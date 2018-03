Modelo de alto voltaje

La joven acumula casi 35.000 seguidores en Instagram y si bien se declara feliz con su vida en Barcelona, extraña Uruguay, país al que vuelve cada año para unas vacaciones con su familia, la tranquilidad del campo y unos buenos chivitos. “Llevo a Uruguay en mi corazón”, asegura.

Por motivos económicos, la familia de Yennifer Carreño emigró con rumbo a Barcelona en 2008 cuando ella tenía 13 años. Hoy, una década después, esta joven uruguaya se ha transformado en una de las modelos eróticas más importantes de la ciudad española.

Con el perfil "queenforever_21", Carreño acumula unos 35.000 seguidores en Instagram y cada semana protagoniza alguna campaña de alto voltaje.

El nudismo o las poses sensuales la incomodaron en sus comienzos. "Pero llega un momento que te acostumbras, y ahora lo hago con total confianza, me gusta lo que hago", asegura.

Carreño, de 23 años, también tuvo un pasaje de cuatro años por el cine xxx para adultos. Se enteró un día de un casting para actrices del género y decidió probar.

"Me retiré porque tenía otros proyectos. Dos meses antes de dejarlo conocí a mi pareja y obviamente no le gustaba, aunque trataba de aceptarlo. Igualmente, nuestra relación fue parte de los motivos para dejar el porno", dice.

Aunque evitó dar una cifra, Carreño asegura que en la industria erótica se pagan muy bien, en especial al trabajar con productoras extranjeras.

Si bien no descarta en el futuro regresar al cine adulto, en la actualidad, la uruguaya se dedica exclusivamente a su rol de modelo. "Hago eventos publicitarios o chica imagen para publicidad de ropa".

La joven uruguaya es oriunda de Rocha, aunque pasó gran parte de su vida oriental en Montevideo. "Económicamente no estábamos bien, pero siempre fui una niña alegre y la verdad que tampoco tuve una mala infancia. A mi madre le ofrecieron un puesto de trabajo en Barcelona y no lo dudó. Aquí estoy gracias a una buena decisión tomada a tiempo".

La modelo se declara enamorada de Barcelona. "Nunca terminás de conocerla, siempre hay algo nuevo, una ciudad llena de gente y sitios muy bonitos. Es un espectáculo. Me encanta mi vida aquí".

De todos modos, cuando tiene un tiempo libre, recala en Uruguay. " Voy cada año, a visitar a mi familia, me encanta vacacionar en Uruguay, la tranquilidad del campo y estar con mi gente". Carreño también declara que extraña el chivito y la "humildad de la gente". "En Uruguay somos felices con poco, con lo justo y necesario Eso es lo que más extraño".

A pesar que hace más de 10 años que reside en Barcelona, Carreño conserva el acento y toma mate todos los días. ¿Planes a futuro? "Me propongo metas y objetivos a corto plazo, no tengo sueños sino metas. La palabra sueños no me gusta mucho. Trato de cumplir pequeños objetivos que me hacen progresar , trato de no "soñar" sino hacer".