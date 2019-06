Martina Graf lanza "Adoptame", un nuevo ciclo en defensa de los animales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Desde cuándo y por qué crees que desarrollaste esa sensibilidad especiales con los animales?



-Desde siempre. Mi familia era sensible para con los animales pero no activista. Lo máximo que pudimos adoptar y de forma ocasional fueron gatos que aparecían en el barrio. De niña viví varios años en Italia y me desvivía por tener un perro. Como no podíamos, acariciaba todos los días de camino al colegio a Maquica, el perrito de un señor mayor que estaba siempre sentado en un banco. Sin embargo recuerdo la primer gran indignación de niña que tuve y fue a los 8 años. Cuando en un campamento me enteré que un compañero mataba sapos con un palo. Me quedó grabado ese sentimiento.



-¿Cómo surgió la idea de Adoptame (Teledoce.com)?



-La idea surge en función de un problema que existe en el Uruguay, y es la cantidad gigante de animales que viven en la calle sin un hogar. Se estima que hay 1,2 millones de animales sin hogar. A partir de eso nos dimos cuenta que podíamos hacer algo para contribuir directamente, ayudar a generar conciencia.



-¿Cuánto crees que tiene que avanzar Uruguay y los uruguayos en el respeto de los derechos de los animales?



-El mundo tiene que avanzar. Nunca es suficiente. Pero quiero ver el vaso medio lleno y venimos bien. Cada vez más se habla de adopción, cada vez más se hace conciencia de lo que implica castrar o lo que es maltrato. Lo importante es saber que las necesidades de un ser vivo son físicas pero además psicológicas. No son mascotas en el sentido de un anexo a la familia; son parte de la familia. No creo en la utopía de un mundo vegano sin consumo animal, pero sí creo que debemos informarnos y que los procesos de consumo tienen que ser más humanos. A veces en el tema de los animales hay mucho fanatismo que en vez unificar, fragmenta, no deja pensar ni operar con claridad. Detesto eso. Hay que ser sensible pero fríos para que la emoción no te sobrepase y nuble lo proactivo necesario para avanzar.



-¿Cuál es el concepto principal de Adoptame?



-El concepto más importante que manejamos es el de “no compres, adoptá”. Es muy reconfortante saber que rescataste a un animal y que le salvaste la vida. Quienes rescatamos lo vemos en la mirada de ellos. Hay una cantidad de animales que precisan una familia y sería genial que la gente fuera tomando conciencia de a poco que está buenísimo el adoptar. Pero hacerlo con responsabilidad, sabiendo que es una decisión que tomás hoy para muchos años. Vamos a ver historias de perros y gatos que precisan una familia, y otras historias de adopciones exitosas, para mostrar como sí se puede. Pero las vamos a escuchar contadas de una forma diferente… en primera persona. Y muchas figuras ya nos están ayudando a ponerle voz a estas historias. Victoria Zangaro fue la primera conductora invitada. El día que tenga hijos les voy a enseñar que un amigo no se compra.



-¿Compartís la frase “cuánto más conozco al hombre más quiero a mi perro”?



-No. Mi frase es “la gente no cría bien ni a sus hijos, ¿van a criar bien a un perro?”