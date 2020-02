Mathías Cuadro, un músico que llega con nueva música y un perfil renovado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 27 de diciembre, coincidiendo con su cumpleaños, Mathías Cuadro lanzó su segundo disco, Renacer en las plataformas digitales. El título define el presente de este joven cantante uruguayo, quien ya está pensando en el concierto que brindará para celebrar este nuevo trabajo discográfico. El 2020 comenzó fuerte para Cuadro quien fue telonero de Tini Stoessel en Punta del Este, ya tiene confirmados varios conciertos que están impulsando el año. “Es en los shows en vivo donde más disfruto a la gente” dice este cantante que inició su carrera en el Carnaval, estuvo en 2018 en el programa argentino La Voz y, dice, sentirse renacido. Sobre su carrera, su nuevo trabajo, cómo fue cruzar barreras y el Carnaval, Mathías Cuadro habló con Sábado Show.

Es cantante, compositor y murguista. Mathías Cuadro realizó en 2018 una serie de conciertos en el Teatro metro donde se presentó con un formato acústico recorriendo sus temas renovados, donde además presentó nuevo material, que es parte de Renacer, su segundo disco solista.

Mathías Cuadro. Foto: Facebook La Voz Argentina

Cuadro comenzó su carrera en la música desde muy chico, participando en bandas adolescentes, antes de llegar al Carnaval donde estuvo en dos de los conjuntos de parodistas más importantes: Zíngaros y Nazarenos.

Para 2015 ya componía las canciones que formaron parte de su primer disco: MTH donde ya se podía escuchar su estilo de cumbia romántica. A ese disco pertenecían éxitos como “Dejarte ir”, que se convirtió en un éxito rotundo, logrando ser el video más visto de su repertorio con casi un millón de visitas. Este disco se agotó el día del lanzamiento y lideró como el artista más vendido durante 2 semestres consecutivos.

En 2018 trascendió fronteras y formó parte de La Voz Argentina, donde estuvo en el equipo de Tini Stoessel, con todavía se mantiene en contacto, y a inicios de este año se encargó de abrir su show en Punta del Este. El año pasado estuvo trabajando en su segundo disco, Renacer que se lanzó el 27 de diciembre, coincidiendo con su cumpleaños.

Mathías Cuadro. Foto: Difusión

—Para tu cumpleaños lanzaste tu segundo disco, Renacer, ¿cómo ha sido el proceso para lanzarlo?



—Estuve todo el 2019 grabándolo y ya sale con música renovada y también con un mensaje distinto. Cuando lancé mi primer disco, en 2016 apostaba a la cumbia romántica, pero este año ya con un poco más de madurez y eligiendo y tomando decisiones diferentes, ya estamos apostando a lo que me hace feliz realmente, cantar un poco más romántico, más a la balada, a lo latino, temas espirituales como para poder abrir un poco más la conciencia de la gente, además del corazón que es la música que hago.

—El diferencial que has tenido ha sido la apuesta por la música romántica en estos tiempos donde todos van por el reguetón.



—Sí, de todas maneras he hecho colaboraciones con ritmos urbanos pero más que nada para estar en la moda, pero cuando empezás a conectarte con lo que vos realmente querés decir, vas viendo de plástico algunas cosas. Entonces tratás de ser lo más sincero posible, y para transmitir algo sincero tenés que hacer lo que te gusta de verdad. Por eso estoy apostando por ese lado. Igual tengo el leve presentimiento que la música romántica va a dar una vuelta y va a volver, capaz que no ya, pero el caminito que estoy haciendo no va a ser en vano.

Mathías Cuadro. Foto: Difusión

—Así que te parece que la música viene por ese lado.



—Sí, siento que la gente va a necesitar de vuelta esa música, porque ahora estamos con ritmos muy festivos y de mucha diversion, pero en algún momento, cuando haya que verse hacia adentro, cuando haya que reflexionar un poco más vamos a estar con nuestra música en carrera y eso me parece que va a venir.

—¿Cuándo empezaste a pensar en hacer este disco?



—Hacer Renacer fue todo medio abrupto. Para mí el 2018 fue un año bisagra donde participé de La Voz Argentina, me pude mostrar en otro país cantando baladas ya que en Uruguay se me conocía más que nada por el Carnaval y la cumbia romántica. Así que el 2018 fue un año en el que me pude mostrar diferente. También tuve la oportunidad de poder cantar con Axel una balada, y empecé a ver que la vida me estaba tratando de decir algo: no vayas por donde venías, tenés otras oportunidades. Cuando arranqué a cantar fue por la balada, tenía 15 años y mi esencia nació ahí. Me desvié porque vas tomando diferentes caminos para ir madurando y trabajando. Se aprende a base de decisiones y de errores.

—También ese año estuviste de viaje por México.



—Sí, estuve haciendo prensa y me abrieron las puertas en un país enorme donde me sentía una pulguita, pero el recibimiento de la música romántica en otros países es gigante y les parece raro que gente joven esté dedicada a eso. Eso me inspiró más. Sé que va a ser más lento, va a llevar un poco más tiempo, pero sé que va por este lado. Cuando sea viejo voy a poder decir que yo me jugué a lo que creía, veremos para donde me va llevando pero viene todo bien encaminado. Renacer trae 11 canciones, reversioné tres canciones conocidas por la cumbia, las reversioné como fueron concebidas, acústicas, y con un mensaje nuevo. Hay una canción que se llama “Renacer” que habla de este renacer como persona para tomar decisiones diferentes. Uno muchas veces va decidiendo y viviendo en automático y cuando empezás a valorar y darte cuenta que no todo va a la misma velocidad que la mente se mueve, va al tiempo que tiene que ir, empezás a descubrir una parte de vos que en “Renacer” la trato de expresar y mostrarla. El disco también tiene algo de flamenco, es un disco que tiene de todo y que me inspira a seguir y a lograr mejores producciones en cada oportunidad.

—¿Qué te dejó de experiencia haber estado en La Voz Argentina?



—Lo primero que me traigo es el hecho que las personas con las que soñas cantar y conocer las tenés cerca. Eso es lo cholulo. Más allá de eso me hizo dar cuenta que somos todos reales, no hay egos, te hacen aprender. Eso que mientras más arriba más sencillo es tal cual. Además, el hecho de haber podido compartir con gente que está reconocida a nivel mundial, es lo que más traigo. El haber conocido, tener contactos, porque en el mundo de la música se dan ese tipo de cruces y charlas, también es positivo. Más que nada fue la experiencia de haber cantado, haberme mostrado en Argentina y haber estado ante esas personas reconocidas.

Mathías Cuadro . Foto: Difusión

—Axel y Ricardo Montaner que eran dos de los jurados del programa tienen un estilo similar al tuyo, haciendo melódico.



—Fue genial, y con Tini que fue con quien trabajé, casi dos años después tuve la oportunidad de abrirle el concierto que hizo en Punta del Este. Conocí al novio, le pedí una foto a Sebastián y de a poco te vas codeando con gente que tiene su camino hecho y que van van bien. Y tener las bendiciones, que conozcan mi música y a mí, ahí está el crecimiento y es por lo que voy caminando.

—¿Te acordás de las épocas en los parodistas?



—Sí, claro. Estuve viendo el desfile por la televisión y ganaron los Zíngaros entonces me puse contento por el grupo y los chiquilines. Lo veo con mucho cariño y recuerdo, a veces me da nostalgia y me pongo a ver cómo cantaba o cómo hacía cuando estaba maquillado; y ahí aprendí a trabajar con la gente. Después te vas perfeccionando en tu área, pero ahí está el compromiso con la gente, que es lo que me llevo y pongo en mí.

—También saliste en Nazarenos, así que la puja entre esos conjuntos de parodistas vos no lo tenés.



—Fueron parte de mi carrera y el día de mañana seguirán siendo importantes porque traés lo nacional arriba. No es que apareciste de atrás de un pino. El camino es lo que va marcando y el Carnaval y la cumbia romántica fue lo que me fue armando y es un mensaje que también me gusta darle a la gente jóven: que arranquen con todo. Para mí, salir con Zíngaros en el Carnaval era el techo y estaba feliz. Después vas viendo que hay otros caminos, pero la emoción y las ganas de querer estar fue lo que me hizo seguir creciendo. Es un recuerdo que tengo muy bien guardado y que puedo compartir con mis amigos y mucha gente que quedó de esa época.

Mathías junto a Axel. Foto: Facebook Mathias Cuadro

—¿Volverías al Carnaval?



—En realidad me di cuenta que había algo que no me gustaba y no me daba cuenta por estar metido en el ambiente: la competencia. Cuando competís hay una parte de vos que le quiere ganar a alguien, quiere ser mejor y sobresalir, eso no es algo que me defina y cuando me di cuenta ya no quise salir más. No quiero tener rivalidad, más allá que ahora se está difundiendo más el mensaje de hermandad entre los conjuntos, pero siempre está esa pica. Entonces como que esa parte no me gustaba; y ahora que me dedico a la música, menos. Tenés que admirar, dar la mano, tiene que ser lo opuesto a una competencia porque vamos todos para el mismo lado, entonces como que esa parte fue la que me desencantó. Igual cuando voy y los veo lo disfruto, no es que sea hincha de Zíngaros o de Nazarenos, en mi vida ya no hay espacio para esa parte, intento ser imparcial y que sea de disfrute nomás.

—El año pasado también diste una serie de conciertos en el Teatro Metro. ¿Ya tenés definido dónde te vas a presentar este año?



—Hice tres shows en el Metro, también he hecho en el Teatro Alianza, en el centro he hecho varias cosas, así que este año volveremos a alguna sala para presentar el material en vivo y compartir con la gente, que es lo más importante.