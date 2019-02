Llega una de las series más esperadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Hay dos personas aquí esta noche a las que estoy realmente agradecida. Me gustaría dar las gracias a mi madre y mi padre. Mamá, papá, los quiero”. Así agradecía Sandra Oh el segundo Globo de Oro de su carrera el pasado 6 de enero, ante la mirada entre orgullosa y emocionada de sus dos padres, presentes en el hotel Beverly Hilton. La actriz canadiense incluso les dedicó unas palabras en coreano, el idioma de sus padres, expresando la enorme alegría que sentía por estarse llevando el premio a Actriz de Drama en TV.



El personaje que le hizo vivir uno de los momentos más emocionantes de su carrera es Eve Polastri, una de las dos protagonistas de Killing Eve, serie cuya primera temporada se estrenará en América Latina mañana. Paramount Channel será la señal que emitirá los capítulos de tan atrapante drama, todos los domingos, a las 23 horas.



Gato y ratón.

¿De qué va Killing Eve? Bueno, es una nueva versión del juego del gato y el ratón. El gato es Eve Polastri, una oficial administrativa del MI5 -servicio de inteligencia del Reino Unido dedicado principalmente a la seguridad interna del país- que se aburre en su trabajo. El motivo para salir del tedio se lo dará el ratón de este cuento, una peligrosa asesina a sueldo que está causando estragos en Europa matando a hombres clave de la escena geopolítica.



Eve no tiene experiencia de campo, pero sí cuenta con un agudo olfato detectivesco que será advertido por Carolyn Martens (Fiona Shaw), una miembro del Servicio de Inteligencia que resuelve montar una investigación no oficial en torno a esta asesina y poner a Eve a la cabeza.



El objetivo es Villanelle (Jodie Comer), una psicópata obsesiva, cruel y muy inteligente a la que le encanta ver morir a sus víctimas. Pero también es una mujer sofisticada y elegante, que se preocupa siempre por estar a la moda.



Villanelle se mueve con bastante impunidad, nadie ha demostrado ser capaz de complicarle la vida... hasta que aparece Eve y las cosas ya no son tan sencillas. La preocupación inicial de la asesina irá derivando poco a poco en obsesión con su cazadora, un sentimiento que se volverá mutuo porque Eve también se obsesionará con su presa.



Comenzará entonces una relación enfermiza entre gato y ratón que hará que las dos se desesperen por encontrarse cara a cara. Ninguna de ellas imaginó nunca que les pudiera suceder algo así.



Lo mejor del año.

Killing Eve es una serie de BBC America que logró posicionarse entre las mejores de 2018. Su creadora es Phoebe Waller-Bridge, una actriz y guionista que ha demostrado ser hoy una de las más interesantes del Reino Unido. Comenzó a destacar en la comedia dramática Fleabag (Amazon Prime), por la que ganó el BAFTA a Mejor Actriz, pero antes creó Crashing y en cine fue parte del elenco de Han Solo: Una historia de Star Wars. Algunos le han puesto el mote de “la nueva Lena Dunham (Girls)”, pero ella ha sabido encontrar su propio camino con, en el caso de Killing Eve, personajes femeninos y situaciones que, si bien se basan en muchos clichés, los reproduce de una forma que escapa a lo tradicional, sumándole un excelente manejo del humor negro.



En Killing Eve, Waller-Bridge adaptó la saga literaria de cuatro partes Codename Villanelle (2014-2016), de Luke Jennings, y la convirtió en una miniserie de ocho capítulos. Gustó tanto que ya antes de su estreno, el 8 de abril de 2018, tenía confirmada una segunda temporada. La misma se estará estrenando en Reino Unido y los Estados Unidos el 7 de abril de este año.



Una combinación de drama, thriller, comedia y el más oscuro humor negro es lo que transformó a Killing Eve en un éxito tanto de público como de crítica. Además, enseguida comenzó a cosechar candidaturas a los grandes premios. Por ejemplo, estuvo nominada a dos Emmy (Actriz por Sandra Oh y Guión) y un SAG (Oh), y ganó el premio a Mejor Nueva Serie de la Asociación de Críticos de TV. Oh se llevó el Globo de Oro y el Critics’s Choice a Mejor Actriz de Drama el mes pasado, mientras la serie estuvo entre las nominadas al Globo de Oro a Mejor Drama (ganó The Americans).



En lo que audiencia refiere, en Estados Unidos fue creciendo con cada capítulo, pasando de 423 mil televidentes el día del estreno a 892 mil en el cuarto episodio. De esta manera se convirtió en el único drama emitido en una señal con publicidad en conseguir estos números en los Estados Unidos en más de una década. Eso sin contar la cantidad de personas que se fueron sumando luego, cuando el boca a boca llamó la atención sobre la serie. En las plataformas digitales de BBC America, se ubicó como la serie número uno, con más de un millón de espectadores, y su capítulo estreno como el más visto en la historia de la cadena.



Hace poco se reveló que Killing Eve es el segundo título más popular emitido en la historia de BBC iPlayer, con más de 40 millones de solicitudes desde que llegó al servicio de transmisión. Además, fue elegida la mejor serie de 2018 por la revista Time.



Las claves.

El muy buen guión de Killing Eve es sin duda una de las razones que han hecho de esta serie una de las más populares del último año, pero está claro que una de las mayores responsabilidades se encuentra en la gran química surgida entre Sandra Oh y Jodie Comer.



Oh ya había demostrado su magnetismo cuando dijo “acá estoy” en una película como Entre copas. Pero lo que la hizo amarla fue su personaje de Christina Yang en la serie Grey’s Anatomy (Sony), en la que dejó un gran vacío al decidir abandonarla. Precisamente su primer Globo de Oro lo ganó por esta doctora y mejor amiga de Meredith Grey, personaje encarnado por Ellen Pompeo, actriz que le dedicó un emotivo tuit tras la obtención de la segunda estatuilla.



“Tengo que decir que esta visión es maravillosa... Sandra, nadie se merece más esto”, escribió Pompeo comentando la foto que tuiteó Oh, tirada en el piso del hotel con su Globo de Oro muy cerca, la mañana siguiente al haberlo ganado.



En cuanto a la británica Jodie Comer, es menos conocida que su compañera de elenco. Lo más reciente que se ha visto de ella en televisión fue su participación en Doctora Foster, serie dramática inglesa presente en el catálogo de Netflix. Allí interpretaba a la nueva pareja del ex marido de la protagonista, que es una médica que, al saberse traicionada por su esposo, se transforma al punto de llevar adelante actos que nunca se hubieran esperado de ella.



Lo nuevo.

Como hemos dicho, la segunda temporada de Killing Eve, también de ocho capítulos, se estrenará el 7 de abril. Si no ha visto la primera, mejor no decir mucho más. Igual es poco lo que se puede adelantar más allá de las imágenes que ha lanzado la BBC para crear expectativa. Entre ellas hay imágenes nuevas, pero muchas remiten a hechos ocurridos en la primera temporada.



Al finalizar el rodaje de la nueva temporada, Comer tuiteó una foto con su cara distorsionada y el siguiente texto: “Una representación perfecta de cómo me siento ahora que la segunda temporada de @killingeve está terminada. Así es chicos, ¡menudo regalo! ¡Gracias a todo el equipo por hacer de esta experiencia lo que fue! Hemos estado viviendo en los bolsillos de los demás durante los últimos 6 meses y han sido solo buenos momentos. Los quiero mucho a todos. Ahora me voy a tragar mis sentimientos...”.



¿Será que la cosa termina con la segunda temporada? Nos nos impacientemos... hay muchos que recién entraremos en contacto con la primera temporada mañana