Música y premios

Durante las tres horas que dura la gala de premiación, se interpretarán fragmentos de las obras teatrales y musicales candidatos en cada una de las categorías, lo que le proporciona gran agilidad y atractivo al espectáculo. Además, participarán los más reconocidos actores de teatro, no solo de los Estados Unidos, sino del mundo, muchos de los cuales el público en general reconocerá también del cine o la televisión.

Todos hablan de The Bands Visit, un musical del compositor David Yazbek que recibió muy buenas críticas durante el otoño de Broadway y tiene once nominaciones.

Pero no la tendrá muy fácil ya que en su categoría hay varios gigantes. Están la adaptación que realizó Disney de su gran éxito Frozen (tres candidaturas), el entrañable y optimista Bob Esponja (doce) y la versión musical que Tina Fey hizo de Mean Girls.

Mientras que en la categoría Revival de Musical compiten My Fair Lady, Once on this island y Rodgers & Hammersteins Carousel.

En lo que refiere a obras de teatro, las candidatas son Harry Potter y el Niño Maldito (diez nominaciones), The Children (dos), Farinelli and the King (cinco), Junk (dos), y Latin History for Morons, protagonizada por John Leguizamo.

Con su elenco original de Londres intacto, Harry Potter... espera tener el mismo éxito en los Tonys que tuvo con los Olivier Awards, donde consiguió un récord de 11 nominaciones y nueve victorias.

Otra gran producción es Ángeles en América, protagonizada por Andrew Garfield y Nathan Lane, que compite en la categoría Revival de Obra de Teatro. Sus rivales son Edward Albees Three Tall Women, Eugene ONeills The Iceman Cometh, Lobby Hero y Travesties.

Aclaremos que no todas las producciones de Broadway tienen que ser épicas. John Leguizamo, John Lithgow y Michael Moore presentaron shows individuales. Edward Albees Three Tall Women; la comedia Meteor Shower, de Steve Martin, y The Children, de Manhattan Theatre, cuentan con un elenco de cuatro personas e incluso menos.

Entre los actores conocidos del cine o la TV que aspiran a una estatuilla se encuentran: Denzel Washington, Tony Shalhoub, Glenda Jackson, Nathan Lane, Andrew Garfield, Mark Rylance, Amy Schumer, Lauren Ambrose, Michael Cera y Tom Hollander.

En esta oportunidad la ceremonia será conducida por una dupla: Sara Bareilles y Josh Groban. La primera es una compositora seis veces nominada al Grammy que en su debut en Broadway compuso la música y la letra de las canciones de Waitress, por lo que recibió su primera nominación al Tony. El segundo es un cantante, actor y compositor, único artista que ha tenido dos álbumes en la lista de los 20 más vendidos de la última década, según Billboard. En 2017, hizo su debut en Broadway con Natasha, Pierre & The Great Comet of 1812. Actualmente, está filmando la nueva serie de Netfilx, The Good Cop, que protagoniza junto a Tony Danza.

La ceremonia se reiterará subtitulada el sábado 16 de junio, a las 21 horas. También se verá el domingo 17, a las 11 horas, y el sábado 23, a las 15 horas.