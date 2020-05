Les Bensassón luego del encuentro con Lacalle Pou: "Se mostró abierto al trabajo en conjunto" 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

-¿Cómo surgió la reunión con el presidente?



-Veníamos intercambiando con los colegas de Uruguay Es Música sobre atender los casos urgentes del sector e ir pensando una posible reactivación de los shows en vivo pero no podíamos avanzar sin entrar en contacto con las autoridades del gobierno. Establecimos contacto directo con Presidencia un lunes, y el miércoles estábamos reunidos con Luis.



-¿Qué mensaje transmitieron y a tu juicio, ¿cuál fue la receptividad que tuvieron?



-Fuimos a contarle que el sector de la música en vivo involucra en la cadena de producción directa e indirectamente más de 10 mil puestos de trabajo entre artistas, músicos, técnicos, productoras, realizadores, diseñadores de todo tipo, empresas proveedoras de traslado, catering, hoteles, agencias de viajes, imprentas... Es muy difícil cuantificar la cantidad directa de afectados por la pandemia debido a la característica zafral del sector y la informalidad de algunos trabajadores. Estamos trabajando junto con Técnicos.Uy en ese relevamiento y asistiendo en forma privada a los casos más críticos. Le planteamos que necesitamos coordinar ayuda a los más necesitados incluyéndolos en el plan de ayuda estatal mientras esté detenido el trabajo para el sector. Esto en cuanto a lo urgente.



-¿Y sobre el futuro?



-Luego hablamos de la reactivación y propusimos instaurar una mesa de trabajo con las autoridades que involucre las diversas áreas para la toma de decisiones. Estudiar juntos los pasos a seguir en la reactivación que no sabemos cuándo ni cómo será. El Presidente se mostró abierto al trabajo conjunto y enseguida marcó un encuentro con el ministro de cultura.



-Ya se produjo esa otra reunión. ¿Qué conclusiones sacan?



-Mantuvimos un grato encuentro con Pablo da Silveira, y con Mariana Wainstein, Directora de la DNC. Unos días después nos recibió Ramiro Pallares de la Dirección de Cultura de IM y Juan Canessa, proSecretario de la IMM. En todas las instancias se abrieron posibilidades para instalar una mesa de trabajo conjunta con el gobierno y sus entes culturales (estatales y departamentales) para encontrar caminos hacia la reactivación del sector de la música.

Reunión con Lacalle Pou.

-¿Tuvieron algo que ver con que al otro día el presidente compartiera su lista de canciones de artistas uruguayas #SuenaUruguay en Spotify?



-Fue unos días después. Se lo pedimos en la reunión y lo hizo el fin de semana. Surgió espontáneamente porque comentó sobre sus playlists de música uruguaya en su celular y aprovechamos para pedirle que hiciera una para #SuenaUruguay -iniciativa de Andrés Sanabria- que contribuye a que los artistas locales recauden mejor sus derechos digitales.



-De a poco se están abriendo actividades, ¿para cuándo crees que puedan volver a la normalidad los espectáculos? ¿O habrá una nueva normalidad para los espectáculos?



-Habrá sin dudas una nueva normalidad para los espectáculos. Se reducirán los aforos, habrá que cumplir un protocolo sanitario, y se mantendrá la over-oferta de espectáculos online. Creo que estamos ante la oportunidad de repensar la forma de hacer shows, y un nuevo paradigma de experiencias entre artista y público.



-Semanas atrás, músicos sobre todo del género tropical, sacaron un video campaña planteando su situación. ¿El colectivo de Uruguay es Música está abierto a ellos?



-Somos un grupo abierto a recibir propuestas para unir fuerzas y apoyarnos en esta situación que nos afecta a todos.



-En lo particular, ¿cuánto te ha afectado la cuarentena?



-Me ha afectado mucho en lo profesional porque tengo una agencia de artistas y productora de shows (Glamity Agencia) totalmente detenida, y sin perspectivas de recuperación de la actividad en el corto plazo. Es una pequeña empresa que no sé si podrá recuperarse de esto. En lo personal la cuarentena me ayuda a redimensionar el uso del tiempo, revalorar los afectos/vínculos; me obliga a aprender cosas nuevas; a ponerme más creativa y a cuestionarme muchas cosas. Es difícil el encierro pero soy una persona que disfruta de la soledad y del silencio (porque trabajo hace años interactuando con mucha gente y en ámbitos de mucho ruido) y con los años aprendí a disfrutar de estar sola conmigo.



-¿Cómo se está adaptando La Escuela de la Voz que diriges?



-La Escuela de la Voz tiene cinco años de vida y está en un momento muy bueno en cuanto a la calidad del equipo docente y al grupo de trabajo. Esto nos jugó muy a favor cuando se detuvo todo por el Covid19, porque nos pusimos velozmente a capacitarnos para las clases online con tremendo entusiasmo. Nadie quería bajonearse ni detenerse así que entre todos nos dimos fuerza y salimos con las clases online de canto, teatro, guitarra y piano. Y está funcionando precioso. Desde niños y niñas hasta gente de más de 60 años toman clases por Zoom o Wassap Video Calls. Además nos expandimos al exterior (alumnos de toda latinoamérica) y al interior del país, cosa que sólo con las clases presenciales no podíamos lograr. Nunca mejor aplicado lo de “crisis = oportunidad”. Me reconforta mucho este proyecto porque es una escuela de bienestar. La gente canta para sentirse bien y cuando veo las capturas de pantalla que me mandan después de las clases siento la importancia de las disciplinas artísticas en el ánimo de las personas. Me da mucho gusto honrar mis dones y emprender con un propósito valioso a través de La Escuela de la Voz.



-¿Qué es primero que vas a hacer una vez que vuelva la normalidad?



-Abrazar a mis seres queridos... Abrazarlos largo.