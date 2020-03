"Matar o morir", "Jumanji: el siguiente nivel" y "Perdí mi cuerpo", las recomendaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Jumanji: el siguiente nivel

Spencer está deprimido porque sus amigos no siguen en contacto con él y cada cual continuó con su vida, Un fin de semana, mientras su abuelo discute con un viejo amigo, Spencer intentará arreglar Jumanji para volver a entrar, sin esperar todos los problemas que eso va a traerle a él y a sus amigos. Porque cuando sus compañeros intenten entrar para ayudarlo, descubrirán que algo no está funcionando bien, no pueden elegir sus avatares, ni decidir quién puede entrar, y terminan en nuevos mundos que no han sido explorados y con misiones más complicadas. Lo que no cambia es la aventura y la magia de esta franquicia exitosa que ahora estrenó su tercer capítulo en los servicios de streaming.



Ficha Jumanji: el siguiente nivel [***] Director Jake Kasdan Actores Dwayne Johnson, Kevin Hart, Nick Jonas y Karen Gillan Dónde verla Para alquilar en NSNow. Título original: Jumanji: the next level

Género: Aventuras

Duración: 123’



Perdí mi cuerpo

La cuarentena y el cierre de cines hizo que uno termine encontrando películas que había dejado pendientes en la lista de Netflix. Entre esas historias por ver se encuentra Perdí mi cuerpo. Se trata de una animación francesa que fue nominada al Oscar a mejor película animada (el premio fue a las manos de Pixar por Toy Story 4) y que merece todos los reconocimientos posibles.

La trama es bastante sencilla, una mano cortada se escapa de un laboratorio con un objetivo crucial: volver a encontrar su cuerpo. A medida que avanza por distintos puntos de París, esa mano va recordando su vida, la que tenía junto al cuerpo de Naoufel, el propietario del cuerpo.

Imagen de la película "Perdí mi cuerpo". Foto: Difusión

Contada con un genial y complejo entramado de tramas (son tres historias que comparten la película): la historia de Naoufel hasta que pierde su mano; la historia de esta mano que se mueve y escapa de distintos peligros; y la infancia de este chico que en la actualidad trabaja como repartidor de una empresa de pizas.

Pese a que se trata de una película animada, esta historia no es para niños, ya que Clapin va contando la cruda realidad del protagonista, un joven sin aparente futuro que intenta salir adelante mientras también va conociendo el amor. Y allí reside la belleza de esta película que contó con el guion de Guillaume Laurant quie se encargó de escribir la historia de Amelie, donde todas estas tramas separadas (infancia, actualidad y la historia de la mano cercenada) se van uniendo de a poco para completar, en su conjunto, la historia de una vida compleja, atravesada por el dolor de las pérdidas familiares, y también de esa mano que se resiste a dar por perdido su cuerpo.



Ficha Perdí mi cuerpo [****] Director Jérémy Clapin Género Animación Dónde verla Netflix Título original: J’ai perdu mon corps

Duración: 81 minutos

Matar o morir

Jennifer Garner tiene la imagen de madre divertida a la que no le pasa nada. Y de allí la gracia de la película de Pierre Morel que ya se encuentra disponible en servicios de streaming. La trama se centra en Garner, quien es una madre feliz con su hija y marido, cuya vida cambia y muy bruscamente cuando su familia es asesinada en medio de una balacera. El crimen la deja en coma durante un tiempo y cuando despierta se entera que los narcos responsables del crimen compraron la justicia. Así, sin nada que perder, esta madre se encargará de hacer que reciban su merecido los criminales y todos aquellos que no hicieron nada por ayudarla. Así comienza una venganza en la que Garner demuestra que además de simpática es una mujer de armas tomar.