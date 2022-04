Morgan Freeman adelanta cómo será la próxima serie de History "Grandes escapes"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Morgan Freeman es uno de los actores más destacados del cine. Su rol en la película Sueño de libertad seguramente haya sido el puntapié para la miniserie Grandes escapes que se estrenará por la pantalla de History Channel.

Esta serie tiene una de las temáticas que ha inspirado más series y de películas en la historia del cine, ya que existe una fascinación con respecto a las grandes fugas carcelarias de la historia. Son tal vez aquellas escenas que se nos graban en la memoria de películas legendarias, obviamente de las cuales también el actor Morgan Freeman formó parte. Claro que la diferencia es que parece increíble que estas fugas hayan sido inspiradas en eventos reales y en personas reales.

Y eso es lo que pasa con esta serie que conecta por primera vez de una manera escalofriante el mundo de la realidad con el de la ficción, es la historia de personas que desesperadamente, y más allá de su prontuario criminal, puso todo su ingenio y creatividad en escapar de una situación que parecía imposible.

Definitivamente los grandes escapes no solamente ocurren en las películas, también ocurren en la vida real. Y cuando se retratan con lujo de detalles y se muestra la estrategia, la táctica, los intentos fallidos, el comentario de los expertos, lo que sumado a la voz de Morgan Freeman, resultan un producto de calidad. El actor, ganador del Oscar por la película Million Dollar Baby ha participado de grandes películas como Conduciendo a Miss Daisy, Glory o Sueños de libertad, por la que todo el mundo lo asocia con el tema en la cárcel.

Imagen de la película "Sueño de libertad"

Aquí una entrevista cedida en exclusiva a Sábado Show donde el reconocido Morgan Freeman habla de esta miniserie, su rol como conductor y repasa algunas de las fugas más conocidas del mundo.

—¿Qué es lo que más te atrajo de este proyecto?



—Bueno, en mi compañía tenemos este departamento de documentales que en realidad está dirigido por James Younger y Geoffrey Sharp. Ellos están constantemente buscando cosas que hacer, documentales que puedan crear y presentar. Sucede que tengo esta reputación en la presentación, supongo, y por eso estoy llamado a ser parte de ella. No me puedo resistir.

—¿Qué es lo que más te gusta de Grandes escapes que se estrenará por History Channel?



—En Grandes escapes tienes una idea de cuán dedicadas, cuán valientes y cuán ingeniosas pueden ser las personas en situaciones desesperadas. Si me dices que pones a una persona en una situación de un escape imposible y escapa, logra realizarlo, mi mayor interés es cómo lo hizo.

—¿Qué crees que nos fascina tanto sobre este tema?



—Creo que el mismo hecho de que se atrevieran a intentarlo. Vamos a estar del lado de la osadía, del esfuerzo heroico, no importa quién ni qué. Si lo vemos, vamos animar por ello. No podemos creer que lo haya hecho. Y cada vez que llegas a un punto en el que están bloqueados, se convierten en tus héroes. ¿Cómo vamos a solucionar esto? Porque ya todos sabemos que salieron, pero ¿cómo lo hicieron? ¡¿Cómo?! Así que vamos a quedarnos. Nos sintonizaremos después del comercial para ver si realmente hicieron esto y cómo. ¡Cómo! ¡Cómo!

Morgan Freeman.

—¿Qué vamos a ver en esta serie de History Channel?



—Te mostramos cómo lo hicieron. Les daremos paso a paso, los detalles de lo que hicieron de momento a momento, casi día a día, semana a semana, mes a mes, año a año. Salir de una prisión de máxima seguridad es probablemente uno de los intentos más audaces que los humanos pueden permitirse. Y la cantidad de ingenio, la cantidad de coraje, la cantidad de perseverancia, de apegarse a una actividad que se necesita para hacer algo como eso, es probablemente una de las cosas más fascinantes de la naturaleza humana que encerramos en prisión.

—¿Cuál es la razón detrás de la fascinación de la cultura pop con grandes escapes, desde la película Sueño de libertad hasta el escape de El Chapo?



—Creo, como dije antes, creo que es solo la audacia que se necesita para lograr algo así. La cantidad de tiempo que lleva, por ejemplo, perforar una pared. En Dannemora, un muro exterior de siete pies de espesor no podía contener a tres hombres adentro. Tendrías que tener curiosidad acerca de cómo alguien podría lograr algo así. Y luego, cuando te das cuenta de que realmente lo lograron, debes apreciar lo que se necesitó para hacerlo.

—¿Cuál es el escape más memorable que conoces?



—Creo que el escape de Dannemora que lograron estos tipos. Hubo un escape importante, que fue el mayor escape en la Segunda Guerra Mundial, del Stalag. Gran película, realmente ingeniosa, mucha preparación, mucho trabajo, mucha planificación. Había mucha gente involucrada allí.

—¿Y la fuga de El Chapo? ¿Qué piensas sobre eso?



—Bueno El Chapo tenía mucho dinero para despilfarrar y ese dinero hizo que se construyera el túnel. Ese dinero también les permitió usar el posicionamiento GPS para ubicarse en el lugar correcto debajo de la prisión para que pudieran entrar justo dentro de su celda. Mucho dinero. Eso es diferente de simplemente hacerlo por tu cuenta desde adentro.

—¿Tuviste una preocupación especial en no hacer que el programa hiciera que la gente aprendiera a escapar prisiones?



—No, no creo que puedas enseñarle a nadie cómo salir de una prisión mostrándoselo. Porque una de las cosas que creo que está clara es que no es algo que cualquiera pueda hacer. No hay tanta gente con la audacia, O la inteligencia o el ingenio. Yo, por ejemplo, ponme en una situación como esa y ya está. Ahí es donde me voy a quedar. Nunca soñaría con tratar de hacer eso.

—¿Qué le dirías a las personas que no han creído en absoluto en el sistema penitenciario?



—Creo que necesitamos un lugar para albergar a la gente, déjame ponerlo de esa manera, que son antisociables; porque la mente criminal es ante todo antisocial. Pero no sé, ustedes saben lo que son las cárceles, y las correccionales. Son castigo. Si haces algo malo te van a castigar, vas a pagar por ello. Y que vas a perder tu libertad, vas a perder privilegios como ser humano libre. Bueno, creo que lo necesitamos. Se usa mal. ¿Pero qué no?