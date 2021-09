Natha Fuentes: la modelo riverense que se suma a Cicerone

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-¿Como se inició tu vocación por ser modelo?



-¿Qué niña no sueña con pasarelas, bailar o presentar programas? Esta niña era yo, soñadora y apasionada. Aunque niña tímida y me costaba mucho enfrentarme a situaciones de exposición. Sufrí bullying por ser muy flaca y no me sentía linda. Con 14 años pisaba mi primer pasarela, en Rivera, mi ciudad, aún con mucha timidez pero sintiendo que me apasionaba estar ahí. A los 18 años por estudios me mudé sola a Montevideo y me animé a entrar a una escuela de modelos. Cursé dos años en la escuela de Silvia Cisneros. En agosto cumplí 11 años de mi graduación como modelo profesional.



-¿Con qué objetivo llegaste a Montevideo?



-Me fui a cursar ingeniería química y vi que no era lo mío, hasta que me animé a estudiar comunicación y pude lograr encontrarme en mi arte. También bailé los siete años que estuve en Montevideo, y creo que el modelaje se fusiona con la danza, y también con la comunicación, ya que en una pasarela o una sesión de fotos se debe lograr incorporar el personaje para interpretarlo de la mejor forma, sin dudas es un arte, que al igual que todas debe ser estudiada. Y lo que más importa aquí es el autoestima, si somos sanos y felices con lo que somos lo reflejamos en nuestro trabajo. Ese mensaje me deja mi profesión y es lo que hoy intento llevar a mis alumnos en la actualidad.



-¿Cuáles fueron tus primeras oportunidades laborales?



-Mientras estudiaba, desfilaba en eventos para grandes marcas, tanto en Montevideo como en Punta del Este. Pero sin dudas mi carrera fue un antes y después en 2015, cuando luego de un casting quede seleccionada y fui finalista de Miss Universo Uruguay. El certamen me abrió muchísimas puertas y oportunidades laborales. Luego surge la posibilidad de la docencia y abrí mi propia escuela de modelos en el interior para brindarles oportunidades a otras chicas como yo.

Natha Fuentes. Foto: Kelby Pinto

-¿Hubo momentos de dificultad? ¿Cuáles o cuáles fueron tus principales obstáculos en tu carrera?



-En Uruguay lamentablemente hay pocas oportunidades para el mundo de la moda, y el mercado es pequeño. Aún en pleno siglo XXI hay muchos estándares de alturas y cuerpos. También por ser del Interior y de familia humilde siempre cuesta más. Mi primer obstáculo fui yo misma, el camino de aprendizaje de creer en mí misma, en no desistir luego de un casting fallido, o que no me eligieran para algún concurso. Cuando uno aprende a amarse y aceptarse cómo es, las cosas cambian. Solo debemos tener mucho cuidado con el ego, que lamentablemente ataca a muchas hoy en día. Trabajo constante y humildad es lo que te puede llevar lejos.



-Te dedicás a la formación de modelos también. ¿Cómo surgió la posibilidad de la docencia?



-Sí, en 2016, luego de proyectar muchas cosas, junto a mi hermana Soledad Fuentes mi gran mano derecha, nace un nuevo sueño, mi propia empresa, la escuela de modelos Natha Fuentes. Mi deseo era poder llevar oportunidades a jóvenes del interior, que soñaban en estudiar, en pisar pasarelas, pero por la centralización del ramo en la capital no tenían esta oportunidad. Durante estos 5 años brindamos experiencias para distintas edades, practicando también la inclusión con chicos con diferentes discapacidades. Más de 400 alumnos pasaron por nuestra formación. En Rivera, Livramento, Tacuarembó, y talleres en otras ciudades.



-¿Cuáles son los principales herramientas que debe tener una o un aspirante a modelo en estos tiempos?



-Trabajamos enfocados en tres pilares fundamentales: Autoestima, que sin dudas es lo fundamental, aceptarnos y querernos como somos, trabajando con la inclusión, abiertos a todos los que tengan ganas de aprender y llevarse una linda experiencia. La expresión corporal, que es la fusión de nuestra arte, la danza, la expresión, y la pasarela, donde aprendemos desde lo técnico a transmitir de la mejor manera. Y la comunicación, llevando a cabo, la oratoria, el saber expresarse frente a cámara, y lograr superar la vergüenza frente al público. También trabajamos con la preparación de Misses, el pasado año tuvimos un gran logro, con una alumna, Mari Garcia quien desde sus 13 años estudia con nosotros, y logra convertirse en Miss Rivera, luego Miss Latinoamerica Uruguay, representando a nuestro país en Panama. Este año estamos preparando a la joven brasileña Lidiane Carvalho, que en Setiembre se va a Miss Pétit Rio Grande del Sur, para Miss Brasil. Con la pandemia tuvimos que hacer pausas, y reestructurarnos, pero para 2022 estamos proyectando la apertura de la escuela en Montevideo.



-¿Sos oriunda de Rivera? ¿Ser del Interior implica también una complejidad para el desarrollo de una carrera como modelo?



-Soy oriunda de mi frontera, doble chapa como dicen, un poco uruguaya y un poco brasileña. Sin dudas que si hay una cierta complejidad en el desarrollo de la carrera, me tuve que ir de la ciudad para lograr estudiar y poder vivir experiencias. Y aún viajo mucho, y estoy en constante aprendizaje, tratando hoy en día de poder crear y desarrollar actividades, certámenes y eventos en el interior para que los chicos como yo, también vivan sus propias experiencias, sin tener que trasladarse completamente a Montevideo. Hoy en día creo que hay un poco más de oportunidades que hace 10 años atrás cuando me tocaba a mi los primeros pasos.



-Te sumas a Cicerone. ¿Cuál va a ser tu función en el programa?



-Sin lugar a dudas otra meta realizada, es la oportunidad de integrar el equipo Cicerone. Amo la comunicación, es una de mis mayores pasiones, y lograr entrar a un medio de comunicación a nivel nacional es una gran experiencia, que me está brindando este prestigioso programa de Diego Porcile, gran colega y amigo que tengo el placer de conocer desde hace muchos años. Hace poco recibí la invitación para integrar su programa, cubriendo destinos nacionales, ya comenzamos por el norte y el litoral uruguayo. Y pretendemos seguir explorando el turismo interno que sin dudas hoy en día, luego de la pandemia, está siendo muy buscado.



-¿Como te sientes respecto a tu carrera en este momento?



-Actualmente sigo estudiando, hago una licenciatura de publicidad y marketing en Brasil, y ademas trabajo como gerente de marketing y eventos para una gran empresa de turismo termal Amsterland, en Brasil. Sigo con los eventos, la escuela, y ahora el nuevo proyecto de Cicerone. Estoy muy feliz y realizada, con las grandes oportunidades que se me vienen presentando y sin dudas abierta a seguir sumando experiencias. Me defino como una mujer guerrera y resiliente, que sigue golpeando puertas, con humildad, pero siempre perseverando. Quiero salir de mi zona de confort y lograr ser muy exitosa en lo que me proponga. Sin dudas enalteciendo los valores de mi familia que me acompaña y apoya desde siempre, mis grandes fortalezas. Y llevando el orgullo de ser del interior y de Rivera.



-¿Cuáles son tus próximos desafíos?



-Soy muy soñadora y apasionada por lo que hago. Siempre me doy al 100 por ciento en cada desafío y así pretendo seguir. Mi gran desafío hoy es Cicerone, hacer televisión sin duda, quiero seguir aprendiendo y sumando experiencias. Además de seguir con mi proyecto personal, que es mi escuela, pero en Montevideo el próximo año. Deseo poder volver a La Capital, y crecer profesionalmente con lo que tanto me apasiona, sin olvidar por supuesto el interior.