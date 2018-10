Máximo Goñi renovó con Radio Oriental y denuncia intentos "anormales" por ocupar su lugar

—Acaba de renovar por 10 años con Radio Oriental, ¿qué significa para usted este paso?

—Primero, implica un respaldo grande de la emisora. Hace 22 años que estamos aquí. En cantidad (no en calidad), igualo las etapas en las que estuvieron en Oriental Heber Pinto más Víctor Hugo Morales. Estar en esta radio es como jugar en la selección uruguaya, en Nacional o Peñarol. Llegás a todo el país y hay una rica historia de comunicadores detrás que nos enorgullece.

—¿El proceso de renovación fue más difícil que otras veces?

—Son etapas de la vida. Considero que sigo siendo un competidor pero en esta renovación proporcionalmente pensé más en el equipo y en mi familia que en mí. Pensé en compañeros de la radio que me pedían la continuidad del vínculo. Sentí una hermosa mochila que tenía que asumir y pesó más que la decisión individual.

—¿Por qué?

—Yo ya hice lo mío. Trataré de mejorarlo, pero la gente más o menos ubica mi perfil. En el equipo tengo un montón de muchachos que están creciendo y no hubiera tenido las agallas suficientes como para decirles: "Señores, esto se terminó". Me hubiera sentido muy egoísta.

—Pero interiormente pensó en dejar...

—Esta vez lo consideré más que en otras oportunidades. Me tomé el tiempo para hacer un balance más maduro de las circunstancias. No fue un sí fácil el mío. También la radio tomó sus recaudos y les estoy muy agradecido, a todas las autoridades, por la seriedad de cómo se dio el proceso de negociación. Para una radio de la Iglesia Católica, el fútbol es un fenómeno social que no puede quedar afuera.

—¿El acuerdo es por las transmisiones y los programas de Hora 25 en los mismo términos que hasta ahora?

—Sí, y manteniendo el estilo de coproducción. Somos socios con la radio y la coproducción es garantía de continuidad. Ello implica que juntos asumamos las tareas administrativas, de gestión y comerciales... Eso es algo en lo que también nos sentimos múy cómodos y estoy respaldado por la emisora.

—Se habló en algún momento que había otros periodistas interesados en llegar a Radio Oriental, ¿le consta?

—Creo que es muy sano querer entrar a Radio Oriental en estos momentos. Es una emisora enorme y pienso que muchos comunicadores quisieran estar en nuestro lugar. Eso es inobjetable. Lo otro es de qué forma quisieron llegar a Radio Oriental cuándo había un equipo que aún no terminaba su contrato y estaba en plenas negociaciones.

—En concreto se habló de Jorge Da Silveira y también de Julio Ríos, quienes habrían estado interesados en volver a la radio en virtud de su buena relación con otro componente de la emisora, Abel Duarte...

—No quiero dar nombres pero hubo alguna situación que me pareció anormal... muchas veces es producto de la desesperación. Las fuentes de trabajo no abundan y mucha gente de prestigio ha salido de ciertos medios e ingresan en el territorio de la desesperación que les hacen cometer, por lo menos, omisiones que cuando tenés unos años de trayectoria no las podés cometer. Generó también en la interna de la radio enorme sorpresa.

—¿Qué piensa de la intervención de la AUF?

—No soy más demócrata ni republicano que nadie, pero soy demócrata y republicano. Siempre me van a encontrar enfrentado a aquellos que violan ilegítimamente a las instituciones. Veremos qué dice el TAS, pero estoy convencido que la AUF fue intervenida de forma totalmente ilegítima. Con la particularidad de que quienes piden la intervención han sido los que nombran a los interventores. Hay una pérdida de objetividad absoluta de la Conmebol y una omisión, al menos, de la FIFA. Así que lo básico para mí, que por un tema de edad que viví la dictadura siendo estudiante es hacerle frente y no claudicar cuando hay una violación indebida de las instituciones. A partir de ahí puede pasar cualquier cosa. No descarto que haya nobles intenciones de algunos de los interventores, pero tomaron el camino equivocado.

—¿Habló con los interventores? ¿Le hizo nota a Pedro Bordaberry?

—Mi equipo es muy especial. Yo puedo opinar una cosa, pero inmediatamente se hacen notas a la otra parte. Todos han hablado en Hora 25. Para mí son ciudadanos respetables pero están equivocados.

—Pero la AUF estaba en una situación anormal, frente a una elección sin candidatos...

—Es verdad. Pero no había vacío de poder. Había un Ejecutivo funcionando, los campeonatos en curso, los tribunales... no había nada suspendido. Es cierto que las elecciones estaban postergadas y estaba el tema del estatuto. Pero el plazo vence el 2 de diciembre y creo que los clubes podrían haberlo acordado antes de esa fecha sin necesidad de la intervención.

—¿Cómo cree que se manejó el caso de los audios?

—Yo no soy periodista deportivo. Soy relator de fútbol y en algunos medios me dan la gentileza de conducir programas. No soy un hombre de investigación y tampoco hago lobbie o me acerco a los dirigentes para tener una relación de amistad. No. Creo que mi lugar es otro. Se puede tener respeto, pero hay un límite que no debe cruzarse.

—¿Le parece Julio Ríos actuó bien? ¿Qué hubiera usted hecho de haber accedido a los audios?

—Él hizo lo que le pareció que tenía que hacer. Yo nunca me planteé qué hubiera hecho... Ahora que surge la pregunta, seguramente hubiera acudido al Dr. Amadeo Otatti, con quien tengo una excelente relación, y juntos hubiéramos ido a la Justicia a entregar los audios y desde ahí desvincularnos completamente. En este país hay separación de poderes y pienso que hay que dejar trabajar a la Justicia y que sea la Justicia quien defina en función de los elementos que tiene.

—¿Está bien que se haya renovado a Tabárez a pesar de que la AUF está intervenida?

—Desde hace 28 años que muy pocos hemos defendido siempre a Tabárez como entrenador y como organizador de una nueva estructura para la selección. Lo defendí siempre y en todo momento. Ha logrado cosas increíbles y es un hombre que admiro y me emociona. Pero hoy no puedo dejar de reconocer que me sorprendió que Tabárez firmara con una comisión interventora, cuando muchos clubes han presentado un recursos de ilegitimidad al TAS o hay dirigentes de peso como Eduardo Arsuaga, José Luis Corbo, Daniel Pastorini, entre otros, han sido muy claros de que esto una violación ilegítima de las facultades de la AUF. Arsuaga asimiló lo que pasó a un golpe de estado.

—Debería haber esperado...

—Nadie iba a impedir que fuera el técnico de la selección de Uruguay.

—¿En un mediano o largo plazo piensa en una figura como sucesor suyo en los relatos?

—Sí. Hay una muy buena generación en muchos lugares. En lo particular yo estoy muy contento con Daniel Alonzo. Hoy está preparado para competir al más alto nivel. Ya lo estamos dando más espacio.

Relato y TV

Javier Máximo Goñi le hacía mandados a Obdulio Varela en su juventud. Trabajó con Carlos Solé en Sarandí. Heber Pinto lo contrató para CX10. Estuvo en Sport hasta 1989. Desde hace 22 años está en Oriental. Es el conductor de Sin límite en Tenfield.