Marcelo Capalbo debutó en un programa de básquet: "No puedo vivir sin competir"

Tras su debut en Zona Básket (miércoles 22.30 por Directv Sports), el ex basquetbolista de la selección Marcelo Capalbo habla de su relación con la televisión, donde tuvo sus puntos altos de exposición con Esta Boca es Mía y Masterchef. También explica su visión sobre el deporte como estilo de vida y asegura: “A mis hijos les enseñé a ser deportistas de alta competición desde que nacieron”.



-¿Cómo te sentís en este nuevo rol integrando el programa Zona Basket (DirecTV Sports)?



-Estoy muy contento. Es una linda experiencia. Me gusta mucho hablar de básquet y está buena la dinámica del programa.



-¿Cómo definirías la química con el conductor Federico Buysan?



-Es muy buena. Me ha dado protagonismo en el programa y me hace sentir muy cómodo. Tiene mucha experiencia en la conducción y me da el espacio justo en el momento que sabe que puedo aportar.



-Tu primera aparición mediática por fuera de lo deportivo fue en Esta Boca es Mía en 2012, ¿te imaginás participando del ciclo hoy con los cambios que tuvo el formato?



-¡Ni loco! Ni cerca. Esta Boca es Mía fue como una pequeña licencia para saber qué podía hacer el día después del básquetbol. Cumplí un ciclo en un lugar de opinión en el que aporté hasta donde pude aportar. En aquel momento se hablaba de temas variados: desde el glaucoma de ojo hasta lo que fuera. Hoy la dinámica que tiene no me gusta para nada. No elegiría estar.



-¿No te gusta el debate fuerte?



-No es que no me guste el debate fuerte. Puede haber debates fuertes que sumen. No quiero entrar a polemizar en los motivos, pero no me gusta. Prefiero otro tipo de cosas.



-Este año también participaste de Masterchef, ¿qué te dejó esa experiencia?



-Ese sí fue un momento de diversión. A la edad que tengo yo, los momentos lindos de la vida pasan por invitar amigos a cenar y aprender a cocinar cosas nuevas. Mi hija (Ari) fue la que me empujó a aceptar. Me decía que nunca me había visto en la tele. Acepté, me di el gusto y la pasé bárbaro. Conocí un montón de gente espectacular.



-¿Cocinás bien?



-A los que fuimos jugadores nos tocó irnos de nuestra casa muy temprano. Si no cocinabas te morías de hambre. Había que aprender a comer y cuidarse. Con el tiempo uno va aprendiendo cosas nuevas y agarrando experiencia. Igualmente no es lo mismo cocinar con tiempo en casa que estar en una competencia como esa.



-¿Sos muy competitivo?



-No puedo vivir sin competir. Ahora hago ciclismo y al que está adelante mío le quiero pasar. En Masterchef era una competencia bien entendida.



-¿Cuánto se habla de deporte en tu casa con dos hijos que también se han dedicado al deporte profesional?



-Mucho. El deporte en casa está arriba de la mesa porque así lo enseñamos con mi señora. Forma parte de la educación de nuestros hijos (Martín, Lucas y Ari) porque es una forma de construcción de valores increíble. A mis hijos les enseñé a ser deportistas de alta competición desde el día que nacieron, pero no para que vayan a jugar bien o mal sino por la tolerancia, el respeto, el compromiso.



-Imagino que también tenés un orgullo especial cuando les va bien en alguna competencia.



-Con que mis hijos sean felices, a mí me alcanza. A mí me tocó ser feliz con algo notorio, pero uno no tiene por qué encontrar el éxito solo en la notoriedad. La verdadera felicidad es ver que construyen su propio camino.



-¿Cuál dirías que es la parte negativa de elegir al deporte como estilo de vida?



-No hay parte negativa. Haber dejado de jugar fue un momento muy crítico, pero el deporte me dio herramientas de resiliencia para continuar y replanificar mi vida. Si tuviera que volver a empezar elegiría lo mismo.



-¿No tuviste que relegar relaciones personales para avanzar en tu carrera deportiva?



-Sí, pero lo que relegué durante años lo disfruto ahora. Mis amigos me dicen de ir a viajar y voy, me dicen de hacer un asado y estoy. Hubo una época en la que no podía. Pero mis amigos jugaban el partido conmigo y me cuidaban. La gente piensa que te pagan por jugar y no te pagan por jugar: te pagan por ser. Uno entrega su proyecto de vida al deporte.



-Este año ha estado en debate el cuidado sobre la salud mental de los deportistas, ¿cuál es tu perspectiva?



-Los deportistas son más notorios, entonces cuando pasa una fatalidad también es más notoria. Pero en nuestro país hay mucha gente que se quita la vida por día. La salud mental es un tabú. Los chequeos generales son de los hombros para abajo, y de la cabeza no se habla. Igualmente es cierto que a veces a un futbolista de 20 años le pedimos que sea un ejemplo para la sociedad…



-¿Y los clubes están preparados para administrar esa presión que reciben sus jugadores?



-Hay instituciones que sí, pero muchas van detrás de lo imprescindible y no de lo importante por un tema de costos. Yo espero que el deporte en Uruguay vaya en vías de tener un debate distinto.



-¿Seguís haciendo surf en La Paloma?



-Sí, es cuando más me divierto con mis hijos. Los mejores momentos de las vacaciones son adentro del agua.



-¿Te cruzaste al presidente Lacalle Pou alguna vez?



-Alguna vez me lo crucé en el agua en Rocha. Lo he visto surfear alguna olita interesante. Le pega bien el presidente.



-¿Te imaginás trabajando en políticas deportivas desde un lugar de responsabilidad público?



-El tiempo dirá. Lo que me gustaría sería aportar con una visión de futuro. Pero no hay deportistas de alta competición en lugares de toma de decisiones. Por ahí está el prejuicio de que los deportistas son los que hablan mal y no terminan una frase. Eso es mentira. Hay un montón de deportistas con un nivel intelectual como para ayudar. Lo que yo deseo es que todos los chicos a los que yo hoy como coordinador de formativas les estoy diciendo que el básquetbol es un camino encuentren uno que sea mejor que el que encontré yo.