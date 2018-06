Mesa de indeseables

Reunidos sin conocerse, de pronto comienzan a tomar el control del resto de la fiesta. “No es una comedia de chistes, sino de personajes que producen una risa sostenida”.

La obra Ni familia ni amigos nació en una fiesta de casamiento. El autor y director José María Novo estaba en la boda de su hermano Ignacio, socio y productor, cuando germinó la idea de esta comedia con resortes dramáticos, centrada en esa mesa apartada, habitada por invitados sueltos o indeseables que son convidados por compromiso y que justamente no son familiares ni amigos. ¿Qué historias se puede tejer entre ellos? ¿Cómo pueden arruinar el resto de "la" fiesta?

Con ese argumento, desde enero se presenta en el Teatro El Tinglado la comedia Ni familia ni amigos. El éxito de público ha hecho que se vaya a mantener en cartel los sábados (21:00) y domingos (19:00) por lo menos hasta agosto, una rareza para una cartelera con propuestas de corto tiempo. Dirigen y producen los hermanos Novo y el elenco está conformado por Gabriela Lopetegui, Eunice Castro, Carina Méndez, Luis Lage, Leonardo Franco, Alejandro Martínez y Anthony Méndez.

Ellos encarnan a esos comensales que van poblando la mesa 13 del casamiento, cuya ubicación es la más cercana al baño. "Es tal cual la peor mesa que te puede tocar. No solo por el lugar, sino porque te toca con gente que no conocés. No sabés por qué estás con ellos", recrea Leonardo Franco, quien interpreta al exnovio de la chica que se casa.

De a poco, los personajes van quebrando el incómodo hielo entre ellos y se va revelando por qué están allí. Ni familia ni amigos implica también el regreso de Eunice Castro al teatro. "Para mí fue un honor que me llamaran porque yo empecé con los hermanos Novo a hacer teatro en 2006, con la obra Despedida de soltero. Así que cuando me convocaron no lo dudé. Sabía que iba a ser algo de nivel y con gran profesionalismo".

Eunice, que interpreta a una reciente e indeseable pareja del padre del novio, es la primera en entrar a escena. El cariño que despierta en el público hace que sea recibida con un aplauso. Más tarde llegan los demás personajes la controvertida mesa.

"De pronto estos invitados empiezan a formar su propia fiesta y de forma más o menos explícita comienzan a hacerse dueños de la fiesta en su totalidad", adelanta José María Novo. El público en la sala también se siente parte del casamiento y todo termina con baile generalizado. No es una comedia de chistes o carcajada, sino de personajes y provoca una risa sostenida durante su hora y media.

"Los teatreros miramos a la comedia como un género menor, inmerecidamente. El público, en cambio, la agradece mucho", asegura Leonardo Franco. Para el director Novo la clave ha sido la seriedad con la que actores y el equipo técnico se han tomado el desafío.

"Tiene mucho vértigo. Somos seis actores en escena todo el tiempo y se necesita mucha concentración, con un torbellino de risas. Nosotros terminamos con un gran agote en el camarín. Nos cansa pero habla bien de la entrega que estamos haciendo", añade Franco.