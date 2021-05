Mónica Willengton: "Hay que hacerle caso a los científicos y reducir la movilidad"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Willengton se dio ya las primeras dosis de la vacuna de Sinovac y para celebrar un estado de ánimo, lanzó una divertida propuesta en Twitter. En concreto, invitó a otras personas en su misma situación vacunatoria para “charlar, abrazarnos y eso”.



Así lo escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter: “Hola. Ya pasé 15 días de la 2da. dosis (me metí rápido entre 55 y 59). Así que: -Busco persona que esté en misma situación (vacunatoria) entre 50 y 59 para conocernos personalmente, charlar, abrazarnos y eso... Presentarse acá. Les dejo porque sigo escuchando a Martha Sánchez”, dijo en referencia a la autora de la canción Desesperada.



La propuesta de la exparticipante de Masterchef fue rápida y bien recibida. De acuerdo a Willengton, su casilla de DM (mensaje directo) de Twitter colapsó y recibió mensajes por otras redes como Instagram, Facebook, correo electrónico e incluso mensajes por SMS.



Algunos respondieron directamente de forma pública el comentario y Willengton se dedicó a responderles con humor. Cuando un seguidor se propuso para el contacto, pero dijo no estar en la franja etaria, la comunicadora respondió: “Si es más bajo el número, pase a la cola”.



En entrevista con Sábado Show, la comunicadora ex Radio Monte Carlo y Canal 10, entre otros medios, aclaró que se trató de una broma mal interpretada por muchos.



“Se malintepretó porque yo no necesito hacer eso para tener una cita. Fue una broma”, dijo y la asoció con el estado de ánimo que le embargó una vez que había recibido las dos dosis.



“Si bien tengo claro que no soy completamente inmune y que hay esperar a que la gran mayoría de la población esté vacunada, me sentí muy bien anímicamente; fue como la luz al final del túnel”, dijo. Su manera de celebrarlo por estos días: “En lugar de andar con dos tapabocas, estoy saliendo con una”, comentó.



“Desde ese lugar lancé esa broma que fue como decir “qué bueno que está para abrazarse”, dijo y contó que desde marzo de 2020, la comunicadora ha extremado los cuidados y está a la espera de la nueva normalidad postpandemia.



“Ahora voy por la calle y no estoy tan perseguida. Quizás le pasa a otras personas porque yo me cuidé exageradamente”, añadió.



El tuit tuvo más de 2.800 likes y centenares de respuestas, en su enorme mayoría con reacciones positivas.



“Me reí tanto e iba contestando de uno con corazones o algunos le ponían “te amo”. Fue una repercusión enorme”, aseguró.



Respecto al rumbo de la pandemia en Uruguay, Willengton considera que hay hacerle caso a los científicos y buscar formas de reducir la movilidad. “La libertad responsable está muy bien pero no parece suficiente. Yo he sido extremadamente responsable, pero los contagios han crecido”, dijo.



Saludable.

Mónica Willengton tiene un segmento sobre salud y nutrición en Día a día, el programa vespertino de VTV, conducido por Fito Galli y Anahí Lange.

“Me recibieron divinamente y es un equipo formidable. Fui solo a dos programas en piso. Como se complicó la cosa en marzo del año pasado, empezamos a salir por Zoom. No es lo mejor pero me siento muy cómoda”, comentó. El espacio sale los viernes en el programa de VTV.



La vinculación de Willengton con asuntos de salud y nutrición proviene de su propia experiencia de vida. La comunicadora recibió el diagnóstico de celiaquía hace 19 años y desde entonces ha buceeado en el mundo de las recetas sin gluten.



En diciembre de 2019 comenzó con tips sobre alimentación sin gluten en Canal 5 y meses después, se incorporó a VTV. “Quiero que llegue a todo el país como pasa con VTV. Me encanta y está teniendo una repercusión muy linda. Hablo de la alimentación y cómo cuidarse”, aseguró.



Willengton proyecta con el canal la idea de que el segmento se convierta luego en un programa independiente. “Estoy muy copada”, dijo.



Además, la comunicadora dedica gran parte de su tiempo a su rol de docente. Desde hace años, brinda clases de comunicación oral. Fue docente en la Universidad ORT y de otras instituciones y ahora es anfitriona de cursos de comunicación por Zoom.



“En las universidades se enseña mucho a escribir pero no a hablar. Entonces me pareció importante trabajar la comunicación oral. Ahora lo estoy haciendo por Zoom. No solo locución comercial, sino conducción, lectura ante el micrófono y la dicción es lo más importante para mí”, comentó la docente. “Al comunicador se lo tiene que entender cuando habla”.