Nelson Pino: "Con los protocolos no hubo  contagios en la cultura"

—Tenías un show previsto para el 8 de abril pero por la suspensión de espectáculos públicos pasó para el 22 de abril.



—Así es. Con el maestro Raúl Medina estaremos haciendo este espectáculo con muchos tangos y algunos boleros. Vamos a aprovechar al maestro que es polifacético y un gran músico.

—El ciclo se titula “Música en el jardín” porque el escenario es un jardín atendiendo las recomendaciones sanitarias.



—Sí, será al aire libre. Es una belleza el lugar, que se llama Marlon y la dirección artística corresponde a Juan José Zeballos, un gran pianista. Estuvieron varios artistas, entre ellos Leo Masliah hace poco. Es un lugar muy acogedor y amplio para que cada uno acuda en su burbuja y sin estrés.

—¿Cómo va a ser el repertorio?



—Vamos a elegir unos boleros y un repertorio de tangos, algunos de los más contemporáneos pero también le hincamos el diente a temas de Gardel. Con el maestro Medina hicimos el espectáculo por tres años De Gardel a Piaf por lo que tenemos bien aceitados el repertorio del Zorzal.

—En marzo de 2020 cambió todo en Uruguay y el mundo debido a la llegada del COVID-19 que supuso la cancelación de los espectáculos públicos. ¿Como viviste este proceso desde entonces con sus diferentes etapas?



—De marzo hasta junio se canceló todo. Luego se habilitaron los espectáculos públicos con protocolo y a partir de ahí empecé a actuar en los lugares donde estoy habitualmente, como Baar Fun-Fun o Sorocabana. La gente respondió y con el debido protocolo en todos los lugares, el público estaba ávido de salir y de acercarse a la cultura. El 5 de diciembre pudimos hacer un espectáculo que estaba previsto para el 21 de marzo junto al sexteto de Medina y que se titula “Hoy es tango”. Hay una propuesta de volver hacerlo en los próximos meses. Lo hicimos con el aforo completo en la Sala Zitarrosa: fue un show muy aggiornado en cuanto al repertorio.

—¿Cuánto modificó la pandemia tus planes?



—Mucho. Hubo que cancelar una gira que teníamos prevista por Europa y que pasamos ahora para el año 2022 junto a Álvaro Hagopian. Y si no se puede, será en el 2023. Es una gira por Polonia, Lituania y París. También quedaron espectáculos en el debe, los que esperamos podemos hacer este año. Uno de ellos será con Cristina Alberó; un show de tango- teatro que se titula “Somos mucho más que dos”. También teníamos previsto un espectáculo con tangos y comedia junto a Graciela Rodríguez y escrito por Andrés Tulipano. Todo eso está escrito para salir en cuanto la situación de la pandemia sea otra. A fin de año, además, está prevista una fecha para un gran espectáculo de homenaje a Fun-Fun junto a Ruben Rada y Ricardo Olivera. Será el 23 de noviembre en el Auditorio del Sodre. Esperemos que para esa fecha esté todo bien.

—¿A nivel personal cómo atravesaste los momentos de mayor incertidumbre porque el tango es tu modo de vida?



—Mi trabajo es actuar, cantar y viajar con el tango. De golpe y porrazo nos enteramos que no podíamos hacer nada de eso. Fue un golpe duro. Pero más allá de mi caso, me gustaría destacar a todos los exponentes de la cultura que han hecho un esfuerzo enorme al quedarse sin trabajo. Los espectáculos fueron los primeros en parar y los últimos en volver. Y me gustaría destacar que desde que volvimos no hubo contagios en la cultura y en los espectáculos. La cultura, protocolizada, es una actividad esencial y no es riesgosa.

—¿Rescatás algo bueno de este proceso?



—En lo personal me sirvió para pensar en todo lo que había hecho. En julio de este año cumplo 40 años actuando y jamás había descansado. Nunca había faltado a un espectáculo. Al principio me chocó lo de la pandemia. Pero luego opté por descansar mi mente y mi cuerpo.



—¿Te vas a vacunar?



—Ya me di la primera dosis y a fines de abril me doy la segunda. No es la panacea pero por lo menos inmuniza. Esperemos lograr cuanto antes la famosa inmunidad de rebaño. Estoy muy de acuerdo con el camino de las vacunas como la salida de esta pandemia. Más allá de toda las cosas que se dicen de un lado y otro, creo que estoy haciendo lo correcto.

—¿Te tocó hacer alguna cuarentena?



—Sí. Cuando surgió el positivo de Franklin Rodríguez, yo había sido uno de los invitados el día anterior a la grabación de su programa Rara ave en Canal 5. Por suerte di negativo pero en ese momento se me cayó la estantería. No por mí, tengo 60 años y buena salud. Pero yo vivo con mi suegra y el pensamiento de que podía haber una posibilidad de contagio fue muy duro. Por suerte di negativo.

—El 26 de febrero estuviste en la celebración del cumpleaños de Antonio Zoulamian, quien falleció un mes después por COVID-19. También de esa reunión participó Alberto Sonsol y en redes se especuló que el contagio pudo haberse producido en ese festejo. ¿Crees que fue así?



—Estuve porque éramos muy amigos con Antonio. Pero esa noche no hubo contagios. Participamos unas 18 personas en el Zoubar. La foto que se viralizó donde están Antonio y Alberto Sonsol con la torta la sacó mi señora. Pero es bueno desmentir que el contagio se haya producido allí. Tampoco es verdad que Antonio haya soplado las velitas y que eso, supuestamente, habría esparcido el virus. No fue así; no sopló las velas. Yo estaba al lado. Los hisopados positivos son del 11 o 12 de marzo por lo que no dan los tiempos. Se supone que los síntomas aparecen a la semana y no a los 15 días. El contagio fue después. Además, ninguna de las otras personas que estábamos allí tuvimos la enfermedad.

—¿Hablaste con Sonsol esa noche?



—Sí, él llegó sobre el final para saludar a Antonio. Venía de relatar un partido (la cuarta y definitiva final de Aguada - Trouville) y estaba disfónico. Me preguntó qué hacía yo para cuidar la voz y le recomendé algunos remedios. Habrá estado 15 minutos y se fue. No da tampoco el tiempo de una supuesta exposición al virus porque se dice que tiene que ser de una hora o dos para contagiarse.

—¿Te llegaron los rumores que atribuían el contagio a ese festejo?



—Sí. Algunas personas me han escrito preguntándome o me mandan la foto y yo les aclaro esto mismo: esa noche no hubo contagios.