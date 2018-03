Meri Deal refresca la pantalla

Luego de convertirse en una de las referentes del fenómeno de la cumbia pop, Meri Deal va por más. La cantante de Toco para Vos debuta como conductora de televisión en Bandas, el nuevo talent show de Canal 10. El ciclo se estrena esta noche y a la artista le gustaría que este día marque el inicio de una carrera en los medios. Previo al debut, la joven se confiesa en Sábado Show. “Soy re fiestera, me encanta salir con amigas a boliches”, expresa. Y analiza el momento que atraviesa el género musical que la lanzó al estrellato: “Obvio que la cumbia pop bajó un poco pero las bandas siguen tocando con tremendos shows”. Meri Deal entre el desafío de renovar la pantalla y el de mantener en alto a una de las bandas más escuchadas en los bailes de la región.

—¿Cómo enfrentás el desafío de debutar en la conducción de televisión con el ciclo Bandas?

—Estoy muy copada. Es increíble que me hayan llamado para esto. Es algo que yo quería hacer desde hace tiempo. Obviamente estoy nerviosa porque no sé cómo va a ser.

—¿Cómo es la mecánica del programa?

—Es una competencia entre bandas. Hay más de 300 que se presentaron, de las que van a quedar 50 y después se van a elegir a 12. Tienen que hacer temas propios y van a ser evaluados por un jurado.

—Uno supone que tras de la explosión de la cumbia pop y con vos como figura del programa van a haber varias de ese rubro...

—Sí, la idea es un poco esa. Este programa siempre se hizo con bandas de rock, que a mi me fascinan, pero ahora se abre a todos los géneros. Como yo canto cumbia, está bueno que estén presentes todos los estilos.

—¿Te gustaría que sea un puntapié inicial para seguir en televisión?

—Sí, claro que me gustaría seguir. Me encantan los medios. Hago comerciales desde muy chiquita y siempre me gustó el tema de las cámaras y los rodajes. Cuando veía programas de la mañana pensaba que en algún momento iba a poder estar ahí.

—¿Qué recordás de tus primeros castings para comerciales?

—El primero fue a los 11 años para una empresa de telefonía celular. Me cruzaron en la calle y me dijeron que iba a haber un casting para chicas de mi edad y que me tenía que presentar. Yo me moría por ser actriz y le pedí por favor a mi mamá que me lleve. Cuando llegué había una fila enorme, esperamos horas, y en un momento salió el director y dijo: "Ya está, ya elegimos así que se pueden ir. Solo falta una chica de 12 años pero que parezca de menos". Yo me paré frente al tipo y esa misma noche me llamaron para decirme que había quedado.

—¿Qué tenías que hacer?

—Yo hacía de hermana menor de una familia en la que todos teníamos novio y el padre estaba harto. Estuvo buenísimo pero fue un rodaje muy largo, de seis de la mañana a once de la noche. Yo era chiquita, nunca había hecho nada y no sabía cómo era, pero me encantó.

—Tu generación parece alejada de la televisión abierta y más proclive a las nuevas plataformas, ¿vos qué elegís para mirar?

—Yo miro televisión abierta y en casa siempre está prendida. Me engancho con algún programa. Miro magazines entre semana cuando estoy en casa desayunando.

—¿Cómo viene Toco para Vos? Estuvieron en Miami hace poco...

—En febrero no paramos: hicimos gira todo el mes y la última semana terminamos en Miami. Estuvimos produciendo y componiendo allá. Estamos felices. Se vienen temas nuevos...

—¿Qué te han parecido todas las bandas de cumbia pop que salieron después de Toco para vos en los últimos años?

—Me gustan. Ya me perdí de la cantidad que hay pero las que más suenan y conozco son Márama, Rombai, Vas, Mano Arriba. Para mí es vital que sigan apareciendo estas bandas para bailar los temas en el boliche.

—En las últimas canciones la banda se corrió del ritmo de cumbia con el que comenzaron, ¿el público está pidiendo otra cosa?

—Nosotros nos corrimos de la cumbia por una decisión nuestra, no por cómo venía el público. A mí siempre me gustó bailar reguetón y desde que hicimos Uh amor nos divirtió hacer temas con ese ritmo más "reguetonero" y seguimos por ese camino para explorar. Pero no fue que abandonamos la cumbia. Es más, estaría bueno volver a sacar un tema de ese estilo porque fue lo que nos hizo empezar y despegar.

—¿No coincidís con quienes dicen que el fenómeno de la cumbia pop se está apagando?

—Obvio que bajó un poco. Sé que no están saliendo tantos temas de cumbia pop como antes y que la gente está yendo hacia el reguetón y lo urbano por estos artistas internacionales que no paran de sacar hits, pero todas las bandas de cumbia pop que conozco siguen tocando con tremendos shows. Además cuando nosotros tocamos en vivo, los temas que más le gustan a la gente son Hasta la luna y Solo necesito, que son los de cumbia.

—¿Cómo impacta a las otras bandas el hecho de que se haya disuelto Márama, una de las pioneras junto a Toco para Vos y Rombai?

—Honestamente no vi que eso tuviera repercusión en nosotros de ninguna manera. Nunca competimos. Por más que son del mismo género, cada una tiene su perfil. Yo me enteré de lo que pasó y listo. Seguramente Agustín (Casanova) siga haciendo sus cosas porque tiene mucho talento pero a nosotros no nos afecta, ni para bien ni para mal.

—¿Por qué tocan más en el exterior que en Uruguay?

—De Uruguay nos llaman bastante y si aceptáramos todos los toques tendríamos la agenda ocupada todos los fines de semana. El tema es que los festivales grandes se hacen afuera, entonces les damos prioridad porque está bueno recorrer nuevos lugares y llegarle al público de otros lados presencialmente y no sólo a través de las redes. Además, Uruguay ya lo curtimos bastante los primeros años.

—¿Cuál fue el show que más te marcó?

—El Festival de Talca (Chile), que lo cerramos nosotros. Era para 160.000 personas, una locura. Compartimos el escenario con Carlos Vives, que nos dijo para tomar mate y me pidió un disco de la banda. En su show nos vio a nosotros cerca del escenario e improvisó diciendo "Toco para vos". Es un divino.

—Otro fenómeno de jóvenes uruguayos que ha tenido repercusión en el exterior es el de los youtubers. ¿Consumís este tipo de productos?

—La verdad es que no. Me gusta, respeto y me impresiona cómo hizo esa gente. Tienen mucho talento para mover tanto público a través de las redes, es impresionante. Pero yo no soy de mirar videos. Me embola perder el tiempo en el celular.

—Tenés 21 años y llevás cuatro de novia, ¿se complica combinar el noviazgo con la exigencia de la banda?

—Yo nunca fui noviera, no me veía tanto rato así de novia. Pero me pasó. Y se lleva. Con la banda al principio era más difícil pero él vivió todo el proceso y eso ayudó, porque si tuviera que ponerme de novia ahora creo que la otra persona no aguantaría.

—¿Te gusta salir con amigas a boliches o cuando no tenés shows aprovechás para descansar?

—Sí, me encanta. Soy re fiestera. Eso sí, soy muy responsable con mi voz y si sé que a los pocos días tengo que cantar no tomo y me voy a dormir temprano. Si salgo hasta tarde y tomo alcohol se me desconfigura toda la voz. En ese sentido empecé a salir un poco menos, además las giras son los fines de semana. Pero cuando estoy en Montevideo y tengo tiempo no lo dudo y salgo.

—¿Tenés algún cuidado especial por saber que te sigue un público adolescente?

—En las redes yo soy lo que soy y trato de mostrarme lo más transparente posible. Igual siempre tengo presente que nos sigue gente chica, sobre todo para las letras de las canciones.

—En las redes te has convertido en la imagen de varias marcas, ¿eso te exige algún requerimiento en particular?

—No, lo que me pasa es que cuando firmo con una marca tengo que estar pendiente de la competencia. Eso me cuesta. Me han llamado para pedirme que saque tal cosa que subí con una marca porque es de la competencia. Soy media volada y no me doy cuenta.