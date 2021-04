María Eugenia Mérica, youtuber y cantante en Japón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Cantó tangos y el himno uruguayo en Japón cuando allí se disputó el mundial de rugby. María Eugenia Mérica, licenciada en música, cantante y sobrina nieta del escritor y periodista Ramón Mérica, está radicada en la capital japonesa desde 2019 y se lo debe al amor. Dos años antes conoció a Yusuke, un asistente social japonés. Luego de conversaciones virtuales, él decidió visitar a Uruguay comenzó entonces el vínculo. Hoy, Maru Mérica y Yusuke están afincados en Tokio y están al frente de Nichiuru Family en You Tube donde comparten sus impresiones uruguayo/japonesas sobre su vida del otro lado del mundo. “Las familias interculturales ayudan al entendimiento y a vencer los prejuicios”, asegura la artista. Conocé su historia del otro lado del mundo.

-¿Cuál fue tu primera impresión de Japón?



-Japón es un país hermoso, que sorprende mucho con su orden, su tecnología e incluso sus bellezas naturales. Aún así, al principio fue un choque muy fuerte para mí. Yo venía de vivir toda la vida en Neptunia (Canelones) y de golpe me vi en una ciudad inmensa como Tokio. Gracias a la paciencia que tuvo mi esposo Yusuke para explicarme cada detalle del funcionamiento de esta ciudad me fui acomodando poco a poco, y pude hacerme independiente. Cosas como el sistema de trenes me parecían una locura al principio pero ahora es algo que uso con normalidad.

-¿Cuánto costó la adaptación?



-Todavía sigue. A simple vista se podría decir que estoy adaptada porque ya trabajo y tengo mis actividades, pero hay siempre algún área en la que uno siente que todavía está aprendiendo o que no la tiene clara del todo. Es un poco parte de vivir en un país con una cultura tan diferente a la nuestra. A mí personalmente me resulta divertido tener siempre cosas nuevas que aprender de Japón y la lengua japonesa así que disfruto mucho mi vida aquí. Pero que eso resulte divertido o no supongo que dependerá de la personalidad de cada persona. Puede llegar a ser cansador para alguna gente tener que mantener esa actitud de aprendizaje en la vida diaria sin descanso.

-¿Comparten videos juntos de su vida en Japón? ¿Cómo nació la idea?



-Cuando yo estaba preparándome para emigrar busqué muchísima información sobre este país, especialmente en You Tube. Recuerdo que encontré a muchos youtubers latinos que transmitían sus impresiones de lo que vivían en el país del sol naciente. Sin embargo, por más que en algunas cosas sentimos de forma similar a argentinos o mexicanos, yo sentía que en algunos aspectos ellos eran muy diferentes a mí. Así que recuerdo haber echado en falta que existiera algún youtuber uruguayo en Japón a quien pudiera plantearle mis preguntas y escuchar algunas opiniones. Otra de nuestras principales motivaciones es, además, una meta de vida que tenemos: mostrar que es posible formar una familia internacional y superar las barreras culturales con amor y compromiso. Los dos estamos convencidos de que las familias interculturales ayudan al entendimiento, a deshacernos de prejuicios y a la apertura a nuevas ideas. Creemos que si la paz mundial es posible, las familias interculturales son una de las principales llaves para lograrlo.

-¿Qué devoluciones están teniendo sobre los videos?



-Han sido muy buenas. La gente nos pone mensajes muy lindos en los comentarios, lo cual nos motiva a seguir con este proyecto. Nos tienen mucha paciencia en cuanto a los aspectos técnicos de los videos (que aún estamos aprendiendo) y nos ayudan dándonos ideas para traer al canal. Se ha creado una linda comunidad tanto de uruguayos que han venido o quieren venir a Japón, como uruguayos en el extranjero, y gente de otros países que le interesa la cultura japonesa. Sabemos que Japón se siente muy lejos cuando uno quiere venir desde Uruguay. Yo viví en carne propia juntar cada mes de a 5 o 10 dólares para llegar al precio del pasaje. No es fácil y a veces puede resultar desalentador. Pero hay muchos uruguayos interesados en la cultura japonesa que sueñan con conocer este país y nos alegra muchísimo poder ser una fuente de motivación para ellos.

-¿Cómo se ha vivido en Japón el proceso que tiene que ver con la pandemia?



-Por estar tan cerca de China, aquí la pandemia llegó mucho antes que a Uruguay. Sin embargo, los mecanismos no han cambiado mucho desde aquel entonces hasta ahora. Se han declarado varios "estados de emergencia" donde solo se aconseja a la gente no salir si no es necesario y los comercios cierran un poco antes de lo normal. Sin embargo, los números de contagios siguen siendo bastante bajos para la cantidad de población. La gran diferencia quizás con occidente es que, por un tema cultural, los japoneses no se besan ni se dan la mano y en general hablan a una distancia mayor. Personalmente creo que eso y que la gran mayoría acatan las sugerencias del gobierno sin mayor problema, ha ayudado mucho a limitar el contagio.

-¿Qué saben los japoneses de Uruguay?



-La gran mayoría no sabe mucho de Latinoamérica en general, quizás algo sobre Brasil, Perú o México pero no más. Es interesante que cuando les digo que soy de Uruguay muchos entienden "Ucrania" porque en japonés suena parecido. Dentro de la gente que sí ubica a Uruguay hay dos grupos: los que nos conocen por el fútbol y los que nos conocen por un libro infantil que fue muy famoso aquí llamado "El discurso del presidente más pobre del mundo" que trata sobre un discurso que dio el Pepe Mujica. En general los japoneses son bastante curiosos y tratan de buscar información sobre Uruguay cuando les explico de donde soy. Yo trabajo en una tienda de conveniencia de la cadena Seven Eleven, y tengo algunos clientes japoneses que han buscado suficiente información como para saludarme con un "buenos días" (en español) o hacerme preguntas sobre Montevideo o Colonia del Sacramento.



-¿Qué es lo que más extrañás de Uruguay?



-A mis amigos, a mi familia y la comida uruguaya. Los dos primeros los trato de sobrellevar con las videollamadas y los mensajes, pero por supuesto, no es lo mismo que verse en vivo. Lamentablemente, con la tecnología actual todavía no puedo abrazar a nadie por videollamada. El tema de la comida es bastante diferente. Algunas cosas uruguayas las puedo hacer sin problema aquí, pero hay algunos sabores que no puedo imitar aunque lo intente porque los ingredientes son esencialmente diferentes. Cosas simples como el pan, el arroz o el queso de Uruguay son cosas que extraño mucho. Desde Uruguay mi familia me manda yerba o golosinas, pero no me pueden mandar un guiso o unos chorizos.



-¿Qué te parece que Uruguay podría aprender de Japón y viceversa?



-Creo que somos culturas muy complementarias pero que a la vez tenemos algunos puntos en común. De las cosas que podríamos aprender los uruguayos de los japoneses destacaría el respeto por el entorno y el cuidado que tienen con las cosas de los demás. Me parece algo muy lindo y que disfruto mucho de este país, ese respeto influye en el orden, la limpieza y la seguridad que hay en el país. Por otra parte, a la sociedad japonesa siento que le vendría bien un poco del concepto de familia y de amistad que tenemos en Uruguay. Ellos (en general) no mantienen mucho sus relaciones con familiares más lejanos como tíos o primos, y eso los aísla mucho. También les cuesta hacer amigos, especialmente luego de pasar a la adultez, por lo que hay mucha gente muy sola acá. En nuestra familia con Yusuke estamos intentando incluir ambas culturas así que yo aprendo un poco de él y el aprende un poco de mí cada día.



-Han viajado a Uruguay en algunas ocasiones, ¿cuándo planean volver de visita?



-Teníamos pensado hacerlo en febrero de 2021 pero con la situación de la pandemia no se pudo y tuvimos que cancelarlo. Fue una desilusión tanto para nosotros como para quienes nos esperaban en Uruguay. Por ahora no sabemos cuando podremos reorganizar un viaje pero esperamos que sea pronto.



-Te dedicás a la música y cantaste tangos en el mundial de Rugby, ¿Cómo fue esa experiencia?



-Fue algo increíble, de esas experiencias que te quedan para toda la vida. Uruguay participó en el Mundial de Rugby 2019 en Japón y tuve la suerte de poder cantar unos tangos y el himno de Uruguay en dos ciudades de Japón. Mi esposo se encargó de presentarme a mí y a mi país de manera amena para el público japonés. La respuesta de la gente fue muy buena y estaban bastante interesados en ese país "lejano y desconocido" (para ellos) llamado Uruguay. Hasta hoy me acuerdo la sensación de cantar el himno frente a un montón de personas que jamás lo habían escuchado en su vida. Para esta gente, la versión que yo canté "es" el himno nacional de Uruguay, porque ser la primera versión que conocieron. Debido a esto, lo sentí como una gran responsabilidad pero pude vivirlo con inmensa alegría.



-¿Hay posibilidades de más presentaciones musicales en Japón?



-Desde que comenzó la pandemia se me han cancelado todos los planes que tenía respecto a presentaciones musicales. Sigo en contacto con la Embajada de Uruguay en Japón, quienes cuando organizan algo sobre nuestro país me llaman para musicalizar, así que en cuando se pueda estaremos disponibles para llevar nuestra música uruguaya a donde sea.



-¿Cuáles son tus planes en Japón?



-Como este año el tema musical es un poco difícil me lo he tomado como un año para profundizar mi japonés y para aprender más de este país. Además, tenemos muchas ganas de seguir mejorando nuestro canal de You Tube para poder brindar videos de mayor calidad. Queremos llegar a ser un puente entre Uruguay y Japón, y transmitir en nuestros videos las cosas buenas que tienen ambos países. Personalmente, aprendiendo sobre Japón he comenzado a valorar muchas cosas de Uruguay que antes no podía ver, y me gustaría que eso le llegue a los que nos ven. Esperamos que este sea un año lleno de superación y de crecimiento tanto para nosotros como para la comunidad de Nichiuru Family en You Tube.