De Mudanza

En esta nueva etapa, la propuesta va a las 17:00 con entretenimientos, humor y actualidad. El ciclo incorpora como columnista al abogado Andrés Ojeda, quien abordará cada semana temáticas de actualidad.

El programa de entretenimiento, humor y entrevistas conducido por Richard Galeano y Juan Cor cambia de emisora y de horario. Hacemos lo que podemos, que iba por Catorce10 se emite desde la semana pasada en Radio Universal, de lunes a viernes a las 17:00.

En su primera semana de la temporada 2018, el ciclo entrevistó a Adriana Brodsky como forma de homenaje a Alberto Olmedo cuando se cumplen 30 años de su muerte. También visitó el programa Laura Martínez y se presentaron las nuevas secciones, contenidos y personajes del programa.

Galeano comenta algunas de las novedades del ciclo en su edición 2018. A las secciones que ya tenía el ciclo desde el año pasado (El debate, ¿Qué es de la vida de...?, Vamos a la fuente, El tema del día, Viernes de la nostalgia...) le sumaron algunas nuevas

"Como estamos en año de mundial, haremos "Camino a Rusia", un ciclo preguntas y respuesta no tan difíciles sobre Uruguay en los diferentes mundiales", ejemplifica el conductor.

Otra de las secciones para este año futbolero será "Viejas glorias mundialistas", un espacio para buscar la palabra de aquellos jugadores latinoamericanos que se han destacado en uno o mas mundiales defendiendo a su país.

Los invitados también continuarán siendo un clásico y habrá una incorporación en material de columnistas: se trata del abogado Andrés Ojeda, hará su columna sobre temas de actualidad.

En materia de humor, Hacemos lo que podemos mantiene la apuesta con varios personajes, encarnados por Juan Cor. El Toto, Dr. Alfredo, El Ronco, Cacho y sus cartitas, Petigarchi, El fiscal Zubajada, Jackie Rodriguez Destratta ya forma parte de su repertorio, pero el imitador sumará dos nuevos para la edición 2018. Se trata de Cachete Esperman y El Nono Fole.

Richard Galeano cuenta que el cambio de emisora se produjo a partir de un interés de Universal por el programa.

En diciembre del año pasado me reuní con Gabriela Imperio (directora de Universal 970 AM) por primera vez donde me manifestó que la emisora estaba interesada en tener el programa en su grilla.

Luego de anunciar el interés a las autoridades de la Catorce10, Galeano y Cor resolvieron el cambio.

"Una radio con la historia de Universal se interese en que estemos es una halago. Sumarnos a una programación donde está Aldo Silva. Alberto Kesman entre otros, es muy tentador", cuenta.

En la Catorce10, Hacemos lo que podemos iba a mediodía, un horario que cambia ahora en la experiencia de Universal. La radio busca un tarde más joven, con propuestas de entretenimiento y humor.