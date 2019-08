Nico Tinetto, líder de Olvidate: "Quiero mostrar una imagen más madura"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Estás por presentar tu proyecto solista en paralelo a la banda Olvidate, ¿cómo surge esta iniciativa?



-Hace tiempo que tenía la idea de tener un proyecto solista en la cabeza, y sentí que este era el momento. Ya estamos preparando los primeros temas, tenemos pensado arrancar con algo bailable.



-¿Este proyecto se arma pensando en una posible etapa “post Olvidate”?



-Puede ser. Es una etapa de cambios. En Olvidate ya nos renovamos para volver con todo. Cuando Lucía (Cánepa) dejó la banda empezamos a buscar a una nueva vocalista, lo que es muy difícil...



-¿Cómo se dio la salida de Lucía Cánepa de la banda?



-Ella planteó que se iba, pero que podía seguir cantando en los shows que estaban previstos. Desde la productora se decidió empezar a buscar a otra persona desde ese momento. Al final en los shows previstos cantó Ashley Chwastek como reemplazo, que también es muy talentosa.



-¿Le ves futuro a Olvidate, teniendo en cuenta que forma parte de una movida que parece haberse apagado?



-La cumbia nunca va a morir porque es un género para bailar. Sigue sonando, aunque capaz que de una forma distinta a la que la hacíamos nosotros hace un tiempo. Igualmente queremos seguir con este proyecto a full. Hace un año que no sacamos un tema por algunas complicaciones, pero tenemos muchas ideas copadas y varias canciones bajo la manga que queremos mostrar. Siempre intentamos hacer cosas distintas, algunas veces nos salen bien y otras no tanto.



-¿Ustedes notan que el género de la llamada “cumbia cheta” está desapareciendo?, ¿hacen menos shows que antes?



-No te voy a mentir. Nosotros tuvimos un momento muy bueno en el que tocábamos mucho. Teníamos que cancelar algunos toques porque se nos superponían con otros. Hoy hay menos trabajo pero seguimos haciendo shows en Argentina y en Uruguay. Y vamos a seguir haciendo cosas nuevas porque lo disfrutamos mucho y sabemos que podemos volver a estar en lo más alto.



-¿Cómo fue tocar en el cierre de campaña de Juan Sartori?



-Para nosotros fue un trabajo, un show más. Se hizo en el faro de Punta Carretas, había un gran despliegue y mucha gente. Pero a Sartori no lo vimos. Abrimos el evento con El Reja y después nos fuimos.

-Su máximo hit, Amor para un rato, superó las 80 millones de reproducciones en internet. ¿Cómo recordás aquel verano del 2017 cuando impusieron ese tema y sonaba por todas partes?



-Fue una locura. Nunca llegué a caer en lo que estaba pasando. Hoy lo recuerdo y me sorprendo de todo. Fue tan de golpe que no me di cuenta. Me acuerdo que un día estaba mirando en las redes a un argentino que hace stand up en un video en el que caminaba por Ferrugem y se escuchaba nuestra canción en un comercio de fondo. Gracias a todo lo que se generó con Amor para un rato seguimos yendo a Argentina a tocar a festivales grandes, que son experiencias que no se borran nunca más.



-¿Tuviste una situación extrema con alguna fan?



-En Argentina la gente es más fanática que en Uruguay. Allá me ha pasado de terminar un show, que me pidan una foto y que se me tiren a querer darme un beso... También hay propuestas que hacen que uno quede de cara. Me acuerdo de una vez a la salida de un boliche en el que habíamos hecho un show, que se me acercó un flaco y me dijo: “vení que mi amiga quiere ‘intimar’ con vos...”. ¡Y la veo a ella esperando detrás de la barra! Hay muchas historias más, son cosas que le deben pasar a todos los artistas. Nosotros siempre fuimos una banda muy tranquila.



-También estás incursionando como actor en la obra Inmaduros (jueves en el Teatro del Anglo), ¿cómo te sentís en ese rol?



-Estoy haciendo esto para probar. Es algo que me gusta y abre muchas puertas. Si nos va bien, nos va a ayudar mucho a crecer como artistas. No sé qué vendrá después, pero lo importante ahora es haberse animado a hacerlo. Mi personaje, por ejemplo, no tiene nada que ver con mi personalidad. Es un chico que está saliendo de la adolescencia, es virgen y tiene un trauma con eso. La obra es para todo público y trata muchos temas juveniles.



-Hablando de animarse, también te lanzaste a hacer fotos más “jugadas” o más adultas que las que el público estaba acostumbrado a ver de vos...



-Este año me estuve planteando que durante el tiempo que estuve en Olvidate di la imagen de chico porque teníamos mucho público infantil. Traté de cuidar un montón de cosas y de no hacer otras, pero ese momento ya pasó. Ya no me quiero mostrar tanto como un chico que canta en una banda de cumbia sino más como un hombre que empieza a hacer un camino distinto. Quiero mostrar una imagen más madura y ser un poco más “yo”. Esta producción de fotos es parte de eso.



-También tuviste un cambio de imagen, ¿estás más preocupado por tener un cuerpo fit?



-Me maté antes del verano del año pasado: hice dieta, entrenamiento. Llegué al verano muy bien. Era una rutina que no era para estar enorme, sino para estar marcado. Después del verano seguí haciendo ejercicios, pero empecé a comer cualquier cosa y encima me fracturé la muñeca, así que no podía hacer ciertos ejercicios. Estuve con un yeso un tiempo, y ahora supe que me tengo que operar. Cuando lo haga voy a trabajar para llegar al verano que viene mejor que como estaba el verano pasado. Quiero seguir haciendo fotos porque me copa mostrarme así.



-¿Qué comentarios te hace tu novia?



-Ella está curada de espantos (risas). Con ella hemos tenido muchas idas y vueltas, pero si seguimos hasta ahora por algo es...