El make up con estilo

—¿Cómo definirías tu relación con el make up?

—De amor intenso. Empezó cuando tenía 14 años o menos. Por supuesto me manchaba la cara de todos colores. Pero al tiempo me fui a Buenos Aires y para sustentarme una carrera como actriz hice un curso de maquillaje profesional. Luego me vine a Uruguay y lo primero que hice en TV fue un espacio con tips de maquillaje. Amo el make up, amo la posibilidad de cambiar la apariencia de alguien y hacer sentir mejor a la persona. El maquillaje es súperpoderoso. Bien usado, me parece algo maravilloso. Mal usado, te juega completamente en contra. Es un arma nuclear.

—Yves Saint Laurent te ha designado como embajadora para su línea de maquillaje. ¿Qué significa para ti ser embajadora?

—Estoy feliz. Amo esta marca, pero desde mucho antes de ser embajadora. Para empezar, por lo icónico de su fundador. Es una marca que representa sofisticación, pero por otro lado a esa mujer joven, sexy y transgresora. También la calidad. Me gusta asociarme a productos de calidad porque jamás recomendaría algo que no uso. Bajar la calidad en cosmética no lo recomiendo. En otras cosas, puede ser: se puede conseguir ropa con estilo a buen precio. Pero lo que te ponés en la piel debe ser excelente.

—¿Cuál es la producto emblema para ti de la línea de maquillaje?

—No hay mejor corrector que el Touche Éclat. Me he vuelto adicta. Uso uno para neutralizar las ojeras. Aunque la gente nunca me las vea, muchas veces me despierto con ojeras. Pero con Touche Éclat, todo solucionado. Uso otro tono para iluminar. En la cartera lo llevo siempre. Es como un lápiz mecánico que corrige cualquiera de las imperfecciones de la piel. Y es muy natural. Cambias el rostro pero no se nota. Los hombres también lo están adoptando también. A veces uno tiene una reunión muy importante en la mañana y opta por no salir la noche anterior para no estar con ojeras. ¿Sabés cuál es la solución? Touche Éclat. Cubre todo lo que hiciste anoche. Nadie se dará cuenta.

—Acabas de estrenar Casados sin hijos, ¿cuánto crecieron tus ojeras?

—(Risas) Bastante. Fue un desafío físico y espiritual muy grande, pero a mí me gustan los desafíos. Los ensayos fueron muy disfrutables con un equipo maravilloso pero estaba la complejidad de que ensayamos poco con Puma Goyti. Él hizo la obra tres años, pero ahora está con otros espectáculos, entonces para él era también un desafío. La sacamos igualmente adelante y el estreno fue la muestra de cómo se rió la gente y el público salió con cosas positivas para decir. Llegué... aunque en las últimas brazadas estaba cansada. Y feliz.

—¿Estabas nerviosa en el estreno?

—No, no estaba. Aunque si era así no me daba cuenta. Hasta Agus (Zuasnabar, su pareja) me decía: "Estás tan tranquila... qué bueno". Pero el día del estreno y que tuvimos un ensayo hasta 40 minutos antes... fue vertiginoso y pasé nervios. Estoy muy acostumbrada a eso, lo que no quita que haya sido intenso todo.

—¿Cuáles son tus próximos desafíos?

—Si fuera millonaria, seguiría estudiando, haciendo carreras y cursos. Ahora quisiera aprender a cantar.

—Este año hiciste varias obras (Falladas, Bollywood...) además de sumarte a Algo contigo. ¿Cuánto te falta para ser millonaria?

—Uhh, bastante (risas). Tengo que dar un salto cuántico importante. Pero estoy abierta a que el universo me lo mande. No me voy a negar.

—También estás finalizando la carrera de rematadora...

—Es verdad. Y voy a empezar en cualquier momento con algo que no es un remate pero sí sorteos de productos YSL a través de mis redes sociales. A estar atentos.

—Te casaste este año con Agustina Zuasnábar, ¿cómo te lleva la vida familiar?

—Muy bien. Nos mudamos con Agus. Estamos conviviendo y se sumó ahora mi hijo Dani a vivir con nosotras. Por suerte nos hemos ensamblado muy bien los 3. Él tiene 20 años, es artista y es todo un personaje. Nos alegra la vida.

Evelyn Contreras, la make up artist de YSL para Uruguay

La línea de maquillaje de Yves Saint Laurent llegó en diciembre pasado a Uruguay. Con diseño rupturista, YSL acercó un nuevo estilo de maquillaje que no existía en el mercado.

Patricia Wolf es la embajadora en Uruguay y la maquilladora Evelyn Contreras la make up artist para Uruguay.

"Es una marca auténtica, con mucha actitud y súper transgresora, por eso creo que Paty cumple con todos los requisitos como embajadora", asegura Contreras.

Lo más importante a la hora de un buen make up es cómo el rostro se ilumina y adquiere una nueva temperatura.

"La marca entra por los sentidos. Te sentís sublime cuando lo aplicás", dice.