Megamiércoles

Alejandro Fantino será el maestro de ceremonias de Talento FOX, el gran show en el que se dará el nacimiento de la nueva estrella musical de América Latina.

Desde el próximo miércoles, a las 21:45, veremos por primera vez reunidos a la cantante pop, compositora y actriz argentina Lali Espósito; al cantante, compositor y actor argentino Diego Torres, y al icono portorriqueño de la música latina urbana, Wisin. Este trío será el encargado de dirigir y estimular a los participantes de este reality para que superen sus miedos y cambien sus vidas para siempre.

Los aspirantes a transformarse en estrellas tienen edades distintas, y estilos musicales y personalidades diferentes, pero todos comparten una cosa: son dueños de voces arrasadoras, pero por alguna razón no pueden triunfar en el mundo de la música. Los directores musicales tendrán la misión de descubrir lo que les impide alcanzar sus sueños y ayudar a superar esas barreras.

Esos obstáculos van desde miedos y traumas, hasta conflictos con su imagen, por lo que el trabajo de Lali, Diego y Wisin será arduo. Para desarrollarlo contarán con trece capítulos de una hora que se transmitirán semanalmente, nada de atracones.

"Diego Torres lleva la música en su ADN y, desde su exitosa trayectoria, aconsejará a los participantes para que le impriman su tinte personal a sus voces. Por su parte, el temperamento y la exigencia de Lali serán esenciales a la hora de marcar el avance de cada uno. Por otro lado, la amplia experiencia de Wisin como productor musical será fundamental para ayudar a elevar el nivel de los participantes", señala FOX sobre lo que se verá en la primera producción original de este formato.

Mecánica.

Los elegidos por los directores musicales en la etapa de selección ingresarán a La Fábrica, un espacio multipropósito en el que llevarán adelante su transformación musical, estética y de actitud.

En ese camino trabajarán con un equipo multidisciplinario liderado por el productor mexicano ganador del Grammy Latino, Neto García, junto al entrenador vocal cubano Alex Batista y al coreógrafo argentino Matías Napp.

"Creo que lo importante de este show es que vamos a llegar a mucha gente que quiere hacer música, pero que tiene temores y prejuicios", dijo Diego Torres. "No importa si podés vivir de la música, si sos médico o abogado; la música es un alimento para el alma y el espíritu", agregó.

"Estoy feliz de formar parte de una producción que motiva y da a conocer el talento de nuevos artistas. Me entusiasma aportarles lo mío, darle la oportunidad al talento por sobre cualquier otra cosa e impulsar la música desde el corazón", afirmó por su parte Lali.

En tanto Wisin manifestó sentirse muy feliz "de formar parte de este nuevo show de FOX que sé que marcará la vida de sus participantes, ayudándoles a cumplir sus sueños".

En cada gala semanal, en la que habrá talentos invitados, los participantes mostrarán su evolución y se irán eliminando hasta llegar al ganador, quien alcanzará el sueño de grabar su primer disco y videoclip.

Hotel de lujo.

Inmediatamente después de Talento FOX, abrirá sus puertas El Host, un show all inclusive (22:45), un hotel donde "todo puede pasar...".

Se trata de un innovador formato televisivo en el que se mezcla ficción, humor, musicales y entrevistas bajo el liderazgo de Adrián Suar y la coproducción de Pol-ka.

Compuesta por trece capítulos de una hora, la serie tendrá lugar en las instalaciones del Hotel A, cuyo dueño y gerente general es Adrián (Suar).

El empresario vuelve al hotel tras tomarse tres meses de licencia... pero que no fueron de disfrute sino la forma que eligió para tratar de dejar atrás un duro desengaño amoroso. Milagros (Natalie Pérez), el amor de su vida, lo dejó nada menos que en la Luna de Miel.

Tremenda desilusión le impide volver a una casa llena de recuerdos, por lo que Adrián prefiere instalarse en la suite presidencial de su hotel y desde allí intentar comenzar una nueva vida. No le será sencillo, su imaginación se la complicará bastante porque hará que la imagen de Milagros lo acompañe donde quiera que vaya.

Adrián se dividirá entonces entre curar sus penas de amor y atender los asuntos cotidianos de un negocio que tiene una actividad muy intensa. Para esto último contará con la ayuda de Nico (Nicolás Vázquez), el relacionista público del establecimiento, un personaje carismático, todoterreno y de la total confianza de Adrián, que estará constantemente a su alrededor y de los invitados al hotel.

Nico tiene sus propios sueños, el mayor de ellos es ser comediante, para lo cual se pondrá siempre a prueba ante su jefe, aunque sin mucha suerte.

Empleados.

En Hotel A, Martín (Martín Bossi) es quien se encargará de los shows del exclusivo cabaret del lugar. Cada semana, lo veremos desplegar toda su versatilidad en un show musical en el que personificará a distintas estrellas de la música en las ya conocidas y aplaudidas caracterizaciones que identifican a este artista argentino.

Pero Martín no solo aparecerá encima del escenario del cabaret, sino que también andará por las instalaciones del hotel dándole vida a reconocidos personajes del deporte, la política y el espectáculo que serán huéspedes del lugar. Todos ellos protagonizarán divertidos encuentros con Adrián y el resto de los personajes.

Adrián deberá lidiar además con Erni (Peto Menahem), su hermano mayor, un hombre ambicioso que utiliza la mentira para lograr todo lo que quiere. El tema es que es un personaje tan carismático que a Adrián le cuesta darle el castigo que merecería y termina por salvarlo de los problemas en los que se mete una y otra vez.

El único que se anima a decirle las cosas como son a Adrián es Isidoro el Chef (Alfredo Casero), un ser excéntrico y de reacciones inesperadas que tendrá cargo la parte gastronómica del establecimiento. Es en su cocina en la que Isidoro se animará a confrontar a Adrián como nadie, diciéndole cosas que nadie se atreve. Y su jefe se lo permitirá porque, entre otras cosas, Isidoro tiene bien ganadas sus dos estrellas Michelin, lo que hace que el restaurante del hotel sea la joya de la corona.

Otro personaje excéntrico es el director de orquesta (Mex Urtizberea), responsable de musicalizar las fantasías y estados de ánimo de Adrián quien, en su regreso al hotel, se encontrará con una sorpresa. Ella es Andy (María Bopp), la nueva secretaria, una joven brasileña tan hermosa como inteligente que comenzará a enamorarse secretamente de su jefe.

Hasta acá el staff fijo de Hotel A, que cada semana recibirá grandes estrellas invitadas que serán entrevistadas por su anfitrión dentro de la lógica de este formato de ficción. Adrián las recibirá en el cabaret del hotel, donde habrá un show al final de cada episodio.

Entusiasmo.

"Es un orgullo que FOX me haya convocado para volver a la televisión con esta propuesta tan original y en uno de los canales líderes de la TV paga latinoamericana. Es un gran desafío para mi carrera y estoy muy feliz de poder llevar a cabo esta importante producción junto con Pol-ka", ha dicho Adrián Suar sobre este nuevo gran desafío.

El productor y gerente de programación de El Trece se ha rodeado de talentosos profesionales para este retorno, con muchos de los cuales ya viene trabajando desde hace años a través de las ficciones de su productora.

Natalie Pérez es un caso de éxito reciente, como parte del elenco de Las Estrellas, la comedia que el año pasado fue sensación en la pantalla de El Trece y que en Uruguay se emitiera por Teledoce. La actriz, que también es cantante, se mostró muy contenta con su convocatoria para El Host.

"Cuando me llegó la propuesta me pareció muy divertido y un desafío. Cuando Adrián me contó que este proyecto va de la mano de FOX, me sorprendí y pensé: esta carrera que empezó hace unos 20 años, cuando tenía apenas 10, me lleva a lugares impensados. No había imaginado que iba a trabajar para FOX alguna vez... ¡y acá estoy!, haciendo lo que me gusta, superando mis límites, llevando mi arte a otros rincones del mundo, conociendo otros artistas, trabajando para un poco más allá".

Y agregó: "Mi deseo siempre es aprender y divertirme. Esto me da la posibilidad de mostrar otra de mis pasiones que es ¡cantar! ¡Me tocan muy de cerca los musicales! En estos años hice varios y, poder hacerlo en la televisión que tiene llegada a cada casa, ¡me emociona!".

Nico Vázquez es otro de los destaques de este súper estreno, en un género en el que se mueve muy bien, como el de la comedia. "Tenía ganas de volver a la tele con algo que me sorprendiera y me diera muchas ganas de hacer. Cuando apareció esta propuesta maravillosa, y encima me dijeron que iba a protagonizar con Adrián Suar y Martín Bossi, no tuve que pensarlo mucho", dijo el actor sobre la convocatoria.

"Voy a cantar, voy a bailar, voy a actuar y voy a tratar de disfrutarlo al máximo", agregó Vázquez, resaltando lo muy agradecido que está a la televisión. "Ha hecho que mucha gente me conozca, y eso me ha ayudado a poder hacer teatro y llenar la sala, que si no hacés televisión te aseguro que es mucho más difícil".

En cuanto a Martín Bossi, es más que conocida su amplia galería de personajes, imitaciones muy bien logradas a las que completa con su enorme capacidad para el show musical. Sus presentaciones teatrales en Uruguay así lo comprueban.

Y qué decir de Alfredo Casero, un actor que se caracteriza por su lengua filosa, la que en El Host desplegará sin censura cuando tenga que cantarle las cuarenta a su jefe de ficción. Por ese camino del humor poco convencional también transita Mex Urtizberea, a lo que agrega su talento para la música, dos ingredientes ideales para este formato. Finalmente está Peto Menahem, un hombre que domina muy bien la comedia y que promete divertidos contrapuntos con su "hermano" Adrián.

María Bopp es la desconocida del elenco, al menos para esta parte de la región, así que será la sorpresa a descubrir.

Sin dudas que el Megamiércoles de FOX llega para plantear pelea en un formato que se resiste a desaparecer, como el de la TV más "tradicional". Igual, los amantes de la "TV on demand" podrán disfrutar de estos contenidos en la App de FOX. La propuesta está pensada para que todos puedan acercarse a ella de la manera que prefieran.