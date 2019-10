Marina Aguirre: "Me dicen 'foca' pero soy muy crítica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por legado familiar se abrazó desde chica a la bandera roja, azul y blanca del Frente Amplio y hoy la lleva con orgullo. Marina Aguirre, quien saltó a la fama hace diez años en la pantalla local, hoy es una de las comunicadoras más militantes del oficialismo y anima muchos de sus actos políticos.



En entrevista con Sábado Show, defiende los logros de 15 años de gobierno y vaticina una victoria en segunda vuelta. Eso sí, el diálogo es por vía telefónica ya que se engripó al estar a la intemperie en la jornada proselitista del último domingo, dando otra muestra de su compromiso.

Marina Aguirre animó un acto del Frente Amplio en la zona de Malvín el pasado domingo. Foto: Leo Mainé

-¿Cómo vivís el último tramo de la campaña en tu rol de militante del Frente Amplio?



-Estoy muy esperanzada. Noto un crecimiento increíble del Frente Amplio en cada recorrida. Vamos a ir al ballotage y en noviembre ganamos sí o sí.



-¿Creés que un eventual gobierno de Daniel Martínez va a ser mejor que el que se termina de Tabaré Vázquez?



-No voy a comparar. Yo apuesto a que cada gobierno del Frente sea mejor que el anterior porque eso significa que estamos mejorando.



-¿Entonces el primer gobierno de Vázquez fue el peor de los tres del Frente Amplio?



-Lo que sé es que hubo 15 años de crecimiento sostenido y que en otro gobierno se van a profundizar los cambios. Siempre aposté al Frente Amplio y quedé satisfecha porque los tres gobiernos han sido muy buenos.



-¿Cuál sería la transformación que tendría lugar en un gobierno de Martínez que más te entusiasma?



-Los que somos padres podemos tener a nuestros hijos en el Fonasa sin pagar una sociedad médica aparte, y en el gobierno de Martínez se va a implementar extender esa posibilidad hasta los 23 años.



-Más allá de la profundización de iniciativas de gobiernos anteriores, ¿hay algún cambio estructural que te motive?



-Claro. En educación se va a promover la innovación tecnológica, se va a fortalecer la enseñanza de inglés, se va a implementar la enseñanza del chino como idioma...



-José Mujica había prometido “educación, educación y otra vez educación” y Tabaré Vázquez “cambiar el ADN de la educación”, ¿por qué Martínez sí lo podría hacer?



-Mujica y Tabaré también pudieron...



-¿El Frente Amplio ha sido exitoso en materia de educación?



-Por supuesto, ha sido totalmente exitoso. En 2005 se habían invertido 543 millones de dólares anuales y en 2018 la inversión llegó a 3 mil millones. Se duplicó el salario docente. Se mejoraron las condiciones edilicias. Aumentó la cantidad de escuelas. Se realizó el Plan Ceibal. Hay boleto gratuito para estudiantes de secundaria. Los que dicen que no se avanzó en educación tienen que cerrar la boca, como los que dicen que no se hizo nada en seguridad.



-¿El Frente Amplio también fue exitoso en seguridad pública?



-Quedan cosas por hacer porque para algunas no hubo tiempo. También es cierto que uno va aprendiendo y todo es a prueba o error. El que falla es porque prueba.



-¿Y el Frente falló?



-Hay resultados que se obtuvieron y otros que no. Por eso se van a seguir haciendo cambios. En cuanto a capacitación y salario, la policía está mejor que nunca.



-¿Hay alguna cuestión en la que no tengas una valoración positiva de los gobiernos del Frente Amplio?



-Sí, por más que me digan ‘foca’ yo tengo un pensamiento muy crítico. No puede ser que haya solo 700 tobilleras (para casos de violencia de género). Me parece una locura que con todos los femicidios que hay, vaya una mujer a denunciar y no haya tobilleras disponibles. Hay que hacer hincapié en ese tema.



-En las elecciones internas apoyaste a Óscar Andrade, que a diferencia de Martínez se negó a definir a Venezuela como “dictadura”. ¿Cuál es tu posición?



-Ya aburrió ese tema. Nuestro país está haciendo bien las cosas para ayudar a Venezuela a salir de su situación a través del diálogo. Yo no voy a catalogar al gobierno venezolano como “dictadura” porque no suma. Lamentablemente se a cortado la libertad de expresión y hubo represión, pero de ambos lados. La gente pasa problemas y se está muriendo. Pero no es solo por Maduro.



-¿No condenás el gobierno de Maduro?



-No, no lo voy a condenar, pero tampoco lo voy a ponderar.



-¿Por qué no hay que votar a Lacalle Pou?



-Ni en p... votaría a alguien como Lacalle. Es un soberbio, no se le cae una p... idea, hizo callar a todo su equipo, ¿se puede confiar en alguien que le dice a sus asesores que se callen? Me parece patético. Y vacila mucho al momento de responder.



-¿Martínez no vacila al responder?



-Ese es un tema de dicción que puede tener Martínez, pero no es por falta de conocimiento. Es un tema que Gustavo Rey en su momento lo ha ayudado a trabajar. Lacalle, en cambio, no tiene idea de los temas. Tiene una vacilación a nivel mental y de razonamiento.



-¿Qué te pareció la polémica entrevista de Ignacio Álvarez a Martínez en Santo y Seña?



-No miro a Nacho Álvarez, me da asco. Es súpersensasionalista y no aporta nada más que hacer periodismo para la oposición.



-Vos compartiste canal con él, ¿te quedó algún mal recuerdo?



-Sí, me trató de la forma más soberbia que se puede tratar a una persona que recién empieza. Le fui a hacer una nota y me quería poner nerviosa. Me decía “¿estás nerviosa?, te voy a poner nerviosa”. También me acuerdo que le pedíamos notas para el programa dentro del propio canal y él se reía y no se le cantaba darlas.