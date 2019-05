Mery Del Cerro: La diosa fanática de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Qué te genera cada visita a Uruguay?



-Para mí es un gran placer venir a Uruguay. Es un país vecino al que quiero mucho. Siempre me dan mucho cariño. Particularmente aquí en Enjoy me siento muy bien en cualquier momento del año. Ahora he quedado impactada con este Spa y es la frutilla que faltaba a Enjoy. Estoy acostumbrada a frecuentar Spa de otros hoteles y este es realmente impactante. Yo disfruto de Punta del Este durante todo el año y en especial de Enjoy. Me parece que uno puede disfrutar prácticamente sin salir del hotel, con todas las opciones de actividades disponibles, desde al Spa a OVO. No es común tanta oferta de entretenimiento y descanso en un solo lugar.



-¿Cómo valorás este año que comenzó con menos intensidad para ti en materia mediática?



-Vengo de dos años de mucho trabajo y este 2019 aprovecho más de estar con Mila (su hija de 3 años) y también con trabajo, aunque no tanto en la televisión. Tengo una colección de bikinis con mi nombre. Acabo de volver de México de una presentación. Además, me estoy yendo a Nueva York para hacer un intensivo de baile. Así que siempre con actividad.



-¿Disfrutás más de este tiempo sin TV?



-Cada cosa en su momento y su lugar. Ahora disfruto mucho de mi hija y de mi familia. Y me estoy ocupando mucho más de cosas que antes no podía.



-¿Cómo desconectar de lo laboral a nivel público al rol de madre para la vida cotidiana?



-Yo tengo una vida muy normal, de madre y ama de casa. Mis amigas son mis amigas de toda la vida. Tratamos de vernos y estar juntas lo más posible. Cuando me toca lo laboral, es un trabajo y nada más.



-¿Cuál es tu análisis de la situación económica y política en Argentina? Es un año bisagra...



-Vivimos un momento muy difícil para los argentinos. A algunos nos toca más que a otros. Creo que tenemos que tener un poco más de fe y creer que esto va a pasar. Es una crisis fuerte, seguramente más que en otros años. Pero lo fundamental es no perder las esperanzas. Tenemos que confiar y apostar a un futuro mejor, sobre todo cuando una es madre. Es importante no perder el foco y tratar de colaborar en lo que se pueda para salir adelante.



-¿Están dadas las condiciones como para una superación rápida o no eres tan optimista?



-No sé. Tampoco me quiero meter a hablar mucho de política y de economía, porque son temas que no domino. Pero sí puedo dar testimonio de la realidad de los argentinos. Sé que la están pasando muy mal y eso me apena muchísimo.