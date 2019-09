Martínez vs. Lacalle Pou: las claves del debate de este martes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Habrá debate entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou. El próximo martes, dos de los principales candidatos a ocupar la Presidencia a partir de 2020 se verán las caras en un evento periodístico y televisivo sin precedentes inmediatos.



El debate se verá por los canales 4, 5, 10, 12 y TV Ciudad. Los presentadores y moderadores serán Daniel Castro, Andrés Danza, Aldo Silva, Gabriela Lavarello, Pilar Teijeiro y Nicolás Lussich.

Daniel Castro será el anfitrión del evento e imagina un debate "respetuoso y cuidado”. Foto: Marcelo Bonjour

Sábado Show dialogó con algunos de los comunicadores que serán parte del debate sobre cómo se imaginan la contienda, los alcances de su función y la visión acerca de la polémica instalada luego del reclamo de Ernesto Talvi de ser incluido en el debate.



Al juicio del periodista de Subrayado Nicolás Lussich, el debate será una buena oportunidad para conocer a fondo las posiciones de cada uno de los contendientes.



“Espero un debate muy preparado por parte de los candidatos, de manera que tendremos la oportunidad de conocer muy claramente las prioridades y los énfasis políticos de cada uno. Espero además que los cuestionamientos mutuos y planteos recíprocos sean novedosos e interesantes para que los televidentes se compongan la visión más clara de cómo se desempeñarían ante la eventualidad de ejercer la Presidencia de la República”, asegura.



Para Gabriela Lavarello (TNU), “los candidatos debatientes deberán acusar una alta capacidad de síntesis, articulación y sustento argumental. Los candidatos se están preparando también en esa área, así que confío en que la información que brinden sea valiosa para contribuir a la calidad del voto consciente y responsable”.



Pilar Teijeiro (TV Ciudad y APU) opina en una línea similar: “Me imagino que será un intercambio interesante, muy preparado por ambos candidatos, dado el interés de los presidenciables y de la ciudadanía que espera verlos confrontar programas, ideas y verlos en acción”.



Daniel Castro imagina un debate “ respetuoso y cuidado”. La función del conductor de Telenoche, al igual que la de Danza (semanario Búsqueda) será la de presentadores. “Presentaré el debate, recordaré las reglas, mencionaré los ejes temáticos y observaré el cumplimiento de las pautas”, describe Castro.



Nicolás Lussich revela sobre su función como moderador: “Nuestro rol es estar al servicio de los televidentes para que las preguntas que tienen que ser muy claras y concretas, queden bien respondidas. No solo las nuestras, sino las que los candidatos se hagan entre ellos”.



Pilar Teijeiro asegura que los periodistas se deberán “ajustar a un guión establecido”. “Nuestro rol será sobre todo de facilitadores y garantizando que se hablen los temas centrales de la campaña. En lo personal ha sido un orgullo ser propuesta por la Asociación de la Prensa Uruguaya”, complementa.



Gabriela Lavarello también destaca las pautas preestablecidas. “Sobre la base de un debate pautado (donde no existe mucho margen) considero que el rol del moderador será garantizar la equidad expositiva”, dijo la conductora del informativo central de TNU - Canal 5.



Respecto al reclamo de Ernesto Talvi para ser incluido en el debate, Daniel Castro opta por no opinar. “No sería prudente que, por el rol que se me asigna, participe de la polémica”, se excusa.



Lavarello considera entendible la postura del candidato colorado. “Entiendo el reclamo. Sería deseable conocer la opinión de todos los postulantes sobre los grandes temas, porque este tipo de instancias también generan compromiso público de los presidenciables y eso es útil para definir posteriormente la articulación en políticas de Estado. Los debates honestos y concretos, relegitiman a la política y a los políticos”.



Por su parte, Teijeiro asegura: “Está en su derecho, es parte del juego político. Y sé que quienes están organizando el debate están abiertos a abrir otras instancias de este tipo si hay acuerdo entre los presidenciables”.



Lussich también se pronuncia sobre la disyuntiva. “Espero que tanto Martínez como Lacalle Pou debatan con Ernesto Talvi. También que surjan más debates entre otros candidatos en la medida en que el espectro político se ha ampliado, particularmente en la oposición. No sería la primera vez que en un ciclo electoral en Uruguay se dan varios debates de manera de tener una acumulación de visiones y opiniones que mejoren la capacidad de decidir de los ciudadanos.



Sábado Show se comunicó también con Aldo Silva pero el periodista se excusó de participar de esta nota debido a una decisión de Teledoce de no emitir opiniones acerca del debate.