Nicole Neumann: la sirena de Punta del Este

Punta del Este volvió a recibir a Nicole Neumann otra temporada más. Esta vez, la rubia más importante de las pasarelas argentinas llegó al balneario para conducir su programa Tardes Nuestras (KZO) junto a Robertito Funes, que salió en vivo durante tres semanas desde el parador Ovo Beach de Enjoy Punta del Este. Justo luego de realizar el último programa desde Uruguay, la conductora dialogó unos minutos con Sábado Show y realizó un balance de lo que fue esta temporada.

"Fue una experiencia súper linda", dijo sobre el ciclo en el que entrevistó a los famosos que eligieron Punta del Este para pasar su verano. En particular, destacó la entrevista a Cristian Castro, a quien conoce desde hace mucho tiempo por haber sido concuñados años atrás. "Nos divertimos mucho recordando un montón de cosas", comentó.

La blonda afirmó que logró "la mejor combinación" de un verano de trabajo y de pleno disfrute junto a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna Cubero. Los paseos preferidos de sus hijas fueron asistir a clases de surf, andar a caballo y jugar en la playa. "Como mamá una disfruta de tener tiempo para estar con ellas porque durante el año entre el colegio de ellas y el trabajo mío estamos todos a mil y se hace más difícil", explicó. "Durante las vacaciones una puede disfrutar de la tranquilidad de levantarse, desayunar, sentarse a comer sin horarios y esas cosas", enumeró

Pero el verano de Nicole Neumann fue mucho más que conducir alegremente un programa en un parador de la playa y pasear con sus hijas. La modelo volvió a estar involucrada en la guerra sin fin que mantiene con su colega Carolina "Pampita" Ardohain. Según Ángel De Brito, la ex jurado de Bailando por un Sueño avisó antes de asistir a un evento que si Nicole también estaba invitada, ella no iba.

"Me parece un mamarracho", sentenció Nicole sin matices. "Hace poquito nos encontramos y lo hablamos pero se ve que insiste. Es alguien que pide perdón pero después no quiere ir a un evento solamente porque estoy yo", disparó.

Pampita fue de las pocas mediáticas que no fue al programa de Nicole desde Punta del Este, aunque la blonda dice que la podría haber invitado sin problemas. "Ella ya vino a mi programa en Buenos Aires. Fue menos ruidoso porque yo la traté bien", comentó en alusión a la oportunidad en la que ella fue al programa de Pampita y no se sintió cómoda. "Yo la volvería a invitar pero esta vez me cuidaría menos, como hizo ella. Hablaría de cosas que sé que le pueden incomodar como hizo ella conmigo".

Finalmente, Nicole se refirió brevemente a su situación sentimental luego de terminar una relación de tres meses con el político argentino Facundo Moyano. Él confirmó públicamente que la relación estaba terminada y no había posibilidades de reconciliación. Ante la pregunta por estos dichos, ella retrucó con ironía: "A veces uno para el afuera dice muchas cosas…".

A su vez fue consultada por el motivo que desencadenó en la ruptura, ya que se especuló que ella se había molestado cuando él declaró que el noviazgo con la modelo había perjudicado su imagen para la carrera política. "No tuvo nada que ver con eso", descartó Neumann. ¿Y en los próximos meses hay posibilidades de verla acompañada nuevamente? "Ahora no tengo ganas de nada. Estoy disfrutando de mis niñas", cerró.

Mamá 100%.

Nicole aprovecha el verano para pasar tiempo con sus hijas. Las lleva a clases de surf, juegan en la playa y andan a caballo. Apenas salió a comer con amigas, sin hijas, en tres oportunidades. "Soy mamá full time", definió.