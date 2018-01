Minuto a minuto de un verano intenso

Pasó las fiestas en su chacra de La Boyita, y arrancó el 2018 de forma particular: se fue a dormir feliz con sus perros a la 1.30 AM porque fiel defensora de los derechos de los animales, está en contra de la pirotecnia.

Cande Tinelli no paró de lucir su figura esbelta y tatuada en la playa y frente a los espejos de su casa, y como de costumbre, compartió todas las imágenes con sus seguidores.

La it girl escribió varios mensajes optimistas en Twitter: "Ante todo disfrutar", "que esta sociedad no nos apague", "la vida se trata de poder hacer lo que nos hace feliz. Enfrentar los miedos y arriesgar", "la felicidad es esto" y una foto en la playa. No se quedó solo en palabras. Si bien antes de los shows previstos no quería ni pensar en el momento en que debiera encarar al público porque le "temblaban las patitas", cantó en un sunset de Ovo y repitió la experiencia en un mini recital exclusivo en Casapueblo. En esa ocasión, se lució con dos covers: Mi Caramelo, de la Bersuit, y Me enseñará, de Bebe. Esa noche la acompañó Marcelo Tinelli, que fue un espectador más entre los 200 que la ovacionaban. Y fue al primero al que Cande corrió a abrazar apenas terminó de cantar.

El 10 de enero recurrió a la red social del pajarito para pedir que pararan de inventarle romances: "Estoy sola y feliz. Todo sanata". Y seis días después, volvió a usar su cuenta para hacer una denuncia: "Aprovecho este medio para decirle a la gente de Uruguay, o a los que vienen a veranear a Punta del este, que NO vayan al restaurante No me olvides, en Manantiales. Además del mal trato característico del lugar, me robaron la cartera la misma gente de ahí. Lamentable". La retwitearon mil personas y le dieron like otras cinco mil. Hubo quien la apoyó, y otros que la arruinaron. Hasta Dalma Maradona saltó con un "¿qué?" y Cande respondió, "unos forros, no vayas".

Horas después, apareció el dueño de la pizzería ubicada en Manantiales que le envío un mensaje público: "Che Cande soy Nico Palacios de No Me Olvides, nos pareces un amor y nos encantó que vinieras muchas veces a compartir. Una cagada lo que pasó acá, no está bueno acusarnos sin estar 100% seguros, nunca en 20 años pasó algo como esto. Tenemos la mejor con vos". Ella lo retwiteó con un "gracias Nico" y un corazón. Pero continúo con la ironía: "Pido disculpas por acusar a la gente de #NoMeOlvides, está mal de mi parte... al no haber mas gente que nosotros, salvo los mozos (que nos trataron mal), no imaginé otra cosa, salvo que me la haya robado mi hermana, o no sé, se la chupó la tierra quizás".

Y para rematar, se metió Marcelo Hugo en la polémica: "Lamentable respuesta. Se tendrían que ocupar del tema, sobre todo el dueño, porque a esa hora solo quedaban los mozos, que lo único que hacían era reclamar por una mejor propina".