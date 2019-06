La mentira las une

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Después de los eventos de la primera temporada, Jane y las otras cuatro mujeres -Celeste (Nicole Kidman),Madeline (Reese Whiterspoon), Renata (Laura Dern) y Bonnie (Zoë Kravitz)- comparten un trauma y un secreto (sobre la muerte del marido golpeador de Celeste). ¿Dónde las encuentra la segunda temporada?

-El tema principal de la temporada es cómo diferentes personas afrontan la misma experiencia y cómo un evento traumático puede manifestarse de diferentes maneras. Jane representa la curación que puede ocurrir después del trauma; no es que se escape del trauma, pero se puede curar y hay una luz al final del túnel. Esta temporada se trata de Jane teniendo en cuenta lo que ha pasado, quién ha sido y quién quiere ser para poder seguir avanzando. Está decidida a hacer un cambio en su vida.



-¿Cómo evolucionarán las relaciones entre las cinco mujeres?

-Esta temporada explora las formas en que las mujeres pueden optar por operar unas con otras, incluso si no eligieron ser amigas sino que se las obligó a serlo. Todas estas mujeres son personas muy diferentes: eligieron la amistad porque necesitaban a alguien en quien apoyarse. En esta temporada están obligadas a estar cerca debido a este secreto, a esta mentira, pero ¿eso significa que en realidad son amigas o son solo aliadas en una causa? Eso es algo que será divertido de ver.



-Meryl Streep se unió al elenco este año interpretando a Mary Louise Wright, la suegra de Celeste (Nicole Kidman). ¿Cómo fue trabajar con ella?

-Fue increíble. Realmente te anima, solo por su naturaleza, a prestar atención y ser diligentes en lo que hacemos. Es muy dedicada y apasionada por la actuación, el cine y la narración. Fue como una clase magistral de actuación. Mira el proyecto completo desde un lugar holístico, no necesariamente un lugar basado en personajes. Ella encuentra maneras de atar todo. Nunca había leído un guión de esa manera ni había trabajado con alguien que operara de esa manera. Puede decir: "Esta línea en la página 88 se correlaciona con esta línea en la página 3" porque tiene la lente de ojo de pájaro para ver todo desde una perspectiva muy amplia. Me ha hecho ver el ecosistema de la narración de manera diferente.



-¿Qué aprendiste de las otras cuatro actrices principales y qué tan cerca estás de ellas en la vida real?

-Nicole, Reese (Witherspoon) y todas ellas me enseñan mucho como actriz, pero realmente también como ser humano. Hemos venido a este lugar donde todas somos tan cercanas, honestas y confiadas la una con la otra que son personas a las que acudiría con un problema grave o un problema leve, y sé absolutamente que me prestarían toda la atención y me darían una respuesta que cosecharía algún tipo de inspiración o movimiento en mí. Hay muy pocas personas con las que he trabajado con las que aún estoy en contacto, pero en este caso las cinco nos comunicamos con bastante frecuencia y yo no soy una gran comunicadora, por lo que dice algo sobre la atención que nos tenemos unas a las otras.



-¿Qué diferencia hizo que Reese y Nicole también fueran productoras ejecutivas de la miniserie?

-Lo bello de su producción es que sabemos cuál es su intención para la serie, que luego ayuda a informar cuál debería ser nuestra intención a pesar de todos los otros elementos en juego. Y rara vez se ve a los actores que son productores tan prácticos como ellas.



-¿Por qué creés que tanta gente se ha relacionado con estos personajes? ¿Y en qué se diferencian ellas de las mujeres que solemos ver en la pantalla?

-Todo lo que está sucediendo en Hollywood ahora mismo en lo que respecta a la igualdad femenina es maravilloso, no puedo decirte cuántas veces he hecho entrevistas y me han dicho: "Es genial ver a un grupo completo de líderes femeninas fuertes”. Pero ninguno de estos personajes es fuerte, todos son increíblemente quebrados, vulnerables, débiles, mezquinos y celosos. Hay muchos archivos adjuntos negativos que vienen con sus historias, y creo que es por eso que las personas se relacionan con ellas. Es muy raro que puedas ver el desorden de la interacción femenina con otras mujeres si están recubiertas de azúcar o no están demasiado centradas en el drama concreto. Creo que la gente puede ver una parte de sí misma en ellas, incluso si no puede relacionarse con el lujoso estilo de vida de Monterrey que estas mujeres llevan. Todas podemos relacionarnos con el abuso, la injusticia y la infidelidad, ya sea en nuestras propias historias o en las de nuestros familiares y amigos. Creo que la fortaleza no es algo que se respete, lo que se respeta es la honestidad, que a menudo implica mucha debilidad y vulnerabilidad.