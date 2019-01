Nicole Neumann: la diva de la península

—¿Cómo fue tu comienzo del 2019?



—Muy bueno, por suerte. Estoy contenta de empezar el año en Punta del Este como siempre. Me estoy quedando menos días que veranos anteriores, pero mientras estoy lo disfruto al máximo.

—¿Cuál es la evaluación que hacés de esta etapa profesional en la que te has consolidado como conductora televisiva?



—Me encanta, es algo a lo que me vengo dedicando más de lleno. Estoy muy agradecida de estar al lado de Vero Lozano que es una de las conductoras que más he admirado. Absorbo y aprendo mucho de ella.

—¿Es cierto que te han ofrecido integrar jurado de Bailando por un Sueño?



—Tuve la oferta, pero estoy muy cómoda y contenta en Cortá por Lozano (Telefé), así que ya renové para seguir ahí.



—¿Has vuelto a ver el programa desde que dejaste de participar?



—No, es muy tarde. Yo termino muy cansada porque tengo dos programas de tele y a las tres gordas. Yo me levanto a las seis y media para llevarlas al colegio. No miro mucha tele y menos tan tarde.

—Trascendieron fotos tuyas disfrutando del verano junto a tu novio Matías Tasín, ¿cuál dirías que es el rol que ocupa en tu vida?



—Ya dije que no voy a hablar más de mi vida privada. Prefiero que cada uno interprete lo que quiera, porque igual siempre termina pasando eso. Los medios dicen lo que quieren así que no aclaro nada más.

—¿Cómo definirías esta etapa a nivel personal?



—Estoy feliz.

—Tu hermana Geraldine Neumann denunció públicamente por acoso a su excompañero Ariel Rodríguez Palacios, ¿te sorprendió?



—No, porque yo había hablado con ella antes de que lo contara. En su momento también supe lo que le estaba pasando. Lo habló conmigo antes de exponerlo públicamente. Yo la apoyo, obviamente. La estoy acompañando totalmente.

—¿Cuál fue tu reacción cuando te lo contó?



—Son charlas que quedan en la intimidad, pero ella ahora resolvió hacerlo público y yo la estoy apoyando.



—¿Has padecido situaciones similares?



—Sí, a ese nivel y más también. Yo era muy chica, pero siempre pude hablarlo. Pude frenarlo, decir que no y gracias a Dios no pasó a mayores. Fue importante haber tenido a mi mamá al lado en aquel momento. Es bueno que hoy se hablen estas cosas: las mujeres se plantan y los hombres van a tener que escuchar más.

—Se te vio la semana pasada posando junto a Pampita en una fiesta de Punta del Este, ¿cómo fue ese encuentro después de tantos cruces?



—Éramos siete mujeres posando juntas para la tapa de la revista Gente. Nos saludamos, hicimos la foto, brindamos y después “taza, taza” (risas).