La maga Judy del Bosque y su show más osado: "Será un delirio atrás de otro"

-Tu nuevo espectáculo se titula “Humor & Magia”. ¿Cómo surgió en vos esa veta de humorista además de maga?



-Bueno, no surgió de mí, debo confesarlo. Cada vez que terminaba un show, se acercaba la gente: “Maga, muy buenos tus trucos, no puedo creer!, pero vos, sos una hija de .... !! (y ahi, justo ahí, es que mencionaban a mi mamá). Lo que más les divertía del show era mi impronta, mi improvisación constante según lo que va ocurriendo ahí mismo. No tengo nada escrito. El humor nace solo de lo que sucede allí. Incluso hay personas, que se ve que no están consiguiendo la medicación adecuada y me han contratado muchas veces. Saben que el show es siempre distinto.

-¿Qué hilo conductor tendrá el show?



-Hilo no creo que haya. Creo lo único bueno de mis espectáculos es justamente que se trata de un delirio tras otro. Con un eventual hilo conductor, desaparecería toda la espontaneidad que tantos momentos incómodos pasar me ha hecho pasar.

-¿Qué tan desafiante es para el mago la renovación de trucos?



-Un acto de magia tiene que tener un sentido; deberías salir de él de otro modo a cómo entraste. Yo necesito que te encuentres con tu emoción, con lo que te hace sentir ese acto de magia. Qué recuerdo te trae, si logré conseguir que recuerdes que todo es posible. Que la magia verdadera existe. Que te dejes asombrar por ella. Para ello, debo renovar mi repertorio de asombro. La tercera vez que veas “Titanic”, ya no estarás a moco tendido viendo a Di Caprio azul, temblando en medio del mar. Ya sabés que la yegua de Kate no le deja ni un centímetro de la tabla para salvarlo. Y lejos de emocionarte, te dan ganas de tirarla al agua a ella por acaparadora serial de tabla. Me refiero a que la sorpresa es todo. Hasta para mí misma, me encanta presentar un truco nuevo que invento, que lo llevo a escena y sale de película.

-¿Cómo surgen los trucos nuevos?



-Crear un truco nuevo es un desafío para mí: ver hasta dónde puedo llegar, qué puede nacer de mí... El Universo de la creación es infinito. Sabés el punto de partida, pero nunca dónde llegará tu magia y en qué se convertirá. Puedo crear un truco a partir de cualquier cosa: un naipe que encuentro en medio del césped, un papiro de jeroglíficos del Mar Muerto, una poesía me dispara una idea, la estrofa de una canción, cantada por un ser que tiene la voz ahogada de tanta emoción que está sintiendo al recitar. Hace años tuve la posibilidad de ver “El fantasma de la Opera”, en New York. Me enamoré de la obra, del guión, de la música, del director, del actor, de la actriz, de lo gótico, de la poesía con que se aman. Pude sentir la desesperación de ese ser, que necesitaba cubrir su rostro con una máscara, sintiendo que era horrible su presencia. Para ella, él era su ángel. A partir de ahí, nació uno de los actos de magia que presentaré en este nuevo show, justamente. Todo creado por mí.

-¿Cuánto ensayas antes del “estreno”?



-No ensayo para el estreno. Yo siento que estreno todos los días. Tengo que estar preparada, tengo que practicar la misma técnica una y mil veces. La presentación de un truco es muy importante. Hay que entrenar. Mi gimnasio no tiene pesas, ni mancuernas, ni cintas caminadoras. Tiene naipes, espejos, miradas, libros, mis ideas, mis manos, toda mi imaginación al servicio de la práctica. Tu rapidez, ingenio, e impronta, serán quienes te regalen o no los aplausos del público.

-Llevas muchos años de carrera como la única maga. ¿Por qué crees que no tenés colegas?



-Hace 25 años que soy maga, es cierto. La verdad, es que es un mundo muy machista. En mi caso particular, digamos que voy por la vida haciendo mi propio camino. Creando mis propias formas en todo. Entonces no miro mucho para el costado a ver cómo lo hacen los demás. Fui profesora de matemáticas, física y química por 27 años. Daba clase a adolescentes y también era una profesora muy particular. Inventé un modo de enseñar el Teorema del Coseno y las leyes de Newton o los circuitos eléctricos de un modo divertido, con mucha onda, aroma de velas, música y merienda incluida en la clase. Mis alumnos la pasaban bomba, aprobaban todos, y casi sin darse cuenta, ya sabían la fórmula del metil propano, construír parábolas, o calcular la energía cinética.

-¿Cómo definirías tu vínculo con el público?



-Igual que el cuento : “La casa de los mil espejos”. Un perro entró en un cuarto de una casa vieja. Para su sorpresa, vio que había mil perros más, observándolo fijamente como él los observaba a ellos. El perro comenzó a mover la cola, levantar sus orejas. Los mil perros hicieron lo mismo. Sonrió y ladró alegremente a uno de ellos. Sorprendido quedó cuando vio que todos hicieron lo mismo para él. Se iba y pensaba: “Qué lugar más agradable. Volveré más seguido”. Tiempo después, otro perro callejero entró al mismo cuarto. Pero este perro, al ver a los otros mil perros, se sintió amenazado, ya que lo estaban mirando de una manera agresiva. Empezó a gruñir, y todos hicieron lo mismo. Comenzó a ladrarles ferozmente, y todos le ladraron igual. Salió del cuarto y pensó: “Qué lugar tan horrible es éste. Nunca más volveré a entrar aquí.” Yo llego a un Show con humildad, con agradecimiento pleno de que me hayan elegido entre tantas otras opciones, para celebrar con sus seres queridos un momento especial. Cómo llego entonces? Con sonrisa interminable, que es la misma que entonces me devuelve cada uno del público. Voy en paz, sabiendo que estoy preparada para la ocasión. Para que recuerdes tu evento, de un modo especial, único.

-¿Cuánto hay de magia en tu día a día?



-Solo magia hay en mi día a día. Nada más. No sé vivir sin ella sosteniéndome.