Nadia Fumeiro y Ana Inés Martínez adelantan "Marca femenina" que llega hoy a Direct TV

Hoy es un día histórico para la televisión uruguaya. Por primera vez tres mujeres van a estar al frente de un programa de deportes en una señal internacional como Direct Tv hablando de fútbol femenino. Sus conductoras, Nadia Fumeiro y Ana Inés Martínez son pioneras en nuestro país. Ambas han derribando prejuicios sobre el rol de la mujer hablando de deportes en la televisión y construido una sólida carrera con sus propios términos. Sobre sus carreras, las críticas y Marca femenina, hablaron con Sábado Show.

Esta noche, a las 21.00 será el momento perfecto para enterarse de toda la actualidad vinculada al fútbol femenino uruguayo, una categoría que cada vez cobra mayor notoriedad y conquista más terreno en nuestro país. Ana Inés Martínez y Nadia Fumeiro conducirán Marca femenina, un programa que buscará aproximar a los televidentes la realidad de los equipos uruguayos, y a seguir de cerca los detalles del campeonato de fútbol femenino local. Junto a ellas estará Diana Piñeyro quien se encargará de realizar los móviles y las notas de exteriores del programa.

Nadia Fumeiro en "Marca femenina". Foto: Difusión

Se trata de una iniciativa de DirecTv Sports Uruguay que incorporó desde esta semana tres programas originales a su contenido, todos con un estilo y sello propio; Marca femenina es uno de estos programas que se verán en exclusiva por los canales 610 U y 1610U (HD), y también disponibles por la plataforma DirectvGo.

Nacido el año pasado en Argentina, Marca femenina rápidamente se convirtió en un éxito de audiencia y por eso este año se decidió expandir el formato a otros países como Colombia y Uruguay. Al tratarse de un formato mantiene el mismo nombre, escenografía y estilo, también su sello: ser un programa totalmente dedicado al fútbol femenino. “Es algo que está creciendo cada vez más y que en Uruguay, la AUF aspira a que la liga sea profesional”, dice Ana Inés Martínez, una de las conductoras en su versión local. “Está buenísimo resaltar el trabajo de otras mujeres que a diferencia del fútbol masculino, lo hacen por amor a lo que les gusta, porque en realidad no hay que dejar de mencionar que en el fútbol femenino lo hacen porque les gusta. Tienen que luchar para no dejar los estudios, muchas tienen que mantener el hogar, son madres, entonces hay que luchar contra muchas cosas y es un desafío llevar adelante”, agrega.

Ana Inés Martínez, Nadia Fumeiro y Diana Piñeyro al frente de "Marca femenina". Foto: Difusión

Ana Inés Martínez y Nadia Fumeiro charlaron con Sábado Show sobre prejuicios, críticas, fútbol y ser las conductoras de Marca femenina.

—¿Hay nervios por el estreno?



—(NF) No porque ya lo grabamos, entonces grabado no tiene tanta adrenalina como el vivo.

—A Ana Inés hace tiempo que la conocés.



—(NF) Sí, desde hace años. A Ana Inés la conocí cuando nos llamaron para el proyecto de un programa que no terminó saliendo. Ya nos conocíamos de vista pero ahí nos conocimos más y pegamos buena onda enseguida y nos llevamos re bien. Estoy re contenta de tener la posibilidad de trabajar con ella porque nunca habíamos trabajado juntas. Y ahora estamos contentas por la oportunidad.

—¿Cómo les llegó la propuesta para conducir Marca femenina?



—(AIM) De la productora que está a cargo Direct TV del programa y no dudé porque es un programa que va a ser pionero en Uruguay, y hace tiempo me quería ver en otro rol, como conductora y estar un poco más descontracturada. Amo el noticiero y no lo quiero dejar nunca, pero está bueno cuando pasaron varios años, verte en otra faceta. Es una gran oportunidad así que muy contenta y orgullosa por el equipazo que se armó.

—(NF) Cuando me llegó la propuesta me gustó la idea de que haya un programa de fútbol femenino porque no hay ninguno en Uruguay, aparte es una disciplina que viene creciendo mucho en varios países y acá en Uruguay más lentamente, pero viene creciendo. También me gustó la idea que confiaran en nosotras para estar al frente del programa. Somos tres conductoras mujeres, así que eso me gustó y me pareció un desafío.

—¿Hace cuántos años que estás en Subrayado?



—(AIM) En Subrayado hace 11 años y medio y desde el día uno entré a lo que hago ahora: conducir la parte de deportes y también producir, porque no solo hago las cosas al aire, también la producción de la salida, la edición de notas, el armado de sobre impresos y también las notas en la calle.

—No solo es solo estar frente a las cámaras.



—(AIM) No, es un trabajo que va más allá de ser presentadora. Es un trabajo periodístico que lo hacemos todos los del equipo.

—¿Cómo fueron esos primeros días en Subrayado?



—(AIM) Al principio pensé, ¿cuánto va a durar esto? Porque dependía no solo de las ganas y el profesionalismo que le ponga uno, o del apoyo del canal, dependía de la aceptación de la gente. Porque no deja de ser una empresa y si servís bien y sino, hasta mañana, como tiene que ser y funcionan todas las empresas. Y fue todo un desafío porque no sabía cómo iba a caer en el público. A veces es más difícil mantenerse que llegar. Por eso estoy agradecida al canal y súper orgullosa porque han sido más de 11 años y medio de manera ininterrumpida y hasta el día de hoy sigo ahí porque la aceptación fue buena.

—Además de ser pionera en ser presentadora de deportes en un noticiero, también sos pionera al estar al frente de un programa de deportes hablando de fútbol femenino.



—(AIM) Es como un trabajo de hormiga. Tuvieron que pasar muchísimos años para que me llegue esta oportunidad y si bien no me gusta resaltarlo hay que decirlo, los hombres en nuestro ambiente tienen más posibilidades, es así, y también tienen multiempleo. Y si bien no es una guerra, hay que decirlo porque no tenemos las mismas oportunidades. Si las tuviéramos habría más mujeres en los canales privados hablando de deportes, y no las hay, entonces no hay que tapar el sol con la mano. Tuvieron que pasar varios años para que surja esta posibilidad para mí y mis compañeras, y es un desafío.

—En tu caso también fuiste pionera estando en la cancha y haciendo la cobertura en vivo del fútbol uruguayo.



—(NF) Me enteré que había sido la primera mujer después de haber salido al aire, porque me lo dijeron algunos compañeros de Tenfield. En los equipos de transmisión de fútbol nunca había habido una mujer haciendo campo de juego en un partido de Primera División. Sí había habido una colega haciendo juveniles, pero nunca en primera. Así que imaginate, está bueno eso.

—¿Cómo es estar ahí en la cancha junto a los jugadores?



—(NF) Para mí es mi trabajo de todos los días porque empecé a trabajar desde muy chiquita en el fútbol. Desde que tengo 20 trabajo en esto y en Tenfield estoy desde hace 10 años. Obviamente que cuando hacés algo tan masivo como Campo de Juego en un partido de primera tiene mucho más repercusión, llega a mucha más gente que está viendo tu trabajo. Y esa tarea específica genera nervios, porque toda tarea nueva que hacés genera los nervios de cómo te va a salir. Fue tremendo desafío para mí. En realidad forma parte de mi trabajo.

—¿Juega en contra o a favor ser mujer y hablar de deportes?



—(AIM) Obviamente que a favor, no tiene que ver el sexo con la tarea.

—Me refería a que es un ambiente tan de hombres…



—(AIM) Sí, pero eso quedó atrás. En el continente bastante tarde estuvo Uruguay en incorporar una mujer en esta área y déjame decirte que estoy sumamente orgullosa porque Canal 10 fue pionero en incorporar una mujer en el noticiero, lo que nunca antes había ocurrido hasta que Subrayado tomó la decisión de incorporarla. Sí había chicas en el área del deporte como Silvia Perez que es pionera trabajando en el área, pero me refiero en el noticiero. Y de hecho, tampoco el resto de los canales privados tomó esa decisión en el correr de estos años porque si bien hay mujeres trabajando, como Nadia Fumeiro, nunca sentaron a una mujer a conducir el área deportiva en un noticiero. Sí hay chicas como Soledad Sejas que está en TNU y presenta la sección, pero nunca en un canal privado haciendo notas y menos que menos, presentando. Así que imagínate, es un orgullo y es tremenda responsabilidad.

—(NF) Como tuve la oportunidad de entrar siendo tan chica a trabajar a Radio Sport, sinceramente siempre me sentí valorada. Porque tengo una personalidad de aportar ideas todo el tiempo, dar mis opiniones. Siempre sentí que tuve voz y voto en todos los programas que trabajé. Siempre mis colegas me respetaron un montón. También reconozco que es un medio difícil, para hombres y mujeres porque hay pocos medios de comunicación, hay pocos programas y muchos periodistas. Entonces es difícil tener la oportunidad, y por eso valoro las oportunidades de trabajo que tengo y trato de darle el valor que tienen. Cada paso que doy lo valoro mucho.

—También has recibido críticas por hacer tu trabajo. Hace dos años te dijeron de todo en redes sociales.



— (NF) El tema del machismo y cómo nos ven a las mujeres es un tema de la sociedad en sí, por ende se refleja en mi trabajo porque como decís, es un medio dominado por hombres. Igual tuvo mucha repercusión ese comentario, pero fue uno solo. Lo respondí porque me pareció muy ofensivo y porque uno trabaja en televisión no tiene que leer cualquier cosa. Lo mejor es no responder, pero sí lo hice con ese comentario. Y nunca imaginé tener el apoyo que recibí. Hasta Tenfield sacó un comunicado hablando de mí. Si bien no me sentí cómoda estando expuesta con todo el mundo hablando de eso, me sentí muy respaldada, sobre todo por la empresa y mis colegas que me escribieron. Sinceramente mi trabajo siempre fue bien recibido. A ese tipo de comentarios nos enfrentamos las mujeres cada vez que nos destacamos en algún área. Por eso no me lo tomo como algo personal.