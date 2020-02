Marcos Vitette: con el fútbol en el interior

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cuáles fueron tus comienzos?



-Empecé en San José por 1992. En 1995 y recomendado por Omar Gutiérrez hice una prueba en Radio Oriental. Quedé haciendo canchas. En 1997, cuando comenzó Sarandí Sport le pregunté al Toto Da Silveira si no había una oportunidad. Empecé de nuevo con las canchas y al poco tiempo estaba todo el día en la radio, produciendo programas, haciendo notas y coberturas. Luego vinieron Punto Penal, Buscadores, Tenfield...



-Hace unos años, sin embargo, hubo un quiebre en tu carrera. ¿Qué pasó?



-Sí, hace 10 años dejé todo lo que hacía en Montevideo entre semana. Mi hija era chica y me estaba perdiendo de compartir momentos con ella y con mi familia. Yo me iba a las 7:00 de la mañana de mi casa y volvía a las 10 de la noche. Así que dejé la radio, Buscadores y Punto penal. Me quedé con Tenfield para hacer los partidos los fines de semana o algún partido puntual los días de semana.



-¿Cómo es tu día a día hoy?



-Manejo mis tiempos acá en San José. Tengo un programa de fútbol local todos los días en la radio 41 y hace cuatro años volví a la Sport para un programa los sábados sobre fútbol del Interior. Se llama Solo OFI y es el primer programa en la historia de la radio de Montevideo dedicado al fútbol del Interior. Además, sigo en Tenfield donde hago relatos o comentarios en los partidos de la B y de la C y algunas veces campo de juego en los partidos de primera.



-Te caracterizarás por un vínculo fluido con los jugadores, ¿cómo se fue dando eso?



-Debe ser la personalidad. Cuando yo empecé en los medios, solía hacer notas en las canchas, entrenamientos o en las casas de los jugadores. Había mucho diálogo. A la generación de Suárez, Cavani, Mora... los agarré a todos de chiquitos y le hacía muchas notas.



-Hoy la relación de jugadores y periodistas es más distante...



-Sí. Yo soy de la época de llamar por teléfono al jugador directamente y caer en la casa para hacerle una nota. Ahora hay todo un protocolo. Son tiempos diferentes. Además, en mi caso, con los jugadores más jóvenes de la actualidad no tengo tanto vínculo porque cuando ellos empezaron en las juveniles yo ya me había vuelto a trabajar a San José.



-En la casa de Cavani en París estuviste dos veces...



-Sí, me invitó y yo reagradecido. Conocí a su familia. Fui a los entrenamientos y los estadios. Me hizo vivir cosas increíbles para un futbolero.



-¿Cómo evalúas la medida de la Mutual que impide a los jugadores dar notas a Tenfield?



-No estaría mal que la revisen. Hay jugadores que les sirve hablar con nosotros pero no pueden. Si un gurí de Rentistas o de Boston River hace un gol y asciende, seguramente quiera mandarle un saludo a su familia que está en Bella Unión, por decir algo. A los recontra famosos no les cambia una nota. pero hay gurises del medio local que les hace la diferencia. Pero bueno, es una medida que se toma por motivos empresariales.



-Ahora que pasó el tiempo, ¿estás conforme con aquella decisión de haber dejado la mayoría de los medios de Montevideo?



-Sí. Después tuve otro hijo y sigo con mi vida en San José. Por otro lado, amo lo que hago, sea hablar de un partido de la B o del fútbol de San José, como hacerle una nota a Cavani. Los trato a todos con el mismo profesionalismo. Amo lo que hago.