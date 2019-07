A la manera de La casa de papel, si tuviera nombre de ciudad uruguaya, ¿cuál eligiría?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Rafa Cotelo



"Para entrar a La casa de papel, elegiría el nombre de El Cerro. Si bien técnicamente no es una ciudad, a los habitantes de la villa nos une un gran sentimiento de pertenencia al barrio y las intenciones separatistas. Al Cerro me une la vida, como diría el amigo Alberto Sonsol. Nací, me críe y vivo en el Cerro".

Noelia Campo

"Salto sería mi nombre. Tengo una unión afectiva con esa ciudad. Mi mamá es salteña y de chica visité mucho esa ciudad. Los mejores atardeceres de mi vida los viví sobre el Río Uruguay en la ciudad de Salto. Tengo muy lindos recuerdos de infancia, de cuando iba a las termas de Daymán. Todavía no estaba la infraestructura de hoteles de la actualidad y solíamos acampar en un descampado con mis tías y mis amigas. Además, conceptualmente, está bueno saltar; es liberador".

Sara Perrone



"Me inclinaría por Paysandú. No solo la ciudad, sino todo el departamento. Es el lugar donde pasé mi infancia y tengo los mejores recuerdos de ese lugar, de la naturaleza. Disfrutamos mucho del campo y también de todo el departamento, con muchos rincones para conocer y descubrir".

Patricia Fierro



"Pando y Melo son las ciudades que eligiría como nombres para entrar a La casa de papel. Son las ciudades más importantes de mi vida. Pando es el lugar donde nací y donde vivo. En Melo siempre me recibieron de una manera tan linda y su gente es entrañable. Melo nunca deja de sorprendernos; siempre uno descubre lugares y personajes nuevos. Además, Pando y Melo me los reimagino como personajes de la serie; son nombres con mucha personalidad".