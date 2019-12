Marka Akme, un grupo de cumbia que está de vuelta manteniendo su misma esencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de un tiempo sin lanzar una canción ni estar en gira por cuestiones empresariales, la banda liderada por Nicolás Blanco está de vuelta y ya tiene un nuevo hit que se suma a la larga lista de éxitos de esta banda surgida a fines de 2012. Para “Prohibido”, canción que lanzaron a fines de noviembre, sumaron la colaboración de The La Planta, y se convirtió en un éxito con más de 400.000 reproducciones en menos de dos semanas. Sobre la ausencia en los escenarios, la esencia de Marka Akme y las influencias del trap y el reguetón en su música, habló Nicolás Blanco con Sábado Show.

—Volvió Marka Akme, ¿a qué se debió ese impasse?



—Hubo decisiones propias y ciertos problemas que nos obligaron a tomar otro camino, como solista. Estábamos con una empresa y la dejamos para estar con Nes Producciones, con quien estuvimos siempre, y pudimos recuperar el nombre que nos tenía como bajo tierra. Una vez que recuperamos el nombre empezamos a hacer shows y la gente extrañaba Marka Akme. Estoy contento que la gente nos siga haciendo el aguante.

Nicolás Blanco, vocalista de Marka Akme. Foto: Difusión

—Uruguay es un mercado chico, ¿hay ofrecimientos para irse a Argentina?



—Fuimos mucho a Argentina con todos nuestros éxitos y una vez que recuperamos el nombre volvimos a ir a Córdoba, fuimos a La Pampa y a la Capital.

—Hay como un regreso a la cumbia tradicional, ¿no te parece?



—Sí, en general hay un regreso. Hay muchas bandas de mi época y anteriores que están tratando de volver y otras que ya lo hicieron.

—¿A qué te parece que se debe este regreso?



—Creo que el mercado está saturado de la música, y eso que soy de escuchar reguetón, rap, trap, hip hop y música en inglés, pero creo está saturado un poco eso. Y la gente, el público uruguayo y argentino le gusta lo que es la cumbia que es un género tradicional que nunca va a morir, como tampoco la plena en Uruguay o el Cuarteto en Córdoba. Son las raíces y creo que la gente siempre vuelve a eso.

Nicolás Blanco, vocalista de Marka Akme. Foto: Difusión

—Ustedes vuelven renovados.



—Intentamos mantener el estilo de Marka Akme que es clave, la gente escucha un tema y saben que somos nosotros. Pero sí, intentamos renovarlo, darle un toque fresco y actual. No podemos regresar al pasado porque estaríamos haciendo las cosas mal.

—El surgimiento de artistas como Duki o Paulo Londra, ¿no has pensado ir por ese lado?



—A mí me gusta todo ese género, se ve en la onda que uno maneja y ellos tienen su género y su estilo, pero tengo que ser consciente que por más que me guste, la gente me conoce como Marka Akme y espera eso de mí. Obviamente me gustaría colaborar con alguno de esos chicos, los sigo mucho, no solo a los argentinos, al trap en general. Así que no lo descarto, si sale la oferta.

—La voz carraspera la tenés.



— (Risas) Estoy medio dormido, capaz es eso. Intentamos hacer algo más acercado a lo que es Marka Akme, actualizamos las cosas y si te fijás hay diferencias en los sonidos, los temas, la producción y se le mete un poco de trap para hacerlo más actual pero sin perder la esencia.

—Eso no se puede perder.



—Lo que nos pasa, a mí y a otros referentes les ha pasado que el cambio de género o de la esencia principal, porque podés variar en el género o no todo tiene que ser Marka Akme, pero a colegas y a mí no les ha resultado el tema del cambio de género.

—Tiene que ser difícil una vez que te das a conocer por un género, pasarte a otro.



—Más si fue exitoso, porque si con Marka Akme no hubiese pasado nada, podría pasar a otra cosa, pero a lo que tuvo tanto éxito, ya quedé ahí. Me veo obligado a complacer ese público que es mucha gente, porque la gente va a esperar eso de mí.

—¿Hay presión por hacer lo que la gente espera de vos?



—A mí me gusta lo que hago, me gustan ambas cosas, también me gustaría explorar otros estilos pero también me gustan los temas que saco. Me gustaron los temas que saqué antes también, no es que esté todo el día en el auto escuchando mis temas, pero si lo tengo que escuchar lo disfruto. Creo que el día que no ame lo que hago, me bajo. Un poco la idea de esto es trabajar de lo que a uno le gusta. Uno disfruta los shows, estar en el estudio para grabar lo disfruto y me gusta en todo sentido. Sé disfrutarlo. Antes me gustaba más lo que hacía, después fui crítico conmigo mismo y me fui metiendo en otros campos, pero desde el primer día me gusta lo que hago. Nunca tuve presión de nadie por hacer esto o lo otro, siempre tuve gente que me aconsejó y me dijo que estaba bien, mal o para mejorar, y por suerte siempre tuve la palabra final y pude hacer lo que a mí me gustaba. Lo importante es ser uno mismo porque la gente se da cuenta qué es un producto genuino y uno creado.