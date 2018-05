Lunes Escandaloso

Hay una nueva administración en la Casa Blanca y no pasa desapercibida, entre otras cosas porque está encabezada por la primera mujer Presidenta de los Estados Unidos: Mellie Grant (Bellamy Young).

El vicepresidente es otro viejo conocido, el polémico Cyrus Beene (Jeff Perry). mientras que la protagonista de Scandal, Olivia Pope (Kerry Washington), es quien se desempeña como Jefa de Gabinete. Pero no es la única tarea de la ahora pareja oficial del ex presidente Fitzgerald Grant (Tony Goldwyn), Olivia es también la jefa de la controvertida agencia gubernamental secreta B6-13, recientemente reinstalada, con Jake Ballard (Scott Folley) trabajando a su lado.

Así es como da comienzo la séptima y última temporada de Scandal, el lunes a la medianoche, por Sony. En los Estados Unidos, el capítulo número 18 y cierre definitivo de la historia fue emitido por la cadena ABC el pasado jueves 19 de abril. En América Latina, el adiós se producirá el lunes 3 de setiembre.

Recordemos que en esta última temporada se encuentra el capítulo crossover con How to get away with murder (Lecciones del crimen), la serie de Viola Davis. Será el decimosegundo episodio, que ya vimos el lunes 16 de abril, pero que ahora volveremos a ver dentro del contexto de la seguidilla de episodios de la séptima temporada.

Shonda Rhimes, creadora de la serie, dijo que tenía pensado el final desde el primero de sus 124 capítulos. "Siempre supe exactamente cómo íbamos a terminarla, en la lectura del episodio final me di cuenta de que funcionó tal y como queríamos contarla", dijo Rhimes en la rueda de prensa en la que se presentó el final de la historia.

"La política pasó a segundo plano ante el jugoso drama entre los personajes", agregó. "El desenlace de la temporada está destinado a dejar algunas puertas abiertas, pero el de la serie en su conjunto es el final de una historia", concluyó sin entrar en datos de spoilers. ¿Será realmente el final?

Mala Praxis.

A las 22 horas del lunes, comienza en FOX, The Resident, un drama médico que se enfoca en los últimos años de entrenamiento de un joven doctor que revelará la verdad de lo que realmente sucede, tanto bueno como malo, en el sistema médico. No todos los finales son felices y no todos los médicos son héroes en esta historia cuya primera temporada se compone de catorce capítulos de una hora.

En el corazón del Chastain Memorial Hospital, se esconde un sucio secreto que comienza a salir a la luz cuando el Dr. Soloman Bell (Bruce Greenwood), Jefe de Cirugía y rostro público de la institución, convierte lo que debería ser una cirugía de rutina en una tragedia debido a sus manos temblorosas. Utilizando su poder y la intimidación, Bell logrará convencer a los residentes jóvenes, emocionados por trabajar con él, de ayudarlo a encubrir sus errores y su propia negligencia en la muerte de los pacientes.

Entre ellos se encuentra el residente de primer año Devon Pravesh (Manish Dayal), un idealista que en su primer día quedará en medio de una caótica disputa entre Bell y el impulsivo Dr. Conrad Hawkins (Matt Czuchry), un residente de tercer año que no cumple con las reglas, es malhablado, odioso y no respeta la autoridad, pero obtiene resultados. Este último tomará al idealista Pravesh bajo su tutela y le enseñará formas no convencionales para tratar pacientes. El principiante no estará contento con eso, pero Hawkins tiene el poder para terminar su residencia en cualquier momento.

Pravesh recibirá su mejor consejo de la enfermera Nicolette Nevin (Emily VanCamp), antigua amante de Hawkins: mirar y aprender. Hawkins en tanto, apoyará a la doctora nigeriana Mina Okafor (Shaunette Renée Wilson), residente de segundo año poco popular debido a su falta de empatía con los enfermos, pero que es mejor cirujana que el Jefe de Cirugía del Chastain Memorial.

Más médicos para la TV, pero no tan buenos como estamos acostumbrados a ver.

Crossover

En el episodio número doce de Scandal, titulado Permítame presentarme, Annalise Keating (Viola Davis), la protagonista de la serie How to get away with murder, visita a Olivia Pope junto a su alumna Michaela Pratt (Aja Naomi King) para pedirle que la ayude con la demanda colectiva ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como la única oportunidad que le queda para reabrir el caso.