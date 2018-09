Monte Carlo TV se impuso en los Iris de conducción

Luis Alberto Carballo.

Luis Alberto Carballo fue uno de los comunicadores más ovacionados de la ceremonia. Su distinción fue especialmente emotiva porque el conductor acaba de recuperarse de un tumor en una cuerda vocal que lo mantuvo alejado de la pantalla por tres meses. Regresó a Algo Contigo la misma semana de la premiación.

El conductor se mostró muy emocionado al recibir el galardón y no esquivó el tema en el escenario. "Hace tres meses me paré frente a un médico y con la noticia que me dio pensé que no iba a volver a hablar nunca más", confesó.

"Lo que cura es estar rodeado de gente optimista que te apoya. Yo la tuve. Mi familia, mi mamá, mis hermanas, mis hijos. Rosina, mi mujer, que me sostuvo de una forma increíble. Una leona", enumeró y despertó el aplauso de todos los presentes.

Por otro lado, Carballo también ejerció una autocrítica en relación a la enfermedad. "No hay que echarle la culpa a nadie. Yo fui responsable de lo que me pasó", definió.

El conductor también destacó el trabajo de sus médicos y el respaldo que recibió por parte de Monte Carlo Tv, donde trabaja desde hace más de 10 años. "La empresa me dijo estamos con vos, te esperamos y te apoyamos", señaló. Y cerró exclamando: "Gracias, ¡muchas gracias!".

El premio se lo entregaron Karina Vignola y Gaspar Valverde, que definieron a Carballo como "un gran luchador". El conductor se logró quedar con el Premio Iris de una de las categorías más reñidas, en la que competían Jorge Piñeyrúa, Alberto Sonsol, Jorge "Coco" Echagüe e Ignacio Álvarez. Carballo lleva las riendas de Algo Contigo desde 2011 y es el segundo Iris que recibe como conductor.

Soledad Ortega.

Soledad Ortega recibió el Iris como conductora media hora más tarde. El periodista Julio Ríos fue quien presentó a las nominadas, y destacó que "las mujeres se han ganado un lugar muy importante: la admiración desde la sensibilidad, el trabajo y el profesionalismo".

Ortega se impuso en este rubro por primera vez ante Claudia Fernández, Catalina Ferrand, Paola Bianco y Victoria Rodríguez. Recibió la estatuilla de manos de Guillermo Carbonel, presidente de la Cadu.

Al subir al escenario agradeció "especialmente a mis compañeros, Federico Paz y Christian Font, que son grandes profesionales y generosos". También mencionó a su familia y al equipo de producción del magazine encabezado por Matías Garay.

"Estoy muy feliz y esto me anima a seguir adelante con nuevos desafíos", finalizó.