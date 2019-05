El mundo a través de fotografías

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“El hombre está avanzando más rápido que nunca. La población sigue creciendo. La tecnología continúa empujando los límites más allá. El mundo se está entrelazando más estrechamente y se vuelve más intenso a medida que la velocidad y la presión de más personas que comparten un planeta común, continúa evolucionando y nos desafía de maneras nunca antes imaginadas”.



Así nos introduce Film&Arts a lo que presentará el martes en su pantalla: The Turn of this Century (20 horas). Se trata de un documental en el que presenta el catálogo de fotografías icónicas de la revista Life Magazine, un viaje revolucionario y moderno a través de algunos de los grandes eventos de los siglos XX y XXI.



Aparecen nombres y rostros familiares como Mahatma Gandhi, Muhammad Ali, JFK, Martin Luther King Jr., John Lennon y Nelson Mandela. Ellos acompañan a las sufragistas, los derechos civiles y los activistas contra la guerra. Los defensores del medio ambiente, el desarme nuclear y los derechos de los homosexuales apoyan a Booker T. Washington y Coco Chanel, y al hombre solitario frente a los tanques en la Plaza Tiananmen.



También están los pioneros, los exploradores e innovadores que nos dieron una nueva forma de mirar el planeta y más allá: los hermanos Wright, Albert Einstein, Louis Bleriot, Roald Amundsen, Charles Lindberg, Amelia Earhart, los primeros hombres en el espacio y en la Luna. Yuri Gagarin, Neil Armstrong, los astronautas del transbordador espacial, fotografía, radio, televisión e Internet.



Por supuesto, la historia no estaría completa sin pasar también por los grandes conflictos, la mayoría de ellos casi inimaginables, excepto el registro fotográfico.