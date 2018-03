Majo Sarasola le dice adiós al verano: "Fue una temporada hermosa"

La modelo y bailarina uruguaya María José “Majo” Sarasola formó parte de la temporada récord de Punta del Este. Integró el staff de baile del parador y boliche de Enjoy, y antes de regresar a Buenos Aires, donde vive hace siete años, despide el balneario uruguayo con una producción para el infarto en las piscinas del hotel.

Tiene pareja hace siete años y la mira puesta en abrirse camino en la televisión del otro lado del charco. Trabaja en Canal 26 presentando el pronóstico del tiempo y desafía su colega Sol Pérez: “Hace cosas que me parecen muy boludas”, dispara. También recuerda su paso por el equipo de bailarinas de Showmatch y analiza la participación que tuvieron Fer Vázquez y Agustín Casanova en el show: “el juego les fue ganando”.

—¿Con qué sensación te quedás después de haber vuelto a Uruguay para trabajar durante la temporada de Punta del Este?

—Me quedé con una sensación muy linda, fue una temporada hermosa. Desde que me fui a vivir a Buenos Aires que no pasaba tanto tiempo en Uruguay. Estuve dos meses y siento que me conecté con mi país de nuevo.

—Formabas parte del staff de bailarinas de Enjoy Punta del Este, ¿cómo era tu rol?

—Bailamos en los sunsets de Ovo Beach, que es muy lindo y va mucha gente. Hay unos colores hermosos en el cielo y la gente aplaude cuando se oculta el el sol. Acompañamos a los artistas que cantan en ese momento y arengamos a la gente. De noche bailamos en el escenario del boliche Ovo Nightlub, y ahí también estamos con los artistas y los Djs que van a tocar. Me sirvió para reencontrarme con el baile, que lo tengo desde chiquita pero en el último año lo había abandonado por estar dedicada a mi trabajo en televisión y mis estudios.

—¿Cuál fue la mejor noche de la temporada?

—Cada año tiene mucha repercusión el toque de Bob Sinclar, que fue mi última fecha y una despedida súper linda. También hubo otra que bailamos para Nick Warren, en la que hicimos como una apuesta más contemporánea. Bailamos descalzas e improvisamos con expresión corporal. Fue una noche muy especial.

—¿Se han acercado muchos chicos a elogiarte después de las actuaciones?

—Se han acercado pero siempre con respeto. Nos han dicho "qué bien que bailan", o "qué lindas que son" pero nada desubicado. También vienen a saludar muchas mujeres y niños. En el boliche yo no tenía contacto con el público porque entraba por el escenario, pero desde abajo había gente que arengaba un montón y filmaban, eso me daba más ganas de bailar.

—Conocés a varios famosos de la vecina orilla por trabajar en el medio de allá, ¿te encontraste con alguno?

—Vi de lejos a alguno pero yo tengo perfil bajo y si la persona no se acerca a saludarme o no cruzamos miradas no soy de lanzarme a decir "hola, ¿cómo estás?". Soy tímida en ese sentido. Además soy cero cholula. Siempre fui así. Respeto el trabajo de la gente que está en el medio pero para mí es un igual. No existe el fanatismo ni el cholulaje, no van conmigo.

—¿Tuviste algún inconveniente de verano?

—El único mal momento fue una situación que viví en la playa. Yo soy muy defensora de los animales y vi que estaban unos chicos cazando aguavivas y metiéndolas en un pozo en la arena. Yo filmé la situación para subirla en Instagram con el fin de concientizar y dar un mensaje. Y entonces se acercó una madre con los dos hijos para decirme que no los podía filmar porque son menores, y enseguida cayeron todos los padres en un modo muy agresivo en mi contra. Me decían que tenía que borrar el video, pero yo había hecho un paneo general y no le había filmado la cara a ningún niño específicamente. La situación fue penosa porque en vez de enseñarle a los hijos a respetar a los animales, vinieron a criticarme a mí por haberlos filmado. Cuando se trata de animales y veo situaciones así, siempre intervengo. No me importan las consecuencias.

—El último año en Buenos Aires formaste parte del programa Mañanas Informadas por Canal 26, donde das el pronóstico del tiempo. ¿Querés seguir por ese camino?

—Sí, estamos por cerrar para volver este año. Fue una experiencia muy buena. Yo soy estudiante de locución y poder trabajar en televisión es un paso enorme.

—¿Sos como "la chica del clima"?

—Sí pero eso no se puede usar porque lo patentó Sol Pérez. Ella se cree que es la única chica del clima, ¡es una tontería! Cuando me lo comentaron no lo podía creer. Hace años que existe "la chica del clima" pero se ve que hay que aprender de ella.

—¿Qué te parece la forma de la que se muestra en las redes, por ejemplo?

—Tiene una forma de exponerse que tiene repercusiones y ella no las acepta. Eso es una boludes. O cuidas la forma de la que te exponés así te ahorrás esos momentos o te la bancás después. No sé qué imagen quiere dar, igualmente le está yendo bien así. No sé por cuánto tiempo más.

—Estuviste dos años en Showmatch formando parte del staff de bailarinas, ¿extrañás el programa?

—Me da nostalgia Showmatch. Fueron dos años muy lindos ahí. El año pasado no quedé en el casting por poco, y este año estoy pensando en volverme a presentar.

—¿Qué te pareció la participación de Agustín Casanova y Fer Vázquez en el certamen?

—A Fer y Agustín se les dio una oportunidad buenísima. Gracias a Showmatch se les abrieron muchas puertas. Creo que se fueron en el momento justo porque en determinada instancia el juego les fue ganando y hasta hubo conflictos entre ellos. Después, cuando volvió solo Agus el año pasado fue heavy. Me dio mucha pena ver la situación que pasó Agustín en el último programa que estuvo. Él es muy sensible y no supo manejar el show. Igualmente es muy querido y se le siguen abriendo puertas. Hay que rescatar que los dos están haciendo una linda carrera y que son uruguayos.

—¿Te gustaría volver a vivir en Uruguay en algún momento?

—Viajo seguido a Uruguay porque extraño mucho a mi familia. Pero Buenos Aires me encanta para vivir y por las oportunidades laborales que tiene. Por ahora no me veo volviendo a Uruguay a vivir.