The Post y también nominada por este film que dirigió Steven Spielberg.

Otra tradición de los Globo de Oro es elegir al hijo de un artista famoso para entregar las estatuillas, dándole el título de Miss o Mister Globo de Oro. Este año ese título cambió para Embajador del Globo de Oro y la elegida para desempeñar la tarea fue Simone Garcia Johnson, la hija de 16 años de Dwayne "La Roca" Johnson.

Todos los detalles de la 75 entrega de los Globo de Oro se podrán seguir en América Latina por las señales de TV para abonados TNT y TNT Series, que comenzarán a transmitir a las 21 horas con la Alfombra Roja. E! Entertainment Television también contará con su habitual transmisión: Antesala (18 horas), Alfombra Roja (20 horas) y La Fiesta (1 hora).

A continuación les dejamos la lista de candidatos:

TELEVISIÓN

Drama: Game of Thrones, The Crown, This is Us, Stranger Things y The Handmaids Tale.

Actor Drama: Sterling K. Brown (This is Us), Bob Odenkirk (Better call Saul), Freddie Highmore (The Good Doctor), Liev Schreiber (Ray Donovan) y Jason Bateman (Ozark).

Actriz Drama: Caitriona Balfe (Outlander), Claire Foy (The Crown), Maggie Gyllenhaal (The Deuce), Katherine Langford (13 Reasons Why) y Elisabeth Moss (The Handmaids Tale).

Comedia: Black-ish, The Marvelous Mrs. Maisel, Master of None, SMILF y Will & Grace.

Actor Comedia: Anthony Anderson (Black-ish), Aziz Ansari (Master of None), Kevin Bacon (I Love Dick), William H. Macy (Shameless) y Eric McCormack (Will & Grace).

Actriz Comedia: Pamela Adlon (Better Things), Alison Brie (Glow), Issa Rae (Insecure), Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel) y Frankie Shaw (SMILF).

Película o Miniserie: Big Little Lies, Fargo, Feud: Better and Joan, The Sinner y Top of the Lake: China Girl.

Actor Película/Miniserie: Robert De Niro (The Wizard of Lies), Jude Law (The Young Pope), Kyle MacLachlan (Twin Peaks), Ewan McGregor (Fargo) y Geoffrey Rush (Genius).

Actriz Película/Miniserie: Jessica Biel (The Sinner), Nicole Kidman y Reese Whiterspoon (Big Little Lies), y Jessica Lange y Susan Sarandon (Feud: Bette and Joan).

Actor de Reparto: Alfred Molina (Feud: Bette and Joan), Alexander Skarsgard (Big Little Lies), David Thewlis (Fargo), David Harbour (Stranger Things) y Christian Slater (Mr. Robot).

Actriz de Reparto: Laura Dern y Shailene Woodley (Big Little Lies), Ann Dowd (The Handmaids Tale), Chrissy Metz (This is Us), y Michelle Pfeiffer (The Wizard of Lies).

CINE

Drama: Llámame por tu nombre, Dunkerque, The Post: Los oscuros secretos del Pentágono, La forma del agua y Tres anuncios por un crimen.

Comedia o Musical: The Disaster Artist: Obra Maestra, ¡Huye!, El Gran Showman,I, Tonya y Lady Bird.

Actor Drama: Timothée Chalamet (Llámame por tu nombre), Daniel Day-Lewis (El hilo fantasma), Tom Hanks (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono), Gary Oldman (Las horas más oscuras), Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

Actriz Drama: Jessica Chastain (Apuesta maestra), Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Meryl Streep (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono) y Michelle Williams (Todo el dinero del mundo).

Actor Comedia/Musical: Steve Carell (La batalla de los sexos), Ansel Elgort (Baby. El aprendiz del crimen, James Franco (The Disaster Artist: Obra Maestra), Hugh Jackman (El Gran Showman) y Daniel Kaluuya (¡Huye!).

Actriz Comedia/Musical: Judi Dench (Victoria & Abdul), Margot Robbie (I, Tonya), Saoirse Ronan (Lady Bird), Emma Stone (La batalla de los sexos) y Helen Mirren (The Leisure Seeker).

Actor de Reparto: Willem Dafoe (El Proyecto Florida), Armie Hammer (Llámame por tu nombre), Richard Jenkins (La forma del agua), Christopher Plummer (Todo el dinero del mundo) y Sam Rockwell (Tres anuncios por un crimen).

Actriz de Reparto: Mary J. Blinge (El color de la guerra), Hong Chau (Downsizing), Allison Janney (I, Tonya), Laurie Metcalf (Lady Bird) y Octavia Spencer (La forma del agua).

Director: Guillermo Del Toro (La forma del agua), Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen), Christopher Nolan (Dunkerque), Ridley Scott (Todo el dinero del mundo) y Steven Spielberg (The Post).

Guión: Guillermo Del Toro y Vanessa Taylor (La forma del agua), Greta Gerwig (Lady Bird), Liz Hannah y Josh Singer (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono), Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen) y Aaron Sorkin (Apuesta Maestra).

Banda Sonora: Cartel Burwell (Tres anuncios por un crimen), Alexandre Desplat (La forma del agua), Jonny Green Wood (El hilo fantasma), John Williams (The Post: Los oscuros secretos del Pentágono) y Hans Zimmer (Dunkerque).

Canción: Home (Nick Jonas, Justin Tranter; Olé, el viaje de Ferdinand), Mighty River (Mary J. Blige, Raphael Saadiq, Taura Stinson; El color de la guerra), Remember me (Kristen Anderson-Lopez, Robert Lopez; Coco), The Star (Mariah Carey, Marc Shaiman; The Star) y This is me (Benj Pasek, Justin Paul; El Gran Showman).

Película en Lengua Extranjera: Una mujer fantástica (Chile), First they killed my father (Cambodia), De la nada (Alemania/Francia), Loveless (Rusia) y The Square (Suecia/Alemania/Francia).

Animación: Un jefe en pañales, The Breadwinner, Coco, Loving Vincent y Olé, el viaje de Ferdinand.

PREMIO CECIL B. DEMILLE: Tom Hanks.

Los críticos.

La temporada de premios, que se extiende hasta la entrega de los Oscar (4 de marzo), incluye los Critics Choice Awards, que son los reconocimientos que otorga la Broadcast Film Critics Association y la Broadcast Television Journalists Association. La ceremonia tendrá lugar en el The Baker Hangar, en Santa Monica, el próximo jueves, a las 22 horas, y también se podrá seguir a través de TNT y TNT Series.

La forma del agua repite como la película favorita, con catorce candidaturas, incluyendo Película, Director (Del Toro) y Actriz (Hawkins). En tanto en televisión, la que lidera las preferencias es Feud: Bette and Joan, que aspira a seis estatuillas: Miniserie, Actriz (Jessica Lange), Actor de Reparto (Alfred Molina y Stanley Tucci) y Actriz de Reparto (Judy Davis y Jackie Hoffman).

LLÁMAME POR TU NOMBRE

Tres nominaciones tiene esta historia de amor italiana entre dos jóvenes: Drama, Actor (Timothée Chalamet) y Actor de Reparto (Armie Hammer).

DUNKERQUE

Esta impactante historia bélica también aspira a tres estatuillas: Drama, Director (Christopher Nolan) y Banda Sonora (Hans Zimmer).

¡HUYE!

Toda una curiosidad porque se trata de un film de terror y está nominado como Comedia o Musical. Daniel Kaluuya es candiato como Mejor Actor.

LADY BIRD

Tiene cuatro candidaturas: Comedia/Musical, Actriz (Saoirse Ronan), Actriz de Reparto (Laurie Metcalf) y Guión (Greta Gerwig).

THE CROWN

El año pasado, la historia de la reina Isabel II triunfó como Drama de TV y Actriz (Claire Foy), los mismos dos premios a los que aspira este año.

THIS IS US

Esta excelente historia familiar tiene presencia en tres categorías: Drama de TV, Actor (Sterling K. Brown) y Actriz de Reparto (Chrissy Metz).

SMILF

Esta nueva serie sobre una madre soltera consiguió dos nominaciones: Comedia y Actriz (Frankie Shaw, que también dirige y guiona).

BIG LITTLE LIES

Es la favorita en TV con seis nominaciones, entre ellas las de los actores de la foto: Alexander Skarsgrd (Reparto) y Nicole Kidman (Principal).

ELIZABETH MOSS

Este año ganó el Emmy por el drama The Handmaid’s Tale y ahora busca el Globo de Oro por esa misma serie que es favorita.

FRANCES MCDORMAND

Está nominada en cine por Tres anuncios por un crimen, Missouri, donde interpreta a una madre en busca de justicia.

JESSICA BIEL

Consigue su primera nominación al Globo de Oro por la miniserie de intriga, The Sinner, disponible en Netflix.

JUDI DENCH

Por este mismo personaje de la reina Victoria ganó el Globo de Oro en 1998, este año lo busca por Victoria & Abdul.

JAMES FRANCO

Es candidato en cine por la comedia The Disaster Artist. Ya tiene un Globo por la película de TV, James Dean.

JASON BATEMAN

Ya ganó como Actor de Comedia de TV por Arrested Development, ahora es candidato en drama por Ozark.