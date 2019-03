Lourdes Rapalín: Escuela de elegancia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

-Entre otros cambios, la escuela de modelo de Bethel Spa incorpora a Martina Graf como la docente referente, ¿A qué responde la renovación?



-Estamos en un momento de cambios en el mundo de la moda y de las modelos en general. Hoy, el mercado y las propias jóvenes no buscan una carrera en alta costura, como sucedía antes. Por supuesto que en la escuela seguimos formando a las chicas para la alta costura, pero la publicidad y los certámenes de belleza están cobrando mayor importancia. Venezuela ha sido históricamente la cuna de belleza para los certámenes, pero hoy lamentablemente casi no produce postulantes. ¿Por qué no podemos tener nosotros una escuela de belleza?



-¿Las niñas y adolescentes siguen con el sueño de ser modelos?



-Sí, pero muchas de ellas eligen nuestros cursos no solamente con el interés de dedicarse a ser modelos profesionales. Vienen a aprender a caminar en taco algo o para tener nociones sobre cómo desenvolverse ante cámara. Hemos visto en estos 10 años cómo mejora la autoestima y chicas que llegaron con alta inseguridad y cambiaron en un 100% su actitud. Hemos tenido más de 1.000 graduadas y vemos que mejoran también en los estudios y en el resto de su vida. Porque se sienten más seguras y contenidas. Eso nos llena de orgullo.



-¿Qué materias incluye el curso?



-Actuación, conducción y presentación ante cámara, pasarela, modelo publicitaria, fotografía y cuidado personal, lo que incluye nociones de maquillaje, manos y cabello. También les damos tips sobre cómo armar una valija con lo básico para ir a un certamen, por ejemplo. La oratoria es cada vez importante y dedicamos varias horas a ello. Algunas han dicho que les ha servido hasta para rendir exámenes. El año pasado le agregamos protocolo, etiqueta y ceremonial. Y este año daremos nociones de redes sociales, con las herramientas necesarias para que las chicas puedan promocionar su imagen desde allí.



-También tendrán filiales en otras partes del país...



-Sí, la escuela abre en Florida, Flores, Durazno, Tacuarembó, Lavalleja y Maldonado. Son franquicias bajo la supervisión y el programa nuestro. Martina va a ser el nexo de todas las escuelas. Luego de la última edición del certamen Bethel Model Glam, nos dimos cuenta de la gran demanda en el Interior. El concurso fue internacional pero también hicimos castings en todo el país para que no solo vinieran chicas de Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Cuba... sino que hubiera representantes de cada departamento. Aunque no pudimos llegar a todos, la demanda para la instalación de la escuela fue muy notoria y rápidamente logramos esta extensión por varios departamentos, que ya están listos para comenzar los cursos.



-¿Por qué Martina Graf como docente y coordinadora?



-Porque representa las nuevas ideas que tenemos para la escuela. Es joven y tiene una carrera muy exitosa en Uruguay y en el extranjero. Acaba de llegar de México, donde trabajó y se formó. La incorporamos porque ella viene con las últimas referencias a nivel internacional. Es un rubro con muchas opciones pero el gran diferencial nuestro es que somos marca país. Hay una empresa detrás, que cumple con los requisitos del MEC en cuanto a la presentaciones de programas o inspecciones. También somos conscientes de la responsabilidad que implica trabajar con niñas y adolescentes. Si bien ya no se da tan a menudo la problemática de la anorexia, a las alumnas les ofrecemos un plan de deportes y nutrición para que no confundan ser modelo con prácticas no saludables.