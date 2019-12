Nacho Obes: La voz detrás de "Es ahora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Después de varios años en la música con la banda Doberman, desde 2014 comenzaste una carrera solista, ¿por qué?



-Los comienzos como solista fueron en condiciones muy precarias, tocando en bares con un show unipersonal. Lo hice porque desde el lugar de la banda no era posible vivir de la música. Todos tenían sus carreras y sus trabajos y la banda no era profesional al 100%, algo bastante común en el rock nacional. Puede darse que alguno sea profesional pero los demás no. Entonces resolví dar el paso. Además de los toques, comencé a trabajar el oficio con música para comerciales y dando clases de canto.



-¿Cómo siguió ese camino?



-De a poquito fui saliendo de los bares de Montevideo para tocar por el Interior y me llegó la invitación de eventos y fiestas en Buenos Aires.



-¿Dentro de qué estilo enmarcarías tu música?



-Soy un cantante de rock con un estilo muy influenciado por los cantantes de soul y blues viejos. Es un estilo bastante particular, no está muy asociado al rock nacional. Por eso hago canciones de grandes artistas en mi repertorio, de Stevie Wonder, Michel Jackson, Beatles, Eric Clapton... A la gente le llamó la atención mis interpretaciones de canciones "difíciles". Eso me fue abriendo la posibilidad de cantar en eventos privados, primero en Argentina y luego en otros países. Toqué en la fiesta de Roemers en Marruecos con Márama y Ricky Martin. también estuve en el casamiento de Godín, entre otros eventos privados. Hago las temporadas en Enjoy Punta del Este. Mi carrera fue creciendo hasta que empecé de nuevo a tocar en eventos populares. Con Doberman tocábamos en esa clase de eventos y ahora hice el camino de nuevo pero como solista.



-Sos el intérprete de la canción de Lacalle Pou en la campaña. ¿Cómo llegó esa propuesta?



-Me fue a ver gente muy vinculada a la campaña de Luis. Vieron mi estilo y cómo yo arengaba al público y pensaron en mí para la canción. Cuando me lo ofrecieron, me negué al principio. No quería meterme en algo de tanta exposición. Pensaba que tenía más para perder que para ganar y obviamente me equivoqué. Porque estoy encantado por los resultados.



-¿Por qué no estabas convencido?



-Por las críticas que iban a venir. Ser la voz de la canción de un candidato con tanta resistencia de la otra parte podía jugarme en contra. La música en Uruguay está muy identificada con la izquierda. Toqué muchos años en el rock nacional y lo tengo claro. Al cantar el tema de Luis, me iba a separar un poco de eso y era un riesgo. Hoy, con el diario del lunes, digo que estuvo bueno separarme; no lo digo en términos despreciativos porque yo me formé en el rock nacional y hay grandes músicos y personas, digo que profesionalmente está bueno hacer cosas diferentes. La campaña me dio la posibilidad de cantar una canción de rock, que es lo que yo sé hacer y con gran repercusión positiva.



-Pero críticas hubo...



-Sí, pero en líneas generales fue muy bien recibida la canción y también yo como cantante. Llevo muchos años en esto y tenía de algún modo la espalda como para que las críticas no fueran por el lado artístico. Si aparecieron cuestionamientos, fue por una cuestión de ideología pero no por cantar mal. Eso me deja tranquilo. Tuve también el apoyo de “La ola cultural”: Jorge Schellemberg, Jorge Nasser, Pinocho Routin, Christian Cary, Maia Castro y otros me escribieron para apoyarme.



-Hablabas de las dudas en aceptar la propuesta, ¿qué te decidió a aceptar?



-Primero, la buena disposición del equipo de la campaña, que me esperaron y me insistieron. Además, hicimos un muy buen acuerdo económico y artístico. Se hizo todo en base a calidad. Yo no iba a cantar una canción boluda. Además, era alguien importante. No era un candidato X, sino uno de los dos con más chances de salir presidente. Hacer algo de peso a mí dámelo siempre.

-¿Dirías que tu participación ha sido 100% profesional o tuvo algo de ideológico?



-Profesional totalmente. Hay gente que no lo puede entender. Pero creo que puede ser un gran ejemplo para las próximas elecciones que todos los artistas sean contratados. ¿Por qué no?



-Desde la izquierda, se apeló a los artistas con “La ola cultural” como señal fuerte de la campaña....



-Es que lo más normal de los músicos en Uruguay es que tengan una identificación ideológica y que hagan campaña. Yo no hice campaña. Yo hice un trabajo. La moraleja de todo esto es que tanto los músicos de izquierda como aquellos que hicimos este trabajo para Lacalle llegamos a la conclusión de que no había que detenerse en las críticas.



-¿No tenés temores de ser encasillado como el músico de "la derecha?



-Que sea encasillado depende de lo que yo haga. Yo trabajo mucho. La canción Lacalle fue para mí como "un día más en la oficina". De repente el día anterior toqué para el Brou o para Antel.



-¿Cuáles son tus planes a futuro?



-Acabo de firmar un contrato internacional con una discográfica en Argentina, que me va a apoyar y estoy grabando mi primer álbum. Planean proyectarme a Chile y toda la región. Esto pasó después de que edité una canción de forma independiente en Spotify que se titula Encontrarte. Eso provocó que me llamaran y en este momento estoy lanzando mi carrera internacional con canciones propias, después de haber hecho tantos años un show de interpretaciones. En cuanto a presentaciones, voy a tocar en la despedida de Diego Forlán en el Centenario. Y no paro de tocar. Tengo unos 20 shows por mes para todo tipo de eventos.