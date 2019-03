Miguel Nogueira: "Los periodistas tenemos que estar menos en Twitter"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Poder ciudadano radio en las mañanas de Azul FM. Buscadores al mediodía y luego la conducción de VTV Noticias. ¿Qué pasó con Poder ciudadano TV?



-Por razones económicas lo discontinuamos hace un tiempo. Un programa periodístico de una hora semana en un canal (VTV) que tiene fútbol, básquetbol, carnaval... por lo que muchas veces se modifican los horarios de salida, es muy difícil de sostener y casi imposible de vender.



-¿Qué características tiene para usted el periodismo en tiempos de redes sociales?



-En algún momento sentimos todos que estábamos jaqueados. Pero hoy creo lo contrario: estamos más firmes que nunca. Es cierto que la red social a veces te gana en términos de primicias y de imágenes, entre otras cosas porque no tienen freno, les gusta mostrar sangre, muertos y todo el morbo posible. Tuvimos entonces la sensación de estar jaqueados pero cuando alguien te increpa: “no dicen nada de la situación de Haití”, yo pregunto ¿dónde se enteró que había una situación en Haití? En un canal de televisión, en un portal o un diario... Es decir, en un medio periodístico.



-¿Cuál es su comportamiento en redes?



-Estoy en Facebook y en Instagram, pero con presencia lateral. En Twitter sí tengo más de 50.000 seguidores pero últimamente he decidido no dar opiniones. Porque si quieren saber mi opinión, pueden ver o escuchar mis programas. Me parece que los periodistas tenemos que estar menos en Twitter y más en los canales de TV, en las radios, portales o diarios. Allí es donde se hace periodismo. Uso las redes sobre todo como una herramienta de marketing.



-¿Cuáles van a ser los focos de la campaña electoral?



-Por más que hay llamados a no descalificar, se va a descalificar mucho. Me llama la atención que Sanguinetti haya vuelto a ser candidato. Pongamos por caso que salga presidente, ¿va a terminar con 90 años la Presidencia? Creo que él vuelve porque había un Partido Colorado descalabrado y eso no se lo puede llevar a la tumba.



-¿Por qué cree que habrá descalificaciones?



-Porque ya comenzaron. Si la elección va a ser como la quiere pintar María Julia Muñoz, desacreditando al “chetito que nunca tomó un ómnibus”, el camino parece peligroso. Yo se lo dije en la cara a Muñoz y ella me respondió: “Yo soy como soy y no puedo con mi condición”. También le pregunté en VTV si se cortaba sola o le daban letra porque saben que va para adelante. “Ya estoy grande como para que me den letra”, me respondió. El problema para mí es la descalificación personal, pero va a ser inevitable.



-También está la polarización. Da la sensación que oficialismo y oposición viven en países distintos, con cuestionamiento incluso de las cifras oficiales. ¿Cuál es su posición sobre eso?



-Los números de la macroeconomía son reales, pero hay letra chica también. Un solo Uruguay, por ejemplo, asegura que el INE en la encuesta de hogares agrega presuntos “ingresos” a las familias si, por ejemplo, los hijos comen en la escuela o viven en una vivienda ocupada. Le suma lo que gastaría en alimentación o en alquiler. De ahí que Un solo Uruguay diga: “las cifras no están maquilladas, solo que mirando la letra chica, no se ajustan a la realidad”. Es un enfoque interesante. De todos modos, yo creo que tenemos un país interesante dentro de la región. Yo no me iría a Bolivia, a Ecuador, Venezuela, tampoco a Argentina o Brasil. Ni siquiera a Chile.



-Desde hace dos años, con la renovación de VTV Noticias, está al frente de ese informativo. ¿Cómo suele pararse en ese rol?



-Venir desde temprano leyendo la información te permite, más allá de las líneas que te hace el periodista o la producción, dominar de alguna forma los temas y poder darle contexto. A las siete de la tarde, el 90% de las cosas que vas a decir, la gente ya la sabe porque las vio antes en TV o la leyó en portales. La gente hoy sabe todo. Y en los casos policiales, por ejemplo, pueden tener hasta más imágenes que vos si se viraliza alguna cosa sangrienta. Entonces el desafío es dar el mayor valor agregado posible. Por eso los periodistas tenemos hoy mucha vigencia. Los popes de medios que vienen de Argentina o de Europa dicen que la TV tradicional ya fue y que los noticieros hay que hacerlos de media hora. Sin embargo, acá duran dos horas porque las marcas siguen estando ahí y aumentan las tandas.



-¿Cuál es su visión del lugar que, por un lado ocupó Fernando Vilar al frente de una cadena nacional y por otro, de Gerardo Sotelo, quien habló en el acto de Un solo Uruguay?



-Son casos distintos. No estoy en un pedestal como para cuestionar a ninguno de ellos. Simplemente digo que entendí lo de Vilar. Él dijo que lo haría con un gobierno blanco o colorado. Lo que hizo fue de locutor profesional. Yo no lo haría. Me han ofrecido presentaciones y yo no hago eventos con políticos. A Sotelo no lo entendieron. Él tiene opiniones muy fuertes y salió a dar un mensaje en defensa de la república y de la democracia que entiende está amenazada por una cantidad de cosas que aparecen en las redes. Dio un mensaje, no de apoyo a Un solo Uruguay, sino a esos valores. Yo no hubiera ido tampoco. Defiendo a muerte que ellos lo hayan hecho, pero yo paso.



-Como ciudadano, ¿qué elementos analiza para decidir el voto?



-Es difícil... Me costó muchísimo saber a quién iba a votar en las elecciones pasadas y en estas va a ser muy complicado. A las internas no voy a ir. Después es obligatorio y ahí habrá que pensar mucho. Como concepto general, me parece que es sano para la democracia la rotación. En Estados Unidos demócratas y republicanos ganan una reelección y después se van para su casa. No es bueno que la gente se atornille en cargos de confianza.