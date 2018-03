Maxi Trusso pasó por Uruguay

"He venido muchas veces a tocar y siempre es un placer", aseguró el autor de Same Old Story, Sunset Boulevard o Please Me, entre otras canciones. "El público me hace una devolución muy buena, que ha ido creciendo".

El show mezcló segmentos electrónicos con otros acústicos. Los asistentes vibraron con las canciones más conocidas del músico. Fue un show sumamente bailable, con melodías de su repertorio más clásico.

"A veces pienso que la música que hago representa más a Uruguay que a Argentina", aseguró.

El país tiene mucho que ver con la carrera de Trusso. Según comentó, en los 90 solía visitar disquerías en Montevideo en buscar de oldies que influyeron en su modo de componer.

"Diría que la mitad de los discos los conseguí aquí", aseguró. "Tienen un gusto musical muy agradable".

Puso como ejemplo el tema Sunset Boulevard que tiene mucho de pop anglo, típico del oldies que suena desde hace 40 años en las radios uruguayas. "Uruguay siempre tuvo buenos músicos", complementó.

Sobre el futuro, Trusso contó que está por sacar un nuevo disco, con sus últimos temas. "Hoy los discos tienen ese valor de recopilar canciones", dice.

Trusso contó que va mostrando las canciones y las trabaja en grupos de a dos o tres temas. "El nuevo disco tiene un estilo más inglés y sofisticado. Es una especie de Robin Gibb actual, con mucha psicodelia inglesa".

El músico argentino interpreta gran parte de sus canciones en inglés, aunque también tiene un repertorio de canciones en español

Trusso vivió varios años en Inglaterra, donde se forjó su gusto musical. También residió en Italia y allí dio sus primeros pasos como músico profesional en algunas bandas.

Fragments of life se llamó su primer hit. En 2000 regresó a la Argentina. Su primer trabajo como solista se tituló Leave me and cry, editado en 2006. Más decidió darle un vuelco a su carrera y explorar nuevos estilos y la fusión de sonidos en la mezcla electrónica.