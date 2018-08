Matías Carreño: El DJ del Este

—¿Cómo has visto la evolución del rol que ocupan los dj en boliches y eventos?

—Yo empecé a jugar con la música a los 14 años, y en aquel momento ser dj no tenía nada que ver con la fama o el prestigio. Cuando arranqué a trabajar en los primeros clubes, los djs estaban en un rinconcito que no se veía, a diferencia de hoy que uno entra al boliche y todo gira en torno al dj, como pasa en Ovo. Incluso ahora los actores y los influencers también quieren ser djs.

—¿Qué caracteriza a un buen dj?

—La música es como la comida, le puede gustar a uno y al otro no. Técnicamente uno puede ver si los enganches están bien hechos, los cortes, las subidas, las bajadas. Un buen dj no puede cortar la canción en la parte que todos conocen. Hace 10 años que paso música y me doy cuenta cuando uno le erra o está a destiempo. Hay tips que se van adquiriendo. Pero el que es bueno técnicamente no necesariamente hace bailar más que otro, que puede tener una mejor selección musical.

—¿Qué tan importantes son las redes sociales para los djs?

—Son muy importantes. Un dj tiene que saber manejarlas porque es parte de cómo se puede vender. Uno se vende primero en las redes y después tiene la oportunidad de que lo escuchen. Las redes muestran cómo se mueve un dj, dónde se mueve, el target de la gente que lo sigue: el perfil.

—¿Cuál fue el toque que más disfrutaste?

—He tenido la oportunidad de tocar con un montón de djs internacionales de nivel superlativo. De todos se aprende algo. Uno de los que más disfruté fue este año con el chileno Luciano en Ovo. Me gusta su estilo, hace tech house divertido. Fue una de las fechas más fuertes del verano, y yo pude abrir y cerrarla.

—¿Hay algún evento en particular en el que te gustaría tocar?

—Me gustan las fiestas grandes, hay eventos muy buenos a nivel nacional e internacional. Acá hay Creamfields, Summer Festivals, y afuera eventos como Time Warp o Lolapalooza. Lo lindo para el dj es la adrenalina que genera una pista reventada de gente. Las fiestas chicas también tienen lo suyo porque uno tiene el contacto directo con la gente y siente la vibración real del público.

—A un dj de trayectoria, ¿le puede pasar que una noche no sintonice con el público?

—Me ha pasado de tener noches malas y no encontrarle la vuelta. Uno va a un lugar con una idea, una carpeta con la música que quiere usar, pero después puede pasar que el público tenga otra edad u otra onda. Siempre está bueno llevar un plan b y un plan c por las dudas. La experiencia da la posibilidad de salir bien de esas situaciones porque uno está más preparado para todo.

Carrera en la cabina

Carreño es el dj residente en Ovo Nightclub, el emblemático boliche de Enjoy Punta del Este. También ha tocado en los locales Crobar y Jet Lounge de Buenos Aires y en festivales como Crop Music Festival (2014), PM Open Air (2017), Summer Garden (2017), Corona Sunset (2017) y Festa Outros 500 Black (2017).