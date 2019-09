Luciano Pereyra: "Uruguay siempre me abre la tranquera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-Esta noche en Antel Arena comenzás con la gira “La vida al viento”, que es una celebración de los 20 años de tu primer disco. ¿Por qué Uruguay como punto de partida?



-Uno propone y Dios dispone. Si Él quiso que arranquemos este 14 de setiembre acá, por algo debe ser. Se fue dando así y a mí me pone muy contento iniciar la gira acá en un escenario tan importante. Un buen desafío y una linda manera de celebrar los 20 años con la música. Uruguay fue el primer país adonde vine a trabajar fuera de Argentina.



-¿Qué se verá esta noche? ¿Una recorrido de los últimos 20 años?



-Hay de todo. Hace unos meses estuve afuera trabajando en nuevas canciones y vamos a presentar a algunas. En cuanto a lo estético, va a ser un concierto diferente respecto a lo que fue Vélez a fines del año pasado y obviamente haremos un repaso de las canciones que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Son canciones que me encanta hacer y no puedo dejar de compartirlas con el público. La gira comienza hoy y abarca Argentina, Chile y México.



-¿Cuánto te cambió el quebranto de salud que sufriste en 2011, con divertículos en el esófago?



-Cosas de la vida. Todos los días las cosas cambian y uno se tiene que ir adaptando. Cuando suceden cosas de salud son muy removedoras porque es lo más importante en el ser humano. Yo creo que el episodio me ha ayudado a intensificar la manera de disfrutar lo que me toca vivir. También te das cuenta de lo vulnerable que podemos ser. Te tomás las cosas con más pausas, con más silencios.

Luciano Pereyra.

-¿Sos un hombre de fe?



-Soy de creer. Vengo de una familia creyente, de una ciudad creyente como Luján en Buenos Aires. Yo creo espiritualmente en Dios pero también en toda la creación que hay detrás de eso.



-¿Estás cada vez más activo en redes sociales?



-No sé si tanto. La red social es una herramienta más de este trabajo. Lo uso mucho para estar en contacto con clubes de fans. A cada lugar que voy, suelen recibirme con un obsequio pero últimamente me hace otro regalo más importante. Cada vez que los clubes piensan en algo para mí, se juntan y ese dinero lo llevan a comedores escolares, protectoras de animales, ancianos... hay un montón de entidades que necesitan ayuda. Cuando eso sucede, me lo mandan por redes sociales y yo lo expongo. Me parece que de ese modo, se logra un gran fin a través de la red social. Pero para mí, la verdadera red social es la mesa de tu casa con tus padres, tu pareja, tus amigos.



-A 20 años del primer disco, ¿cuánto ha cambiado tu música?



-Ha sufrido todo, lo bueno y lo malo. Se adapta a la industria con sus cambios a la hora de hacer música y plantear un disco o promocionar un show. Por suerte sigue existiendo la música y en vivo. En estos 20 años agradezco a Dios que me ayude a formarme como artista y como persona. Amo hacer canciones y compartirlo con tanta gente.



-Tu música integra lo rural con lo urbano, ¿cómo hacés el balance?



-Hay una fusión con el folklore clásico que no es una novedad. Muchas artistas lo han hecho. Pero la música integra, no divida. La música no es para comparar, sino para disfrutar. Es como si a un pintor le das un solo color para hacer un cuadro, ¿por qué? Mejor que los use todos. Eso hacemos los músicos con los géneros.



-¿Cuál es tu análisis de la situación política en tu país? ¿Hay una grieta?



-No soy de dar opiniones... Si bien estoy al tanto de lo que me ocurre en mi país, lo único que me interesa es que crezca y que no esté dividido. Pero no soy un formador de opinión. Soy un artista y doy mi mensaje a través de las canciones.



-¿Qué dirías sobre el público uruguayo?



-Es un público muy cálido, muy tranquilo y amable. Es como ir a visitar a ese amigo entrañable que vive en el campo, que siempre te abre la tranquera y te espera con el mate. Uruguay siempre me espera con la tranquera abierta.



-Hace poco compartiste con tus seguidores la noticia de que estás en pareja. ¿Hay planes de casamiento?



-Por ahora el plan es ser felices y disfrutar.