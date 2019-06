Mafiosos libaneses en Berlín

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Hace veintisiete años que el libanés Toni Hamady (Kida Khodr Ramadan) vive en Alemania, desde que se escapó de la guerra civil de su país. Establecido en Berlín, es el jefe del clan mafioso que lidera su familia, que controla con mano dura todos los negocios turbios del suburbio de Neukölln: cocaína, extorsiones, máquinas tragamonedas, prostíbulos.



Hermanos y familiares conforman este grupo delictivo que todo lo controla sin ahorrarse nada en el uso de la violencia. La mano derecha de Toni es su hermano Abbas (Veysel Gelin), impulsivo y sanguinario.



El tema es que Toni está dispuesto a dejar todo ese mundo porque está cerca de conseguir la residencia permanente y la ciudadanía alemana, lo que le permitiría realizar negocios de forma legal, como la compraventa de propiedades inmobiliarias. Su máximo deseo es abandonar la vida criminal que lleva para darles una mejor vida a su esposa Kalila (Maryam Zaree) y a su hija Serin (Dunja Ramadan).



En ese proceso lo vimos en la primera temporada de 4 Blocks y continúa en este segundo año... aunque las cosas se han complicado un poco porque su cuñado Latif (Wassiem Taha “Massiv”), que iba a ser el nuevo jefe de la banda, es detenido por posesión de cocaína. Eso determina que Toni no pueda dejar su “cargo” aún ya que no cree que Abbas esté preparado para asumir el liderazgo.



La segunda temporada, que TNT Series estrena hoy (23 horas), se compone de siete capítulos a emitirse semanalmente. Ya hay confirmada una tercera temporada, pero todavía no se sabe cuándo será su estreno ni la cantidad de capítulos que la compondrá.



Excelente serie para los amantes de historias mafiosas.